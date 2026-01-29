T o r i n o , 2 9 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - “ L a c r e s c i t a d e l l a n o s t r a i n d u s t r i a è u n e s e r c i z i o e d u n a m i s s i o n e c o l l e t t i v a c h e c i v e d e t u t t i a t t o r i p r o t a g o n i s t i : i m p r e s e , b a n c h e e f i n a n z a , e n t i p u b b l i c i e p r i v a t i . E c c o p e r c h é i l p r o t o c o l l o c o n C d p è u n a s c e l t a s t r a t e g i c a p e r l ’ U n i o n e I n d u s t r i a l i T o r i n o ” . C o s ì M a r c o G a y , p r e s i d e n t e d e g l i i n d u s t r i a l i t o r i n e s i i n o c c a s i o n e d i u n a n u o v a t a p p a d e l r o a d s h o w d i C d p c o n C o n f i n d u s t r i a p e r i l l u s t r a r e l e i n i z i a t i v e a s o s t e g n o d e l l o s v i l u p p o d e l l e i m p r e s e d e l t e r r i t o r i o . “ D a p a r t e n o s t r a è c o s t a n t e l ’ i m p e g n o p e r l a c r e s c i t a d i m e n s i o n a l e e i l c o n s e g u e n t e r a f f o r z a m e n t o p a t r i m o n i a l e d e l l e i m p r e s e ” , h a a g g i u n t o G a y r i c o r d a n d o c h e “ a b b i a m o l a n c i a t o i l p r o g e t t o ‘ D e s t i n a z i o n e c r e s c i t a ’ p e r a f f r o n t a r e e s o s t e n e r e l a c r e s c i t a d e l l e n o s t r e a s s o c i a t e g i à p r o t a g o n i s t e d i f i l i e r e n a z i o n a l i e d i n t e r n a z i o n a l i a n c h e g r a z i e a l p r o t o c o l l o c h e a b b i a m o f i r m a t o c o n S i m e s t . S i a m o c e r t i c h e l a c o m p e t i t i v i t à o g g i p i ù c h e m a i s i a c o m p o s t a d i i n n o v a z i o n e , t e c n o l o g i a e s o s t e n i b i l i t à : è l a n o s t r a i n t e l l i g e n z a i n d u s t r i a l e c h e d o b b i a m o p o t e n z i a r e e a f f e r m a r e ” .