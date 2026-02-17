R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L ' A s s o c i a z i o n e s t a m p a p a r l a m e n t a r e " e s p r i m e i l s u o p i ù s e n t i t o e p r o f o n d o c o r d o g l i o p e r l a s c o m p a r s a d i G i o v a n n a C a s a d i o , c o l l e g a d i R e p u b b l i c a e s t o r i c a i s c r i t t a d e l l a n o s t r a A s s o c i a z i o n e " . " C o n s o r r i s o e g e n t i l e z z a - s i l e g g e n e l l a n o t a d e l l ' A s p - G i o v a n n a h a s a p u t o r a c c o n t a r e l a p o l i t i c a i t a l i a n a e l e b a t t a g l i e c i v i l i c h e l ' h a n n o a c c o m p a g n a t a s e m p r e c o n g r a n d e d e d i z i o n e , e q u i l i b r i o e o b i e t t i v i t à . A l l a s u a f a m i g l i a - e i n p a r t i c o l a r e a l m a r i t o M a r c o e a i f i g l i F r a n c o e R i c c a r d o - v a n n o l e c o n d o g l i a n z e p i ù s e n t i t e d i t u t t i n o i " .