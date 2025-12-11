M i l a n o , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - N e l l ' a u l a m a g n a d e l P a l a z z o d i g i u s t i z i a d i M i l a n o - p r e s e n t i c i t t a d i n i , a v v o c a t i e m a g i s t r a t i - i l C o m i t a t o p e r i l N o d i M i l a n o h a d a t o i l v i a a l l a s u a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a . L ’ i n c o n t r o h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i M i t j a G i a l u z , p r o f e s s o r e d i p r o c e d u r a p e n a l e a G e n o v a , G i u s e p p e I a n n a c c o n e , a v v o c a t o d e l f o r o d i M i l a n o e G u g l i e l m o L e o , g i à p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l e d i P a v i a e p r e s i d e n t e d e l c o m i t a t o p e r i l N o d i M i l a n o . G l i i n t e r v e n t i h a n n o i n s i s t i t o s u l l e r a g i o n i r e a l i d e l l a r i f o r m a , " c h e n o n è l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e " . L a r i f o r m a N o r d i o m e t t e i n d i s c u s s i o n e , p i u t t o s t o , " l ’ u g u a g l i a n z a d e i c i t t a d i n i d i f r o n t e a l l a l e g g e p e r c h é i c i t t a d i n i s i t r o v e r a n n o d a v a n t i a u n a m a g i s t r a t u r a i m p a u r i t a , i n c a p a c e d i t u t e l a r e i p i ù d e b o l i . I l v e r o o b i e t t i v o è c o n s e n t i r e a l l a p o l i t i c a d i m e t t e r e l e m a n i s u l l a m a g i s t r a t u r a d e m o l e n d o i l C s m , l ’ o r g a n o a p r e s i d i o d e l l ’ a u t o n o m i a e d e l l ’ i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a , a t t r a v e r s o l a c r e a z i o n e d i d u e d i s t i n t i C o n s i g l i d e l l a m a g i s t r a t u r a , u n ' A l t a C o r t e e i l s o r t e g g i o d e i l o r o c o m p o n e n t i , c o n u n d i s p e n d i o e n o r m e d i r i s o r s e p u b b l i c h e c h e p o t r e b b e r o e s s e r e m e g l i o i n v e s t i t e n e l s e r v i z i o G i u s t i z i a " è l a t e s i d i c h i s o s t i e n e i l n o . " Q u e s t a r i f o r m a - s e c o n d o i l C o m i t a t o - n o n r i s o l v e i p r o b l e m i d e l l a g i u s t i z i a c h e s o n o l a l u n g h e z z a d e i p r o c e s s i e l a m a n c a n z a d i r i s o r s e . D a o g g i i n i z i e r à u n a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e d e l l ' o p i n i o n e p u b b l i c a , a v v a l e n d o s i d e l v a l o r e d e i t a n t i c i t t a d i n i c h e h a n n o c a p i t o p e r f e t t a m e n t e q u a l e s i a i l v e r o o b i e t t i v o d e l l a r i f o r m a " .