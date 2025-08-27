M i l a n o , 2 7 a g o . - ( A d n k r o n o s ) - G i o r g i o A r m a n i h a r a g g i u n t o l ' a c c o r d o p e r l ' a c q u i s i z i o n e d e L a C a p a n n i n a d i F r a n c e s c h i s r l d i F o r t e d e i M a r m i ( L u c c a ) , i l l e g g e n d a r i o l o c a l e f o n d a t o n e l 1 9 2 9 d a A c h i l l e F r a n c e s c h i e d a l 1 9 7 7 a c q u i s i t o e g e s t i t o d a G h e r a r d o e C a r l a G u i d i . L ' a n n u n c i o è s t a t o d a t o d a l l a M a i s o n . P e r G i o r g i o A r m a n i , d a s e m p r e l e g a t o a F o r t e d e i M a r m i , r i f u g i o p e r s o n a l e e l u o g o d i v a c a n z a , q u e s t a a c q u i s i z i o n e r a p p r e s e n t a u n g e s t o a f f e t t i v o , u n r i t o r n o a l l e o r i g i n i – l ì n e g l i a n n i S e s s a n t a c o n o b b e i l s u o a m i c o e s o c i o S e r g i o G a l e o t t i – e u n t r i b u t o a l l a t r a d i z i o n e i t a l i a n a . L a n u o v a g e s t i o n e s a r à e f f e t t i v a a p a r t i r e d a l l a s t a g i o n e e s t i v a 2 0 2 6 , p r e c i s a G i o r g i o A r m a n i c o n u n c o m u n i c a t o . N e l c u o r e d e l l a V e r s i l i a s i c h i u d e d u n q u e u n c a p i t o l o l u n g o q u a s i u n s e c o l o e i n i z i a u n a n u o v a s t a g i o n e a l l ' i n s e g n a d e l g l a m o u r e d e l f a s h i o n s t y l e i t a l i a n o n e l m o n d o . L a M a i s o n h a a c q u i s i t o l a p r o p r i e t à d a g l i e r e d i d i G h e r a r d o G u i d i , c h e c o n l a m o g l i e C a r l a h a g e s t i t o i l l o c a l e n e g l i u l t i m i 4 8 a n n i . P e r L a C a p a n n i n a t u t t o e b b e i n i z i o d a u n ' i d e a t a n t o s e m p l i c e q u a n t o r i v o l u z i o n a r i a l a d d o v e l a p i n e t a i n c o n t r a l a s a b b i a f i n e e i t r a m o n t i v e r s i l i e s i s c o l p i s c o n o r i c o r d i d o r a t i . L ' i m p r e n d i t o r e A c h i l l e F r a n c e s c h i t r a s f o r m ò u n v e c c h i o c a p a n n o s u l l a s p i a g g i a i n u n r i t r o v o p e r s i g n o r i : u n b a n c o b a r , u n g r a m m o f o n o a m a n o v e l l a , t a v o l i n i d a c a r t e e u n a v i s t a s u l m a r e c h e d a s o l a b a s t a v a a i n e b r i a r e . E r a i l 1 9 2 9 e , s e n z a s a p e r l o , s t a v a n a s c e n d o u n m i t o . L a C a p a n n i n a s i f e c e s u b i t o i c o n a , r i c h i a m a n d o a r i s t o c r a t i c i , p o e t i e i n t e l l e t t u a l i : d a i R u c e l l a i a g l i S f o r z a , d a M o n t a l e a U n g a r e t t i , f i n o a C a r l o L e v i e d E n r i c o P e a . R i c o s t r u i t a n e l 1 9 3 9 d o p o u n i n c e n d i o , l a s t r u t t u r a è r i m a s t a p r e s s o c h é i n t a t t a d a a l l o r a , c u s t o d e f e d e l e d i u n ' e s t e t i c