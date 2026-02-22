R o m a , 2 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S i è c o n c l u s a c o n s u c c e s s o l a q u a r t a e d i z i o n e d e l L e a r n i n g M o r e F e s t i v a l , c h e s i è s v o l t a a M o d e n a d a v e n e r d ì 2 0 f e b b r a i o a d o m e n i c a 2 2 f e b b r a i o . G r a n d e p a r t e c i p a z i o n e e c o i n v o l g i m e n t o d a p a r t e d e l p u b b l i c o , p e r u n t o t a l e d i o l t r e 9 . 5 0 0 i s c r i z i o n i e o l t r e 7 . 0 0 0 p a r t e c i p a z i o n i i n p r e s e n z a . L e z i o n i , w o r k s h o p , t a l k d i a p p r o f o n d i m e n t o , e x p e r i e n c e , i n s t a l l a z i o n i e l e a r n i n g s h o w h a n n o a c c o m p a g n a t o i l p u b b l i c o i n u n a r i f l e s s i o n e s u l l ’ u s o c o n s a p e v o l e e s t r a t e g i c o d e l l a t e c n o l o g i a n e i p r o c e s s i f o r m a t i v i e n e l l a v i t a q u o t i d i a n a . I l F e s t i v a l h a o f f e r t o s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r s v i l u p p a r e c o m p e t e n z e t r a s v e r s a l i e a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l p r e s e n t e , m e t t e n d o i n d i a l o g o s c i e n z a d e l l ’ a p p r e n d i m e n t o , c u l t u r a d i g i t a l e e i n n o v a z i o n e e d u c a t i v a , c o n u n ’ a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e a s c u o l e e f a m i g l i e . " L e a r n i n g M o r e F e s t i v a l c r e s c e a n n o d o p o a n n o , d i v e n t a n d o i l p r i n c i p a l e a p p u n t a m e n t o n e l n o s t r o P a e s e p e r c h i s i o c c u p a d i a p p r e n d i m e n t o , f o r m a z i o n e e c a p i t a l e u m a n o " , d i c h i a r a n o i c o - f o n d a t o r i d i F e m e d i L e a r n i n g M o r e F e s t i v a l D a m i e n L a n f r e y e D o n a t e l l a S o l d a . I l s u c c e s s o d i p u b b l i c o e l ’ a t t e n z i o n e d i s e m p r e p i ù s t a k e h o l d e r n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i d i m o s t r a c h e i t e m i e l e i n n o v a z i o n i c h e r u o t a n o a t t o r n o a l l ’ a p p r e n d i m e n t o e a l c a m b i a m e n t o d e l l a v o r o s o n o s e m p r e p i ù c e n t r a l i : b e n e s s e r e d i g i t a l e , m e n t o r i n g g e n i t o r i a l e , a t t e n z i o n e a l c a r i c o c o g n i t i v o , p e n s i e r o c r i t i c o , i n t e n z i o n a l i t à , v a l i d a z i o n e e c o l l a b o r a z i o n e u o m o - A I s o n o s o l o a l c u n i t r a i c o n c e t t i c h i a v e c h e g u i d e r a n n o l e f r o n t i e r e d e l l a f o r m a z i o n e " . Q u e s t ’ a n n o i l F e s t i v a l h a r a c c o l t o u n a g r a n d e r i s p o s t a d i p u b b l i c o : g l i e v e n t i h a n n o f a t t o r e g i s t r a r e i l t u t t o e s a u r i t o e o g n i s e d e d e l p r o g r a m m a è s t a t a a n i m a t a d a u n a f o r t e p a r t e c i p a z i o n e . S u l f r o n t e d i g i t a l e , i c a n a l i s o c i a l u f f i c i a l i h a n n o s u p e r a t o i 4 . 2 m i l i o n i d i i m p r e s s i o n p e r 9 5 0 0 i s c r i z i o n i a l l a W e b A p p d e l F e s t i v a l . N u m e r i c h e c o n f e r m a n o u n a c o m u n i t à s e m p r e p i ù a t t e n t a e c o i n v o l t a . I n l i n e a c o n i l f o c u s g e n e r a z i o n a l e c h e d a s e m p r e c a r a t t e r i z z a i l F e s t i v a l , l e s c u o l e h a n n o a v u t o u n r u o l o c e n t r a l e e p e r t r e i n t e n s e g i o r n a t e , c o n s t u d e n t i e d o c e n t i p r o v e n i e n t i d a t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e h a n n o a n i m a t o M o d e n a , t r a s f o r m a n d o l o i n u n l a b o r a t o r i o v i v o d i i d e e e c o n f r o n t o . I l F e s t i v a l è p r o m o s s o d a F e m - F u t u r e E d u c a t i o n M o d e n a , c e n t r o i n t e r n a z i o n a l e e p r i m o h u b i n n o v a t i v o p e r l ’ E d T e c h i n I t a l i a , c r e a t o d a W o n d e r f u l E d u c a t i o n e F o n d a z i o n e d i M o d e n a . F e m s v i l u p p a m o d e l l i , c o n t e n u t i e f o r m a t i e d u c a t i v i e p r o f e s s i o n a l i z z a n t i a l t a m e n t e i n n o v a t i v i e a e l e v a t o i m p a t t o s o c i a l e , g e n e r a s t a r t u p E d T e c h , a t t i v a c e n t r i e d u c a t i v i , a v a n z a l a f r o n t i e r a d e l l a r i c e r c a a p p l i c a t a s u l r a p p o r t o t r a e d u c a z i o n e e t e c n o l o g i a . 