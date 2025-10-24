N a p o l i , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " L a f o r m a z i o n e c o n t i n u a è s e m p r e p i ù u n ' i n f r a s t r u t t u r a d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o i t a l i a n o . D o b b i a m o r e g o l a r e q u e s t o s i s t e m a e a u m e n t a r e l a q u a l i t à . A b b i a m o i n f a t t i n e c e s s i t à c h e q u e s t a f o r m a z i o n e s i a s p e s a b e n e , e u r o p e r e u r o , s p i n g e n d o s u u n l i v e l l o q u a l i t a t i v o s u p e r i o r e v e r s o l a m e d i a e u r o p e a " . C o s ì , c o n A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , M a s s i m o T e m u s s i , d i r e t t o r e c e n t r a l e p o l i t i c h e d e l l a v o r o m i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e p o l i t i c h e s o c i a l i , a m a r g i n e d e l s u o i n t e r v e n t o a l l a c o n v e n t i o n n a z i o n a l e d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o a N a p o l i , i n o c c a s i o n e d e l 6 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l c o n s i g l i o n a z i o n a l e d e i p r o f e s s i o n i s t i . T e m u s s i h a r i c o r d a t o c o m e l ' a t t i v i t à d e l m i n i s t e r o h a p e r m e s s o c h e " o g g i f i n a l m e n t e t u t t i i c o r s i d i f o r m a z i o n e s o n o m a p p a t i " . E T e m u s s i h a r i c o r d a t o a n c h e l ' i m p e g n o d e l m i n i s t e r o n e l l ' i n d i v i d u a r e c o n p r e c i s i o n e l a q u o t a d e i N e e t i n I t a l i a , e c i o è d e i g i o v a n i c h e n o n s t u d i a n o e n o n l a v o r a n o . " S a p r e m o i l n u m e r o i n I t a l i a m a t e n i a m o c o n t o c h e a n c h e i n E u r o p a n o n e s i s t e u n a c e r t i f i c a z i o n e d e l d a t o . S t i a m o c e r c a n d o d i f a r e q u a l c o s a d i d i v e r s o a t t r a v e r s o l ' i n t e g r a z i o n e d e l l e p i a t t a f o r m e , v i s t o c h e o g g i c o n i l d i g i t a l e è p o s s i b i l e , e i n p e r f e t t a i n t e r o p e r a b i l i t à c o n g l i s t a k e h o l d e r s a r à p o s s i b i l e a v e r e u n d a t o g e o r e f e r e n z i a t o e p e r f e t t o s u c u i p o t e r e c o s t r u i r e u n a p o l i t i c a f i n a l m e n t e c o e r e n t e " , c o n c l u d e .