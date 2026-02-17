R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ O r m a i è s e m p r e p i ù c h i a r o : e s i s t e u n f i l o r o s s o c h e l e g a l e o r g a n i z z a z i o n i t e r r o r i s t i c h e d i e s t r e m a s i n i s t r a i n t u t t a E u r o p a . L a p r e s e n z a d i R a p h a ë l A r n a u l t , d e p u t a t o d e L a F r a n c e I n s o u m i s e e c a p o d e l l a ‘ J e u n e G a r d e ’ p r o t a g o n i s t a d e l l ’ a g g r e s s i o n e o m i c i d a a Q u e n t i n D e r a n q u e , a l l e m a n i f e s t a z i o n i a n t i f a s c i s t e d i R o m a i n o c c a s i o n e d e l l ’ a n n i v e r s a r i o d i A c c a L a r e n t i a n e è l ’ e n n e s i m a c o n f e r m a . C o s ì c o m e l o è l a p r e s e n z a d i g i o v a n i s t r a n i e r i t r a g l i a g g r e s s o r i d e i m i l i t a n t i d i G i o v e n t ù n a z i o n a l e a v v e n u t a i n q u e l l e s t e s s e o r e , c o n m o d a l i t à t r i s t e m e n t e s i m i l i a q u e l l e c h e h a n n o p o r t a t o a l l a m o r t e d e l g i o v a n e f r a n c e s e . U n ’ a l l e a n z a n a t a s u l l e m o n t a g n e d e l l a V a l d i S u s a n e g l i a t t a c c h i N o T a v a i c a n t i e r i e a l l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e ; u n ’ a l l e a n z a a l l a r g a t a a l l a ‘ H a m m e r b a n d e ’ t e d e s c a , l a f a m i g e r a t a ‘ B a n d a d e l m a r t e l l o ’ i c u i m e m b r i f u r o n o p r o t a g o n i s t i d i n u m e r o s e v i o l e n z e , c o m p r e s e q u e l l e d i B u d a p e s t n e l c o r s o d e l l e q u a l i v e n n e a r r e s t a t a I l a r i a S a l i s . O g g i c ’ è u n a n u o v a c e n t r a l e c r i m i n a l e d e l l ’ a n t i f a s c i s m o m i l i t a n t e , c h e a g i s c e i n m o l t i P a e s i e u r o p e i , c o n c o l l e g a m e n t i s t r e t t i e t e c n i c h e s i m i l i " . L o a f f e r m a C a r l o F i d a n z a , c a p o d e l e g a z i o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l P a r l a m e n t o e u r o p e o . " D i f r o n t e a q u e s t o p e r i c o l o p e r l a d e m o c r a z i a e l a c i v i l e c o n v i v e n z a , l a r e a z i o n e - a g g i u n g e - d e v e e s s e r e d u r i s s i m a e u n a n i m e , s e n z a l e v e r g o g n o s e a m b i g u i t à d i q u e l p e z z o d i s i n i s t r a p o l i t i c a e c u l t u r a l e c h e c o n t i n u a a c o c c o l a r e q u e s t e f r a n g e . O c c o r r e r a f f o r z a r e i l c o o r d i n a m e n t o t r a l e F o r z e d i p o l i z i a n a z i o n a l i e c o n E u r o p o l e , u n a v o l t a a c c e r t a t i t u t t i i c o l l e g a m e n t i , i n s e r i r e q u e s t a r e t e d i e s t r e m i s m o c r i m i n a l e n e l l a l i s t a U e d e l l e o r g a n i z z a z i o n i t e r r o r i s t i c h e i n t e r n a z i o n a l i ” .