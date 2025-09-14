R o m a , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D e s i d e r o e s p r i m e r e l a m i a p i e n a s o l i d a r i e t à a M a u r i z i o M e r v a r , g i o r n a l i s t a d e l T G R R a i F r i u l i V e n e z i a G i u l i a , v i t t i m a d i u n a v i l e a g g r e s s i o n e d u r a n t e i l s u o l a v o r o a R o n c h i d e i L e g i o n a r i . C o l p i r e u n c r o n i s t a s i g n i f i c a c o l p i r e l a l i b e r t à d i s t a m p a e i l d i r i t t o d e i c i t t a d i n i a e s s e r e i n f o r m a t i : p r i n c i p i c h e c o s t i t u i s c o n o i l c u o r e d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a " . L o d i c h i a r a S a n d r a S a v i n o , s o t t o s e g r e t a r i o a l l ’ E c o n o m i a e a l l e F i n a n z e e s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a i n F r i u l i V e n e z i a G i u l i a . " E p i s o d i c o m e q u e s t o s o n o i n a c c e t t a b i l i e v a n n o c o n d a n n a t i c o n f e r m e z z a e s e n z a a m b i g u i t à . C h i b r a n d i s c e l a v i o l e n z a p e r t e n t a r e d i m e t t e r e a t a c e r e l a c r o n a c a n o n f a c h e t r a d i r e i v a l o r i s t e s s i d i u n a c o m u n i t à c i v i l e . A l g i o r n a l i s t a e a t u t t a l a r e d a z i o n e d e l T G R R a i F V G v a i l m i o p e n s i e r o e l a m i a v i c i n a n z a . È f o n d a m e n t a l e c h e t u t t i , a o g n i l i v e l l o , r i b a d i s c a n o i l v a l o r e d e l l a l i b e r t à d i s t a m p a e i l r i s p e t t o d i c h i o g n i g i o r n o l a v o r a c o n p r o f e s s i o n a l i t à a l s e r v i z i o d e l l a v e r i t à e d e i c i t t a d i n i " .