a s e n z a t e m p o . D a g l i a n n i d e l b o o m e c o n o m i c o i n p o i , L a C a p a n n i n a d i v e n n e i l s a l o t t o b u o n o d e l l ' I t a l i a c h e c r e s c e v a , a m a v a , s i m o s t r a v a . U n r i f u g i o p e r l ' é l i t e i n d u s t r i a l e , p o l i t i c a e c u l t u r a l e , m a a n c h e p a l c o s c e n i c o p e r n u o v e s t a r : d a i v e r s i i n m u s i c a d i G i n o P a o l i e B r u n o L a u z i , a l l e v o c i i n d i m e n t i c a b i l i d i R a y C h a r l e s , G r a c e J o n e s , G l o r i a G a y n o r e O r n e l l a V a n o n i . N e l 1 9 7 7 l ' i m p r e n d i t o r e G h e r a r d o G u i d i e s u a m o g l i e C a r l a r i l e v a n o l a C a p a n n i n a , d a n d o i n i z i o a u n a d e l l e g e s t i o n i p i ù l o n g e v e e c a r i s m a t i c h e d e l l a n i g h t l i f e i t a l i a n a . C o n v i s i o n e e p a s s i o n e , G u i d i s e p p e u n i r e i l r i s p e t t o p e r l a t r a d i z i o n e a u n a c a p a c i t à i n n a t a d i l e g g e r e l o s p i r i t o d e l t e m p o . S o t t o l a s u a g u i d a , i l l o c a l e s i t r a s f o r m a i n u n c r o c e v i a i m p r e s c i n d i b i l e t r a p a s s a t o e p r e s e n t e : c a b a r e t e v a r i e t à , p o p e g l a m o u r , r e v i v a l e i n n o v a z i o n e . F u q u i c h e J e r r y C a l à d i v e n n e l e g g e n d a , d o v e l a c o m m e d i a b a l n e a r e d e g l i a n n i ' 8 0 t r o v ò i l s u o s e t n a t u r a l e n e l f i l m " S a p o r e d i m a r e " d e i f r a t e l l i V a n z i n a , e d o v e l a l e g g e r e z z a e s t i v a s i f e c e n a r r a z i o n e c o l l e t t i v a . " N o n a b b i a m o m a i v o l u t o c a m b i a r e i l n o m e , n é m o d i f i c a r e l a s t r u t t u r a i n t e r n a " , r a c c o n t a v a G u i d i n e l 2 0 1 9 . " P e r n o i è s e m p r e s t a t a , è e r i m a r r à L a C a p a n n i n a d i F r a n c e s c h i " . L ' a n n u n c i o u f f i c i a l e d e l l ' a c q u i s i z i o n e è a r r i v a t o o g g i d a l l a M a i s o n A r m a n i . E , s e b b e n e l e v o c i s i r i n c o r r e s s e r o d a m e s i , c o n s m e n t i t e e s i l e n z i r i s e r v a t i , l a c o n f e r m a h a i l s a p o r e d i u n p a s s a g g i o e p o c a l e . N o n è s o l o u n n u o v o p r o p r i e t a r i o a e n t r a r e i n s c e n a : è l ' u o m o c h e , p r o p r i o a F o r t e d e i M a r m i e p r o p r i o a l l a C a p a n n i n a 6 0 a n n i f a c o n o b b e S e r g i o G a l e o t t i , l ' a m i c o , l ' a r c h i e t t o e i l s o c i o c o n c u i a v r e b b e f o n d a t o l ' i m p e r o G i o r g i o A r m a n i . A l l a C a p a n n i n a , n e l 1 9 6 6 , i l f u t u r o i c o n i c o s t i l i s t a c o n o b b e S e r g i o G a l e o t t i d i P i e t r a s a n t a , i l c o m u n e c o n f i n a n t e c o n F o r t e d e i M a r m i . G a l e o t t i è s t a t o u n a p e