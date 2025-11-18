R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d i N o r d i o s o n o s c a n d a l o s e e c o n f e r m a n o c h e l a r i f o r m a d e l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e è i l c o m p i m e n t o d e l d i s e g n o e v e r s i v o d e l l a l o g g i a P 2 . I l m i n i s t r o a r r i v a p e r s i n o a g i u s t i f i c a r e l ’ i d e a , s o s t e n e n d o c h e s a r e b b e v a l i d a ' a n c h e s e l ’ h a d e t t a G e l l i ' . U n a p o s i z i o n e p o l i t i c a m e n t e s c o n v o l g e n t e p e r c h i d o v r e b b e d i f e n d e r e l a C o s t i t u z i o n e e n o n r i c h i a m a r e , n e p p u r e i n d i r e t t a m e n t e , u n p r o g e t t o e v e r s i v o " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " R i c o r d o c h e L i c i o G e l l i g u i d a v a l a P 2 , s t r u t t u r a s e g r e t a s m a s c h e r a t a e s c i o l t a d a l l o S t a t o p r o p r i o p e r i l s u o c a r a t t e r e d e s t a b i l i z z a n t e e p e r i l c o i n v o l g i m e n t o n e i p r i n c i p a l i s c a n d a l i c h e h a n n o s e g n a t o l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a : d a l l a s t r a g e d i B o l o g n a a l l o s c a n d a l o d e l B a n c o A m b r o s i a n o , p a s s a n d o p e r i l t e n t a t o g o l p e B o r g h e s e , i l s e q u e s t r o M o r o e T a n g e n t o p o l i . E v o c a r e q u e l p a s s a t o , i n v e c e d i p r e n d e r n e l e d i s t a n z e , è u n f a t t o g r a v i s s i m o " . " Q u e s t o g o v e r n o s t a m e t t e n d o a r i s c h i o l ’ e q u i l i b r i o d e m o c r a t i c o d e l P a e s e . G l i i t a l i a n i r e a g i r a n n o : a l r e f e r e n d u m d o b b i a m o v o t a r e e b o c c i a r e s e n z a e s i t a z i o n i q u e s t a r i f o r m a p e r d i f e n d e r e l a n o s t r a d e m o c r a z i a " .