R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - È t u t t o m o l t o s e m p l i c e . E s e , p a r a d o s s a l m e n t e , l ' a v v o c a t o f o s s e c o l l e g a d e l g i u d i c e ? S t e s s o c o n c o r s o , s t e s s a c a r r i e r a , s t e s s o o r g a n o d i s c i p l i n a r e . L ' A c c u s a s i s e n t i r e b b e t r a n q u i l l a ? I n u n p r o c e s s o d o v e i l g i u d i c e d e v e e s s e r e t e r z o e i m p a r z i a l e n o n c i p u ò e s s e r e s p a z i o p e r l a c o l l e g a n z a . S e s i a m o t u t t i u g u a l i d a v a n t i a l l a l e g g e , i l g i u d i c e d e v e e s s e r e u g u a l e d a v a n t i a l l e p a r t i . I l c i t t a d i n o d e v e a v e r e l a g a r a n z i a d e l l a i m p a r z i a l i t à d e l g i u d i c e . E n o n d e v e p e r c e p i r e n e s s u n a v i c i n a n z a m a t e r i a l e e i d e o l o g i c a d e l g i u d i c e c o n l e p a r t i p r o c e s s u a l i . È p i ù s e m p l i c e d i q u e l l o c h e s i d i c e " . C o s ì i n u n a n o t a T o m m a s o C a l d e r o n e , d e p u t a t o d i F i , m e m b r o d e l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a e p r e s i d e n t e c o m m i s s i o n e b i c a m e r a l e I n s u l a r i t à .