P a r i g i , 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s / A f p ) - E m m a n u e l M a c r o n h a d a t o i l v i a a l l a c o s t r u z i o n e d e l l a f u t u r a p o r t a e r e i f r a n c e s e d e s t i n a t a a s o s t i t u i r e l a C h a r l e s D e G a u l l e , c h e d o v r e b b e e n t r a r e i n s e r v i z i o n e l 2 0 3 8 . " I n c o n f o r m i t à c o n l e u l t i m e d u e l e g g i d i p r o g r a m m a z i o n e m i l i t a r e , e d o p o u n e s a m e c o m p l e t o e m i n u z i o s o , h o d e c i s o d i d o t a r e l a F r a n c i a d i u n a n u o v a p o r t a e r e i " , h a a n n u n c i a t o i l c a p o d e l l o S t a t o f r a n c e s e d u r a n t e l a c e r i m o n i a d i N a t a l e c o n l e t r u p p e a d A b u D h a b i . " L a d e c i s i o n e d i a v v i a r e l a r e a l i z z a z i o n e d i q u e s t o g r a n d e p r o g r a m m a è s t a t a p r e s a q u e s t a s e t t i m a n a " , h a a g g i u n t o .