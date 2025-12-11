M i l a n o , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - È s t a t o c o s t i t u i t o , a M i l a n o , i l ' C o m i t a t o p e r i l S ì a l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e – A r t . 1 1 1 ' , u n ’ i n i z i a t i v a c i v i c a e c u l t u r a l e c h e r i u n i s c e a v v o c a t i , s t u d i o s i , p r o f e s s i o n i s t i , i m p r e n d i t o r i e d e s p o n e n t i d e l l a s o c i e t à c i v i l e c o n l ’ o b i e t t i v o d i a c c o m p a g n a r e , i n m o d o s e r i o e d o c u m e n t a t o , i l d i b a t t i t o p u b b l i c o s u l r e f e r e n d u m c o n f e r m a t i v o s u l l a g i u s t i z i a . L a r i f o r m a - c h e i n t r o d u c e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , d u e C o n s i g l i s u p e r i o r i d i s t i n t i e u n ’ A l t a C o r t e d i s c i p l i n a r e i n d i p e n d e n t e - r a p p r e s e n t a , s e c o n d o i p r o m o t o r i , u n p a s s a g g i o a t t e s o d a a n n i p e r d a r e p i e n a a t t u a z i o n e a i p r i n c i p i d e l g i u s t o p r o c e s s o s a n c i t i d a l l ’ a r t i c o l o 1 1 1 d e l l a C o s t i t u z i o n e . P r e s i d e n t e è s t a t o n o m i n a t o A n t o n i n o L a L u m i a , a v v o c a t o e p r e s i d e n t e d e l l ’ O r d i n e d e g l i a v v o c a t i d i M i l a n o ; v i c e p r e s i d e n t i s a r a n n o l a p r o f e s s o r e s s a M a r i l i s a D ’ A m i c o , o r d i n a r i o d i D i r i t t o C o s t i t u z i o n a l e a l l a S t a t a l e d i M i l a n o , e l ’ a v v o c a t o E n r i c o G i a r d a , p e n a l i s t a e c o n s i g l i e r e d e l l ’ O r d i n e d e g l i a v v o c a t i d i M i l a n o ; c o o r d i n a t o r e e s e g r e t a r i o s a r a n n o r i s p e t t i v a m e n t e g l i a v v o c a t i P i e r F i l i p p o G i u g g i o l i , c o m p o n e n t e d e l C o n s i g l i o g i u d i z i a r i o d i M i l a n o , e A l e s s a n d r o M a z z o n e , c o m p o n e n t e d e l l ’ O r g a n i s m o c o n g r e s s u a l e f o r e n s e . I l C o m i t a t o o p e r e r à s u t u t t o i l t e r r i t o r i o a t t r a v e r s o s e d i l o c a l i c h e s a r a n n o p r o g r e s s i v a m e n t e a t t i v a t e n e l l e p r i n c i p a l i c i t t à d e l P a e s e p e r i n c o n t r i , m o m e n t i d i a p p r o f o n d i m e n t o , i n i z i a t i v e p u b b l i c h e e a t t i v i t à d i v u l g a t i v e i n u n d i a l o g o d i r e t t o c o n i c i t t a d i n i . " Q u e s t a r i f o r m a n o n s i a c o n t r o q u a l c u n o , m a a f a v o r e d e l s i s t e m a . È u n p a s s o d e c i s i v o p e r r e n d e r e p i ù t r a s p a r e n t e , e q u i l i b r a t a e c r e d i b i l e l a n o s t r a g i u s t i z i a : s i g a r a n t i s c e a o g n i c i t t a d i n o u n g i u d i z i o d a v a n t i a u n g i u d i c e r e a l m e n t e t e r z o e s i r a f f o r z a l ’ i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a , a n c h e n e l l e s u e d i n a m i c h e i n t e r n e , c o n d i z i o n a t e s p e s s o d a l f e n o m e n o d e l l e c o r r e n t i . " h a s o t t o l i n e a t o L a L u m i a . " L ’ a r t i c o l o 1 1 1 h a i n t r o d o t t o n e l n o s t r o o r d i n a m e n t o i l p r i n c i p i o d e l g i u s t o p r o c e s s o , d a v a n t i a u n g i u d i c e t e r z o e i m p a r z i a l e , n e l c o n t r a d d i t t o r i o e i n c o n d i z i o n i d i p a r i t à : q u e s t a r i f o r m a c o m p l e t a q u e l l ’ i m p i a n t o e r e n d e l ’ a r c h i t e t t u r a g i u d i z i a r i a p i ù l i n e a r e e p i ù v i c i n a a i v a l o r i d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e " h a c o m m e n t a t o l a p r o f e s s o r e s s a D ' A m i c o .