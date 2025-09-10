P a r i g i , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n m o v i m e n t o d i p r o t e s t a , n a t o s u i s o c i a l m e d i a , p r o m e t t e d i p a r a l i z z a r e o g g i m e r c o l e d ì 1 0 s e t t e m b r e l a F r a n c i a c o n b o i c o t t a g g i , s c i o p e r i e o c c u p a z i o n i s i m b o l i c h e d i m u n i c i p i e u f f i c i p u b b l i c i , s u s c i t a n d o i n t e r r o g a t i v i s u l l a n a s c i t a d i u n n u o v o s o g g e t t o p o l i t i c o s u l m o d e l l o d e i G i l e t G i a l l i . C h i a m a t o a l l a p r i m a v e r a p r o v a d e l l a p i a z z a , ' B l o c c h i a m o t u t t o ' ( B l o q u o n s t o u t ) f a r à i l s u o e s o r d i o i n u n P a e s e i n p i e n a c r i s i p o l i t i c a d o p o i l v o t o d i s f i d u c i a a l g o v e r n o c e n t r i s t a d i F r a n c o i s B a y r o u . L a g i o r n a t a d i m o b i l i t a z i o n e n a z i o n a l e è s t a t a p r o c l a m a t a d a u n m o v i m e n t o c h e , s e c o n d o i l q u o t i d i a n o L e P a r i s i e n , c o n t a c i r c a 2 0 o r g a n i z z a t o r i e s i d i c h i a r a i n d i p e n d e n t e d a p a r t i t i e s i n d a c a t i . ' B l o c c h i a m o T u t t o ' è i l r i s u l t a t o d i u n m a l c o n t e n t o p o p o l a r e c h e è m o n t a t o n e g l i u l t i m i m e s i s u p i a t t a f o r m e c o m e X , T i k T o k , T e l e g r a m e F a c e b o o k e c h e s i è r a f f o r z a t o c o n l ' a n n u n c i o d e l l a m a n o v r a d i B a y r o u , c h e p r e v e d e v a t a g l i a l b i l a n c i o p e r q u a s i 4 4 m i l i a r d i d i e u r o e a l l a s a n i t à , l a c a n c e l l a z i o n e d i d u e f e s t i v i t à n a z i o n a l i e d i l c o n g e l a m e n t o d e l l e p e n s i o n i . A l l ' o r i g i n e d e l l ' i n i z i a t i v a c i s o n o d u e g r u p p i p r i n c i p a l i : ' I n d i g n o n s - n o u s ' e ' L e s E s s e n t i e l s ' . I l p r i m o , l e g a t o a i s t a n z e p r o g r e s s i s t e , s i c o n c e n t r a s u r i v e n d i c a z i o n i s o c i a l i , c o m e l ' o p p o s i z i o n e a i t a g l i e l a d i f e s a d e i s e r v i z i p u b b l i c i . I l s e c o n d o , s o v r a n i s t a e p i ù o r i e n t a t o a d e s t r a , c h i e d e l a F r e x i t , c i o è l ' u s c i t a d e l l a F r a n c i a d a l l ' U n i o n e E u r o p e a , c r i t i c a l e t a s s e e p r o p o n e a z i o n i c o m e n o n u s a r e l a c a r t a d i c r e d i t o e d e v i t a r e a c q u i s t i n e l l a g r a n d e d i s t r i b u z i o n e . S e c o n d o l a r i c e r c a t r i c e E l i s a b e t h G o d e f r o y , i l m o v i m e n t o è " a b b a s t a n z a e t e r o g e n e o " . M a n o n o s t a n t e l e f o r t e d i f f e r e n z e i d e o l o g i c h e , i d u e g r u p p i h a n n o s c e l t o d i c o l l a b o r a r e a l m e n o p e r l ' a p p u n t a m e n t o d i d o m a n i , e v i d e n z i a n d o " l ' e s i g e n z a d i t r o v a r e n u o v i m o d i d i m o b