r s o n a i m p o r t a n t e p e r l a s t o r i a d e l l ' a z i e n d a A r m a n i : g u i d ò i l s e t t o r e f i n a n z i a r i o e g l i a s p e t t i a m m i n i s t r a t i v i d e l l a s o c i e t à . M o r ì i l 1 4 a g o s t o 1 9 8 5 . " Q u e s t a a c q u i s i z i o n e è u n r i t o r n o p e r s o n a l e e s i m b o l i c o a l l e m i e r a d i c i - h a c o n f i d a t o G i o r g i o A r m a n i - È u n t r i b u t o a l l a c u l t u r a i t a l i a n a , a l l a b e l l e z z a s e n z a t e m p o e a l l u o g o c h e h a s e g n a t o u n m o m e n t o c r u c i a l e d e l l a m i a v i t a " . L a g e s t i o n e t a r g a t a A r m a n i i n i z i e r à u f f i c i a l m e n t e n e l l ’ e s t a t e 2 0 2 6 . E , c o n o s c e n d o l o s t i l e d e l l o s t i l i s t a , s a r à u n ' e v o l u z i o n e c h e c o n i u g a r i s p e t t o e v i s i o n e , e l e g a n z a e s o b r i e t à , t r a d i z i o n e e c o n t e m p o r a n e i t à . C o n l a s c o m p a r s a d i G h e r a r d o G u i d i n e l l ' o t t o b r e d e l 2 0 2 3 , q u a l c o s a s i e r a g i à i n c r i n a t o . I l s u o c a r i s m a , l a s u a m a n o v i s i b i l e i n o g n i d e t t a g l i o , l a s u a c a p a c i t à d i i n t e r p r e t a r e i s o g n i d e l l a V e r s i l i a e r e s t i t u i r l i s o t t o f o r m a d i s e r a t e i n d i m e n t i c a b i l i , n o n e r a n o s o s t i t u i b i l i . L a f a m i g l i a , s e g n a t a d a l l u t t o , a v e v a f a t t o c a p i r e c h e l a f a s e s u c c e s s i v a s a r e b b e s t a t a d e l i c a t a . E o r a , q u e l p a s s a g g i o s i c o m p i e . M a n o n è u n a d d i o , è u n p a s s a g g i o d i t e s t i m o n e . G i o r g i o A r m a n i , c o n l a s u a s t o r i a p e r s o n a l e i n t r e c c i a t a a q u e l l a d e l l a C a p a n n i n a , è f o r s e l ' u n i c o n o m e c a p a c e d i p r o i e t t a r e q u e s t o l u o g o m i t i c o n e l f u t u r o s e n z a t r a d i r n e l o s p i r i t o . N e s s u n a c i f r a u f f i c i a l e è s t a t a d i f f u s a s u l c o s t o d e l l ' o p e r a z i o n e . S e c o n d o i n d i s c r e z i o n i r a c c o l t e d a l l ' A d n k r o n o s e n o n c o n f e r m a t e , l a p r o p r i e t à p o t r e b b e e s s e r e p a s s a t a d i m a n o t r a i 1 2 e i 1 5 m i l i o n i d i e u r o . L a C a p a n n i n a n o n è s o l o u n l o c a l e . È u n a p a g i n a v i v a d e l l a s t o r i a d ' I t a l i a . È i l l u o g o d o v e s i è s c r i t t o i l r o m a n z o l e g g e r o , m a p r o f o n d i s s i m o , d e l n o s t r o c o s t u m e . E d a o g g i , g r a z i e a G i o r g i o A r m a n i , q u e l l a p a g i n a c o n t i n u e r à a e s s e r e s c r i t t a . I n s i l e n z i o , c o n c l a s s e . C o m e u n a b i t o b e n t a g l i a t o . C o m e u n t r a m o n t o d i f i n e a g o s t o s u F o r t e d e i M a r m i . ( d i P a o l o M a r t i n i )