R o m a , 1 0 f e b ( A d n k r o n o s ) - " L a r i f l e s s i o n e d i o g g i s u l l e f o i b e e s u l l ’ e s o d o i s t r i a n o - d a l m a t a n o n è s o l o s t o r i a : è m e m o r i a v i v a . È i l r a c c o n t o d i m i a n o n n a , r i u s c i t a a d a n d a r s e n e s o l o n e l 1 9 5 0 d o p o t r e a n n i d i a n g o s c i a e p a u r a , e s o n o i s i l e n z i d i m i o p a d r e , c h e n o n h a m a i v o l u t o f a r c i s e n t i r e , a n o i f i g l i , “ d i v e r s i ” , c o m e p r o b a b i l m e n t e s i è s e n t i t o l u i d a b a m b i n o , q u a n d o l ’ e s o d o i s t r i a n o e r a c o n s i d e r a t o u n a v e r g o g n a n a z i o n a l e d a t e n e r e n a s c o s t a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l a s e n a t r i c e d e l P d B e a t r i c e L o r e n z i n . " P e r t r o p p o t e m p o s u q u e l l a t r a g e d i a è c a l a t o u n s i l e n z i o f a t t o d i r i m o z i o n i , i m b a r a z z i p o l i t i c i e p a u r e i d e o l o g i c h e . U n s i l e n z i o c h e h a p e s a t o s u l l e f a m i g l i e d e g l i e s u l i , c o s t r e t t e a c u s t o d i r e i l d o l o r e p r i v a t a m e n t e , s e n z a u n p i e n o r i c o n o s c i m e n t o p u b b l i c o . R i c o r d a r e l e f o i b e e l ’ e s o d o s i g n i f i c a a s s u m e r e u n a v e r i t à s c o m o d a m a n e c e s s a r i a : f u r o n o c o l p i t i c i v i l i i n n o c e n t i , i t a l i a n i t r a v o l t i d a l l a v i o l e n z a d e l N o v e c e n t o . N o n e s i s t o n o m e m o r i e m i n o r i n é d o l o r i d a n a s c o n d e r e " , p r o s e g u e L o r e n z i n . " L a G i o r n a t a d e l R i c o r d o d e v e e s s e r e q u e s t o , u n a t t o d i v e r i t à e d i m a t u r i t à d e m o c r a t i c a , n o n u n a b a n d i e r a d i p a r t e . P e r c h é r i c o r d a r e n o n d i v i d e . I l s i l e n z i o , i n v e c e , s ì . M a u n a d e l l e c o s e p i ù b e l l e d i q u e s t i a n n i è v e d e r e i r a g a z z i f i g l i d e i “ r i m a s t i ” i n I s t r i a e D a l m a z i a , c h e s o n o p r i m a d i t u t t o e u r o p e i , p o i c r o a t i e i t a l i a n i . L ì , n e l l e l o r o s c u o l e , t r a d i l o r o , c i s i r e n d e c o n t o c h e l ’ E u r o p a s e n z a c o n f i n i e f r o n t i e r e h a r i c u c i t o u n a f e r i t a g r a n d e , d i c u i f i n a l m e n t e q u e s t e g e n e r a z i o n i n o n p o r t a n o p i ù i l p e s o ” , c o n c l u d e .