i l i t a z i o n e d i f r o n t e a l f a l l i m e n t o d e l l e m o d a l i t à t r a d i z i o n a l i " , c o m e h a o s s e r v a t o F r a n c o i s B o u l o , a v v o c a t o e d e x p o r t a v o c e d e i G i l e t G i a l l i . D i v e r s e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i e p a r t i t i d i s i n i s t r a h a n n o g i à m a n i f e s t a t o l ' i n t e n z i o n e d i u n i r s i a l m o v i m e n t o , m e n t r e g l i o r g a n i z z a t o r i i n s i s t o n o s u l l ' i n d i p e n d e n z a d a p a r t i t i e s i n d a c a t i p e r " m o b i l i t a r e a l m a s s i m o " i c i t t a d i n i . A l c u n i o s s e r v a t o r i h a n n o e v i d e n z i a t o f o r t i a n a l o g i e c o n i G i l e t G i a l l i , l e c u i p r o t e s t e a g i t a r o n o l a F r a n c i a n e l 2 0 1 8 . C o m e a l l o r a , i l m o v i m e n t o n a s c e s u i s o c i a l , n o n h a u n l e a d e r u n i c o n é l e g a m i c o n p a r t i t i p o l i t i c i , e r a c c o g l i e c i t t a d i n i c h e s i s e n t o n o " l a s c i a t i i n d i e t r o " . U n s o n d a g g i o c o n d o t t o d a l t h i n k t a n k J e a n - J a u r e s s u o l t r e m i l l e s o s t e n i t o r i d i ' B l o c c h i a m o T u t t o ' , h a r i l e v a t o c h e i l 6 9 % h a v o t a t o p e r i l p a r t i t o d i J e a n - L u c M e l e n c h o n a l l e p r e s i d e n z i a l i 2 0 2 2 , m e n t r e s o l o i l 2 % p e r E m m a n u e l M a c r o n e d i l 3 % p e r M a r i n e L e P e n . L a g i o r n a t a d i m o b i l i t a z i o n e n a z i o n a l e a v r à r i p e r c u s s i o n i s u l t r a f f i c o a e r e o n e g l i a e r o p o r t i d i M a r s i g l i a - P r o v e n z a , N i z z a , B a s t i a , A j a c c i o , F i g a r i e C a l v i . L ’ a n n u n c i o è a r r i v a t o d a l l a D i r e z i o n e g e n e r a l e d e l l ' A v i a z i o n e C i v i l e ( D g a c ) , c h e p r e v e d e r i t a r d i e c a n c e l l a z i o n i t r a l e 1 8 e l a m e z z a n o t t e d i o g g i . I l c o n s i g l i o p e r i p a s s e g g e r i è v e r i f i c a r e c o s t a n t e m e n t e l o s t a t o d e l p r o p r i o v o l o c o n l a c o m p a g n i a a e r e a . È p r e v i s t a l a r i d u z i o n e d e l 5 0 % d e i p r o g r a m m i d i v o l o d e l l e c o m p a g n i e a e r e e i n q u e l l a f a s c i a o r a r i a , p o c o p i ù d i c i n q u a n t a v o l i s u i p i ù d i 1 0 . 0 0 0 p r e v i s t i p e r m e r c o l e d ì i n F r a n c i a . I n p a r t i c o l a r e , i l s i n d a c a t o S u d A é r i e n e C g t A i r F r a n c e h a n n o a d e r i t o a l m o v i m e n t o n a z i o n a l e . T u t t a v i a , l a S n c t a , i l s i n d a c a t o d i m a g g i o r a n z a d e i c o n t r o l l o r i d i v o l o , h a i n d e t t o u n o s c i o p e r o p e r i l 1 8 s e t t e m b r e , c o m e r i p o r t a t o d a ' L e F i g a r o ' . O l t r e a q u e s t a i n t e r r u z i o n e d e l l o s p a z i o a e r e o f r a n c e s e , s o n o p r e v i s t e a n c h e i n t e r r u z i o n i d e l t r a f f i c o f e r r o v i a r i o i n a l c u n e z o n e d e l P a e s e .