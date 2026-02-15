R o m a , 1 5 f e b ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n t o a v v e n u t o a L i o n e , n a s c o s t o d a l l a m a g g i o r p a r t e d e i m e d i a t r a d i z i o n a l i , è d i u n a g r a v i t à p a z z e s c a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l M a t t e o S a l v i n i , c h e p o s t a a n c h e u n v i d e o . " U n g i o v a n e ( Q u e n t i n , 2 3 a n n i ) a g g r e d i t o e p e s t a t o a m o r t e , u c c i s o p e r l e s u e i d e e , s o l o p e r c h é a v e v a d i f e s o a l c u n e a t t i v i s t e . L ’ e s c a l a t i o n d i a z i o n i c r i m i n a l i d a p a r t e d i g r u p p i o r g a n i z z a t i d i e s t r e m a s i n i s t r a , c h e c o l p i s c o n o i n t u t t a E u r o p a , è e v i d e n t e e p r e o c c u p a n t e . M o r t e e v i o l e n z a n o n p o s s o n o f a r e p a r t e d e l l a “ b a t t a g l i a p o l i t i c a ” . O n o r e a l r a g a z z o c a d u t o p e r m a n o d i q u e s t i c r i m i n a l i " , c o n c l u d e S a l v i n i .