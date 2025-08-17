( A d n k r o n o s ) - A l m e n o s e t t e c i t t a d i n i p a l e s t i n e s i h a n n o p e r s o l a v i t a a s e g u i t o d i u n b o m b a r d a m e n t o i s r a e l i a n o n e l l a c i t t à d i G a z a . S e c o n d o q u a n t o r i p o r t a d a l l ' a g e n z i a d i s t a m p a p a l e s t i n e s e W a f a , l e F o r z e d i D i f e s a I s r a e l i a n e ( F D I ) h a n n o c o n d o t t o l ' a t t a c c o a l l ' a l b a , c o l p e n d o u n g r u p p o d i c i v i l i p r e s e n t i n e l c o r t i l e d e l l ' o s p e d a l e B a t t i s t a . I l r a i d p r e c e d e l ' a v v i o d e i p r e p a r a t i v i p e r l e o p e r a z i o n i p e r i l t r a s f e r i m e n t o f o r z a t o d e i p a l e s t i n e s i d a l l e " z o n e d i c o m b a t t i m e n t o " n e l S u d d i G a z a , a n n u n c i a t o i e r i d a l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o . U n a m o b i l i t a z i o n e c h e s e g n a i l p r i m o p a s s o d i u n a n u o v a o f f e n s i v a c h e s i e s t e n d e r à a i c a m p i p r o f u g h i d e l l a c o s t a c e n t r a l e . I l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o , B e n j a m i n N e t a n y a h u , h a a n n u n c i a t o q u e s t a o p e r a z i o n e n e l f i n e s e t t i m a n a s c o r s o , g e n e r a n d o s i g n i f i c a t i v e d i v e r g e n z e t r a i l g o v e r n o i s r a e l i a n o e l ' e s e r c i t o . I l M i n i s t e r o d e l l a S a n i t à d i G a z a h a c o m u n i c a t o u n b i l a n c i o a g g i o r n a t o d e l l e v i t t i m e , a t t e s t a n d o s i a 6 1 . 8 9 7 m o r t i e 1 5 5 . 6 6 0 f e r i t i ( 3 8 5 d a l v e n e r d ì ) , c o n l a p r e c i s a z i o n e c h e l e c i f r e p o t r e b b e r o e s s e r e s u p e r i o r i a c a u s a d e l l a p r e s e n z a d i n u m e r o s e p e r s o n e a n c o r a s o t t o l e m a c e r i e . G l i o s p e d a l i d i G a z a h a n n o r e g i s t r a t o a n c h e l a m o r t e d i u n b a m b i n o p e r d e n u t r i z i o n e . I l t o t a l e d e l l e v i t t i m e p e r f a m e , s e c o n d o i d a t i d e l l e a u t o r i t à d i G a z a , a m m o n t a a 2 5 1 p e r s o n e , t r a c u i 1 0 8 b a m b i n i . R a i d d i I s r a e l e c o n t r o g l i H o u t h i n e l l o Y e m e n . L ' I d f h a r e s o n o t o d i a v e r c o l p i t o u n a " i n f r a s t r u t t u r a d e l l ' e n e r g i a u s a t a d a l r e g i m e t e r r o r i s t a " a s u d d i S a n a a . N e l l a z o n a , s e c o n d o i m e d i a l o c a l i , s o n o s t a t e r e g i s t r a t e u n a s e r i e d i e s p l o s i o n i . L ' i m p i a n t o h a s m e s s o d i f u n z i o n a r e . G l i H o u t h i h a n n o d e n u n c i a t o u n a " a g g r e s s i o n e " . E ' l a s e c o n d a v o l t a c h e l a m a r i n a i s r a e l i a n a c o l p i s c e l o Y e m e n , d o p o l ' a t t a c c o c o n t r o i l p o r t o d i H o d e i d a l o s c o r s o 2 1 g i u g n o . I r a i d s o n o s t a t i p o r t a t i a t e r m i n e d a l l e u n i t à m i s s i l i s t i c h e d e l l a m a r i n a d i I s r a e l e . Q u e l l o d i o g g i è s t a t o " a t t u a t o i n r i s p o s t a a i r i p e t u t i a t t a c c h i d a l r e g i m e H o u t h i c o n t r o I s r a e l e e i s u o i c i t t a d i n i , f r a c u i i l l a n c i o d i m i s s i l i e d r o n i v e r s o i l t e r r i t o r i o i s r a e l i a n o " , p r e c i s a l ' I d f .