R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I n o s t r i p e n s i e r i v a n n o a l l e v i t t i m e , a l l e l o r o f a m i g l i e e a l l ' i n t e r a c o m u n i t à e b r a i c a . U n a t t a c c o a u n a s i n a g o g a è u n a t t a c c o a l l ' E u r o p a s t e s s a . D o b b i a m o d i m o s t r a r e c h e l ' E u r o p a n o n s i i n c h i n e r à m a i a l l ' a n t i s e m i t i s m o e c h e c o l o r o c h e d i f f o n d o n o t a l e o d i o a f f r o n t e r a n n o g r a v i c o n s e g u e n z e . Q u e s t o a t t a c c o n o n è s o l o u n a s s a l t o a l l a c o m u n i t à e b r a i c a , è u n a t t a c c o a l l o s t i l e d i v i t a e u r o p e o e a i v a l o r i c h e c i d e f i n i s c o n o " . C o s ì i l c o p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e i c o n s e r v a t o r i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o N i c o l a P r o c a c c i n i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , p a r l a n d o c o n l a s t a m p a i n t e r n a z i o n a l e i n r e l a z i o n e a l l ’ a t t e n t a t o d i o g g i a M a n c h e s t e r .