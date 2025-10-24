N a p o l i , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " A l 2 0 3 5 a v r e m o l ' u s c i t a d a l m e r c a t o d e l l a v o r o d i 6 m i l i o n i d i a d d e t t i , l ' o s s a t u r a d e i m e s t i e r i i n I t a l i a , c h e h a n n o o t t e n u t o i l t r a s f e r i m e n t o d e l l e c o m p e t e n z e a t t r a v e r s o i c a n a l i i n f o r m a l i . A o g g i g l i s t r u m e n t i d i p l a c e m e n t , c o m e l ' a p p r e n d i s t a t o e i t i r o c i n i , s o n o s o t t o u t i l i z z a t i . E ' n e c e s s a r i o p u n t a r e s u l l a f o r m a z i o n e p e r m a n e n t e , b a s a t a s u i f a b b i s o g n i , c o n l a c o o p e r a z i o n e d i t u t t i g l i a t t o r i c o i n v o l t i " . C o s ì , i n t e r v e n e n d o a l l a c o n v e n t i o n n a z i o n a l e d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o , N a t a l e F o r l a n i , p r e s i d e n t e d e l l ' I n a p p , a n a l i z z a n d o l a s i t u a z i o n e d e l m e r c a t o d e l l a v o r o . S e c o n d o F o r l a n i , q u i n d i , è n e c e s s a r i o c h e a l t e r m i n e " d e l p r o g r a m m a G o l s i f a c c i a i l p u n t o s u l l e c r i t i c i t à e s u i r i s u l t a t i p o s i t i v i , s e n z a s e e s e n z a m a , g u a r d a n d o a g l i i n t e r e s s i d e l P a e s e " , c o n l ' a u s p i c i o c h e i s o g g e t t i c o i n v o l t i " n o n g u a r d i n o a l l ' a s s i s t e n z a d e l l o S t a t o m a p i u t t o s t o m e t t e n d o i n c a m p o r e s p o n s a b i l i t à e i n n o v a z i o n e s o c i a l e p e r f r o n t e g g i a r e l e p r o s s i m e s f i d e c h e a b b i a m o d i f r o n t e " , c o n c l u d e .