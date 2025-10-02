R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o n d a n n o c o n f e r m e z z a i l v i l e g e s t o c h e h a c o l p i t o l a c o m u n i t à e b r a i c a d i M a n c h e s t e r n e l g i o r n o d i Y o m K i p p u r , d a v a n t i a l l a s i n a g o g a . È l a p r o v a c h e l ’ a n t i s e m i t i s m o v i o l e n t o e d i l a g a n t e è u n a r e a l t à c o n c r e t a , c a p a c e d i r i p o r t a r c i i n d i e t r o a g l i a n n i p i ù b u i d e l l a s t o r i a . C o m e h a a m m o n i t o R a v J o n a t h a n S a c k s ‘ l ’ a n t i s e m i t i s m o è u n o d i o c h e i n i z i a c o n g l i e b r e i m a n o n f i n i s c e m a i c o n l o r o ’ . O g n i a t t o d i v i o l e n z a c o n t r o g l i e b r e i è u n a t t o c o n t r o l ’ E u r o p a e c o n t r o l a s u a d e m o c r a z i a " . C o s ì l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o P i n a P i c i e r n o , d e l e g a t a p e r l a l o t t a a l l ’ a n t i s e m i t i s m o . " A l l e f a m i g l i e d e l l e v i t t i m e e a t u t t a l a c o m u n i t à e b r a i c a v a l a m i a v i c i n a n z a e s o l i d a r i e t à . C o m e d e l e g a t a d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o p e r l a l o t t a a l l ’ a n t i s e m i t i s m o c o n t i n u e r ò a i m p e g n a r m i p e r c h é l e i s t i t u z i o n i r e s t i n o i n p r i m a l i n e a n e l c o n t r a s t a r e o g n i f o r m a d i o d i o e v i o l e n z a " , c o n c l u d e .