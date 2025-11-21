R o m a , 2 0 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ L a s o s t e n i b i l i t à n o n è u n o s l o g a n , è u n g e s t o q u o t i d i a n o . P e r n o i , n o n è s o l o l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a , l ’ a m b i e n t e o l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e . P e r n o i , l a s o s t e n i b i l i t à s o n o l e p e r s o n e . S i c u r a m e n t e n o n p o s s i a m o p a r l a r e – e c r e d i a m o c h e n o n s i p o s s a p a r l a r e – d i p r o g r e s s o s o s t e n i b i l e o d i s o s t e n i b i l i t à s e c i d i m e n t i c h i a m o d i c h i o g g i h a b i s o g n o , d i c h i s t a a f f r o n t a n d o u n m o m e n t o d i f f i c i l e , d i c h i c o m b a t t e c o n t r o u n a m a l a t t i a ” . L o h a d e t t o L u c a F o s s a t i , H s e & S u s t a i n a b i l i t y M a n a g e r d i G a l b u s e r a i n t e r v e n e n d o a l l a m a r a t o n a l i v e d i m u s i c a , s p e t t a c o l o e s t o r i e d i v i t a ‘ L a p r o m e s s a 2 0 2 5 ' , p r o m o s s a d a A i s l a - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a , p e r s o s t e n e r e l a r i c e r c a s u l l a S l a p r e s s o l a s e d e d e l l ' a g e n z i a A d n k r o n o s a R o m a . “ C r e d o c h e s t a s e r a s i a u n ’ o p p o r t u n i t à p e r u n ’ a z i e n d a c o m e G a l b u s e r a - a g g i u n g e F o s s a t i - p e r c h é a b b i a m o m o d o d i p r o v a r e a e s s e r e d i e s e m p i o e d i i s p i r a r e a l t r e a z i e n d e a s e g u i r e l a n o s t r a s t r a d a , a i u t a n d o e c o l l a b o r a n d o c o n A i s l a . C r e d o i n o l t r e c h e l ’ i m p e g n o q u o t i d i a n o , t a n g i b i l e e c o n c r e t o m e s s o i n c a m p o n e l s o s t e g n o d i A i s l a e d e l l a s u a c o m u n i t à d i a u n v a l o r e r e a l e a p a r o l e c o m e r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e d ’ i m p r e s a o i m p a t t o s o c i a l e d ’ i m p r e s a ” . “ P r e n d e r s i c u r a d e l l e p e r s o n e p i ù f r a g i l i - s o t t o l i n e a i l m a n a g e r - n o n s i g n i f i c a f a r e b e n e f i c e n z a u n a t a n t u m , s i g n i f i c a f a r l o c o n i l c u o r e . Q u e s t o v u o l d i r e t r o v a r e u n p r o g e t t o , t r o v a r e u n ’ a s s o c i a z i o n e – c o m e n o i a b b i a m o t r o v a t o A i s l a – e s o s t e n e r l a n e g l i a n n i . Q u e s t o è q u e l l o c h e s t i a m o f a c e n d o o r m a i d a 3 a n n i , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n u n ’ a l t r a g r a n d e a z i e n d a , L i n t , e s i c u r a m e n t e c o n t i n u e r e m o a f a r l o . Q u e s t o p e r n o i è u n m o d o i m p o r t a n t e d i p o r t a r e a l d i f u o r i d e l l ’ a z i e n d a – q u i n d i n e l l a c o m u n i t à – u n o d e i n o s t r i v a l o r i p i ù g r a n d i , c h e è l a c u r a d e l l a p e r s o n a ” .