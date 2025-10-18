R o m a , 1 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S a r e b b e o p p o r t u n o e a s s o l u t a m e n t e n e c e s s a r i o f a r e e d u c a z i o n e s e n t i m e n t a l e e s e s s u a l e a s c u o l a , n o n p o s s i a m o d e m a n d a r e l ' e d u c a z i o n e s e s s u a l e a i n o s t r i r a g a z z i a l l e p i a t t a f o r m e d e l p o r n o , c r e d o s i a f o n d a m e n t a l e t i r a r l i f u o r i d a q u e l l o c h e n o n è l ' a m o r e , c o n q u e l l a m o d a l i t à v i o l e n t a e d r a m m a t i c a c h e m o l t i r a g a z z i i n t e r p r e t a n o i n q u e l m o d o p e r c h é n o n h a n n o a l t r e p o s s i b i l i t à d i a p p r e n d e r e " . A d i r l o è A l e s s a n d r o G a s s m a n n , o g g i a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a t e r z a s t a g i o n e d i ' U n p r o f e s s o r e 3 ' n e l l ' a m b i t o d i A l i c e n e l l a C i t t à ' , c o m m e n t a n d o l ' a p p r o v a z i o n e d e l l ' e m e n d a m e n t o d e l l a L e g a c h e v i e t a l ' e d u c a z i o n e s e s s u o - a f f e t t i v a n e l l e s c u o l e . G a s s m a n n , c h e n e l l a f o r t u n a t i s s i m a s e r i e d à v i t a a l p r o f e s s o r e D a n t e B a l e s t r a ( " i l p r o f e s s o r e c h e n o n h o m a i a v u t o , q u e l l o i n c u i t u t t i g l i s t u d e n t i ‘ c a p r a ’ c o m e e r o i o h a n n o p o t u t o r i t r o v a r s i " , s c h e r z a l ' a t t o r e r o m a n o ) , s o t t o l i n e a : " C ' è d a d i r e c h e a n c h e m o l t e f a m i g l i e h a n n o c e s s a t o , n o n s o p e r q u a l e m o t i v o , d i f a r e i l l o r o l a v o r o g e n i t o r i a l e " . L a s e r i e c o p r o d o t t a d a R a i F i c t i o n e B a n i j a y , r i p a r t e i n s e i p r i m e s e r a t e s u R a i 1 a p a r t i r e d a g i o v e d ì 2 0 n o v e m b r e , e v e d e t r a i p r o t a g o n i s t i a n c o r a u n a v o l t a i v o l t i a m a t i d i C l a u d i a P a n d o l f i , N i c o l a s M a u p a s , D a m i a n o G a v i n o , N i c o l e G r i m a u d o e t a n t i a l t r i . " E ' u n a s e r i e a c u i d e v o t a n t i s s i m o , p e r c h é m i h a r e g a l a t o u n p e r s o n a g g i o c h e n o n p e n s a v o m i a s s o m i g l i a s s e c o s ì " , d i c e G a s s m a n n . A p a r t e l a p r e p a r a z i o n e , i r o n i z z a : " V e n g o f e r m a t o p e r s t r a d a d a g e n t e c h e m i c h i e d e c o n s i g l i f i l o s o f i c i , a m e … " . U n o d e i p r e g i , s p i e g a l ' a t t o r e , è c h e " s i a g e n i t o r i c h e r a g a z z i m i d i c o n o c h e q u a n d o l a v e d o n o s i a p r e u n a d i s c u s s i o n e , c h e c r e d o s i a l a d i m e n s i o n e c h e m a n c a , q u e l l a d e l c o n f r o n t o t r a g e n e r a z i o n i " . T r a i t e m i d e l l a f i c t i o n n o n m a n c a l ' a t t u a l i t à . E G a s s m a n n