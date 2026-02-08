R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - M a r t e d ì 1 0 f e b b r a i o 2 0 2 6 , a l l e o r e 1 0 , n e l l ’ A u l a d i M o n t e c i t o r i o , s i t e r r à l a c e r i m o n i a c e l e b r a t i v a d e l G i o r n o d e l R i c o r d o , a l l a p r e s e n z a d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a e d e l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i . I n a p e r t u r a g l i i n d i r i z z i d i s a l u t o d e l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , L o r e n z o F o n t a n a e d e l P r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a , q u i n d i g l i i n t e r v e n t i e l e t e s t i m o n i a n z e d i T o n i C o n c i n a , P r e s i d e n t e o n o r a r i o d e l l ’ A s s o c i a z i o n e D a l m a t i , G i a n n i O l i v a , s t o r i c o , A b d o n P a m i c h , c a m p i o n e o l i m p i c o i t a l i a n o . N e l c o r s o d e l l ' e v e n t o s a r à p r o i e t t a t o u n e s t r a t t o d e l d o c u m e n t a r i o “ I l M a r c i a t o r e ” , t r a t t o d a l l i b r o a u t o b i o g r a f i c o d i P a m i c h e s a r à i n o l t r e l e t t o u n p a s s a g g i o d e l l i b r o “ F r a n c e s c o B o n i f a c i o . V i t a e m a r t i r i o d i u n u o m o d i D i o ” , d i M a r i o R a v a l i c o , d a p a r t e d i S i l v i a S i r a v o , a t t r i c e d e l T e a t r o S t a b i l e d e l F r i u l i V e n e z i a G i u l i a , d i r e t t o d a P a o l o V a l e r i o . A s e g u i r e i l c o n t r i b u t o d e l V i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i , A n t o n i o T a j a n i . L a c e r i m o n i a s i a p r i r à c o n l ' i n n o i t a l i a n o e s i c o n c l u d e r à c o n l ’ i n n o e u r o p e o - e s e g u i t i , i n s i e m e a l l a s i n f o n i a d i V i v a l d i " A l S a n t o S e p o l c r o " , d a l C o n s e r v a t o r i o “ G i u s e p p e T a r t i n i ” d i T r i e s t e - e s a r à t r a s m e s s a i n d i r e t t a s u R a i 1 , a c u r a d i R a i P a r l a m e n t o , s u l l a w e b t v e s u l c a n a l e s a t e l l i t a r e d e l l a C a m e r a . I n p r o g r a m m a i n o l t r e l a p r e m i a z i o n e d e l l e s c u o l e v i n c i t r i c i d e l C o n c o r s o n a z i o n a l e “ I l G i o r n o d e l R i c o r d o ” , i n d e t t o d a l M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e , d a p a r t e d e l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , d e l P r e s i d e n t e d e l S e n a t o e d e l M i n i s t r o d e l l ’ I s t r u z i o n e e d e l m e r i t o , G i u s e p p e V a l d i t a r a . A c o n d u r r e l a c e r i m o n i a s a r à l a g i o r n a l i s t a M a r i a A n t o n i e t t a S p a d o r c i a . S e m p r e n e l l a g i o r n a t a d e l 1 0 f e b b r a i o , l e b a n d i e r e d i M o n t e c i t o r i o s a r a n n o p o s i z i o n a t e a m e z z ’ a s t a . I n s e r a t a i l T r i c o l o r e s a r à p r o i e t t a t o s u l l a f a c c i a t a d e l p a l a z z o .