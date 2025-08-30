R a g a l n a ( C a t a n i a ) , 3 0 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ L a m a g i s t r a t u r a è p o l i t i c i z z a t a . E ’ s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i . E a n c h e l a s t a m p a s v o l g e u n r u o l o i m p o r t a n t e . I l m a g i s t r a t o h a i l c o m p i t o d i f a r e i l ' k i l l e r ' e l a s t a m p a h a i l c o m p i t o d i d a r n e n o t i z i a . C i s o n o d e c i n e d i c a s i d i u o m i n i e d o n n e d e l l a p o l i t i c a i n c r i m i n a t i e s b a t t u t i i n p r i m a p a g i n a c o m e m o s t r i , a c c u s a t i d i i n f a m i e e p o i u n a n n o o p r o s c i o l t i o a s s o l t i p e r c h é i l f a t t o n o n è m a i s t a t o c o m m e s s o , i n t a n t o l a c a r r i e r a è s t a t a d i s t r u t t a ” . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o p e r l a P r o t e z i o n e c i v i l e N e l l o M u s u m e c i i n t e r v e n e n d o a E t n a F o r u m a R a g a l n a ( C a t a n i a ) . “ N o n c ’ è d u b b i o c h e i n q u e s t a f i l i e r a u n a c o m p o n e n t e e s s e n z i a l e s i a s t a t a c e r t a s t a m p a - d i c e - e a n c o r a o g g i q u a n d o s i p u b b l i c a n o e s t r a t t i d i a t t i r i s e r v a t i m i c h i e d o c h i t r a s m e t t e d a l P a l a z z o d i g i u s t i z i a a l l a r e d a z i o n e q u e l d o c u m e n t o r i s e r v a t o ? E p o i l ’ u s o s t r u m e n t a l e c h e s i f a d i q u e l d o c u m e n t o n o n h a b i s o g n o d i c o m m e n t i . D a c i t t a d i n o l ’ a u g u r i o c h e m i f a c c i o è c h e m a g i s t r a t u r a e p o l i t i c a r i t r o v i n o l e r a g i o n i d e l l o r o e q u i l i b r i o " . “ L e i c h e n o n v i v e s u M a r t e - d i c e a l g i o r n a l i s t a L u c a C i l i b e r t i c h e m o d e r a l ’ i n c o n t r o - r i c o r d a g l i a t t a c c h i d e l m a g i s t r a t o c a t a n e s e a l g o v e r n o B e r l u s c o n i e p o i a l g o v e r n o M u s u m e c i c o n u n l i n g u a g g i o d a a t t i v i s t a d i s i n i s t r a . E ’ t u t t o r e g i s t r a t o s u i s o c i a l . M i p a r e e v i d e n t e q u e l l o c h e s i è r e g i s t r a t o a l p o r t o d i C a t a n i a , m i p a r e l a m p a n t e q u e l l o c h e h a d e t t o l ’ e x P r e s i d e n t e d e l l ’ A n m , n o n è u n a s e n s a z i o n e . P e r f o r t u n a p o i l a m a g g i o r a n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a i t a l i a n a è f a t t a d a f u n z i o n a r i d e l l o S t a t o a u t o n o m i e i n d i p e n d e n t i c h e s a n n o c h e d e v o n o a v e r e r i s p e t t o p e r l a p o l i t i c a , c o s ì c o m e l a p o l i t i c a d e v e a v e r e r i s p e t t o n e i c o n f r o n t i d e i m a g i s t r a t i q u a n d o a p p l i c a n o l a l e g g e a l d i s o p r a d i o g n i p r e s s i o n e d i p a r t e ” .