n o n s i s o t t r a e a q u e l l o d e l l e g u e r r e e d e l l a P a l e s t i n a : " N o n h o p a u r a a c h i a m a r l o g e n o c i d i o - d i c e t r a g l i a p p l a u s i d i u n a s a l a g r e m i t a - S i a m o c i r c o n d a t i d a f r o n t i d i g u e r r a m i n a c c i o s i e c o s ì v i c i n i a n o i c h e n o n e s c l u d o c h e l a s e r i e p o s s a t o c c a r e i n f u t u r o a n c h e q u e s t i t e m i , s a r e b b e i m p o r t a n t e . L a f i l o s o f i a h a a n c h e q u e s t o d i b e l l o , p u ò a p r i r s i a t u t t o " . C l a u d i a P a n d o l f i n e l r u o l o d i A n i t a q u e s t ’ a n n o s a r à a n c h e u n a d e l l e i n s e g n a n t i d e l l i c e o . " I l r e g i s t a h a v o l u t o t e n e r e l a n a t u r a l e z z a e a n c h e l a v o l g a r i t à d i A n i t a , l e i è a u t e n t i c a , s i n c e r a , s c h i e t t a . U n a d o n n a c h e c o n t i n u o a d a m a r e " . L ' a t t r i c e è d ' a c c o r d o s u l l ' i d e a d i s c u o l a d i G a s s m a n n : " L a s c u o l a d e i m i e i s o g n i d o v r e b b e a r r i v a r e a i r a g a z z i i n m o d o d i f f e r e n t e , i n s e g n a r e a i r a g a z z i e d u c a z i o n e s e s s u a l e e s e n t i m e n t a l e m o l t o p r e s t o , p r i m a c h e a r r i v i q u a l c u n o a m e t t e r c i u n a p e z z a . L a s c u o l a d e i m i e i s o g n i è l u n g i m i r a n t e " . T r a i p e r s o n a g g i p i ù s e g u i t i d e l l a s e r i e q u e l l o d i S i m o n e , i n t e r p r e t a t o d a N i c o l a s M a u p a s : " S i m o n e h a a v u t o u n p o ’ d i s f o r t u n e n e g l i a n n i , m a u n p a r t i c o l a r e d e l l a s u a c r e s c i t a è c h e n o n s i l a s c i a a b b a t t e r e e t r o v a s e m p r e u n m o d o p e r r i a l z a r s i . S a r à s e m p r e u n p o ’ i n s e g u i t o d a i s u o i p r o b l e m i d ’ a m o r e " , d i c e s e n z a p o t e r s p o i l e r a r e t r o p p o . E c o s ì D a m i a n o G a v i n o , c h e p r e s t a i l v o l t o a M a n u e l : " L u i è s e m p r e d e c i s o , e d è l a c o s a c h e m i p i a c e m o l t o d i l u i p e r c h é m o l t o d i v e r s o d a m e . I n q u e s t a s t a g i o n e h a a v u t o u n ’ u l t e r i o r e c r e s c i t a , s i l a s c i a a n d a r e a l a s u a v e r a e t à " . L a s e r i e c h e r a c c o n t a l e s t o r i e d e l l a 5 a B d e l l i c e o D a V i n c i , s c r i t t a d a S a n d r o P e t r a g l i a , V a l e n t i n a G a d d i , S e b a s t i a n o M e l l o n i e F i d e l S i g n o r i l e , è d i r e t t a p e r l a p r i m a v o l t a d a A n d r e a R e b u z z i , c h e s c e g l i e l a m e t a f o r a c u l i n a r i a p e r r a c c o n t a r e l a s u a e s p e r i e n z a s u l s e t : " A b b i a m o f a t t o d e g l i i n n e s t i , e c o n l e n e w e n t r y l a m a i o n e s e n o n è m a i i m p a z z i t a . I o s t o a s s a g g i a n d o l a r i c e t t a p r i m a d i v o i e h a u n s a p o r e e c c e z i o n a l e " .