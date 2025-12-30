R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - F i s c o , l a v o r o , i m p r e s e , f a m i g l i e , l e p e n s i o n i m a a n c h e l ' o r o e i p a c c h i p o s t a l i : è a r r i v a t o o g g i m a r t e d ì 3 0 d i c e m b r e i l v i a l i b e r a f i n a l e a l l a C a m e r a a l l a m a n o v r a d a 2 2 m i l i a r d i c o n 2 1 6 s ì , 1 2 6 v o t i c o n t r a r i e 3 a s t e n s i o n i . E s u l m e s e i n p i ù p e r a n d a r e i n p e n s i o n e d a l 2 0 2 7 e d a l l i n e a r e l e s o g l i e a l l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a a r r i v a i l c o m m e n t o a c a l d o d e l m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a G i a n c a r l o G i o r g e t t i : " N e l c o r s o d e l 2 0 2 6 , s e l e c o s e c o n t i n u e r a n n o a n d a r e b e n e s u i c o n t i p u b b l i c i c o m e s o n o a n d a t i f i n o a o g g i , c e r c h e r e m o a n c h e d i r i d u r r e q u e l m e s e i n p i ù c h e p a r t i r e b b e d a l 2 0 2 7 " . T A G L I O T A S S E C E T O M E D I O - M i s u r a ' r e g i n a ' d e l d d l d a l v a l o r e d i c i r c a 3 m l d d i e u r o , è l a r i d u z i o n e d e l l a s e c o n d a a l i q u o t a I r p e f d a l 3 5 % a l 3 3 % p e r i r e d d i t i f i n o a 5 0 m i l a e u r o . S e c o n d o s t e p d e l p e r c o r s o a v v i a t o l o s c o r s o a n n o c o n i l t a g l i o d e l l e t a s s e p e r i r e d d i t i p i ù b a s s i n e l q u a d r o d e l l a r i f o r m a f i s c a l e , i l n u o v o b e n e f i c i o v a r i a d a u n m i n i m o d i 4 0 e u r o l ' a n n o a d u n m a s s i m o d i 4 4 0 e u r o a n n u i . O l t r e i 2 0 0 m i l a e u r o s i a z z e r a . R O T T A M A Z I O N E Q U I N Q U E S - C o n l a m a n o v r a p a r t e u n a n u o v a s t a g i o n e d i p a c e f i s c a l e . C o n l a r o t t a m a z i o n e q u i n q u e s n e l l ' a r c o d i 9 a n n i , c o n 5 4 r a t e b i m e s t r a l i , s a r à p o s s i b i l e r o t t a m a r e l e c a r t e l l e d e l p e r i o d o c o m p r e s o t r a i l 2 0 0 0 e i l 2 0 2 3 d e r i v a n t i d a l l ' o m e s s o v e r s a m e n t o d i i m p o s t e o c o n t r i b u t i p r e v i d e n z i a l i . I l t a s s o d i i n t e r e s s e s u l l e r a t e s a r à a l 3 % . O R O - E ' n o r m a l a p r o p o s t a d i F d I c h e a t t r i b u i s c e l a p r o p r i e t à d e l l e r i s e r v e a u r e e c o n s e r v a t e d a B a n c a d ' I t a l i a a l p o p o l o i t a l i a n o . P A C C H I - S c a t t a i l c o n t r i b u t o d i d u e e u r o s u i p a c c h i p o s t a l i i n a r r i v o d a p a e s i e x t r a U e d i u n v a l o r e e n t r o i 1 5 0 e u r o . S C U O L E P A R I T A R I E E B O N U S L I B R I - S t o p I m u s u l l e s c u o l e p a r i t a r i e c h e p r e v e d o n o u n c o r r i s p e t t i v o m e d i o p e r l e f a m i g l i e i n f e r i o r e a l c o s t o m e d i o p e r s t u d e n t e . V o u c h e r d a 1 5 0 0 e u r o p e r i f i g l i a l l e s c u o l e m e d i o o l i c e o p e r l e f a m i g l i e c o n I s e e e n t r o i 3 0 m i l a e u r o . B A N C H E E A S S I C U R A Z I O N I - A m m o n t a a o l t r e 1 2 m i l i a r d i d i e u r o i l c o n t r i b u t o t o t a l e d a b a n c h e e a s s i c u r a z i o n i , u n m i l i a r d o i n p i ù r i s p e t t o a q u a n t o i n i z i a l m e n t e p r e v i s t o n e l l o s c h e m a d e l g o v e r n o . N e l d e t t a g l i o p e r l e b a n c h e c a l a l a p e r c e n t u a l e d i d e d u c i b i l i t à s u l l e p e r d i t e p r e g r e s s e d e l l e b a n c h e , p a s s a n d o d a l 4 3 % a l 3 5 % n e l 2 0 2 6 e d a l 5 4 % a l 4 2 % n e l 2 0 2 7 e d a l l ' a u m e n t o d e l l ' I r a p d e l 2 % s i e s c l u d o n o i s o g g e t t i c o n m i n o r e b a s e i m p o n i b i l e e s i i n t r o d u c e u n a f r a n c h i g i a d i 9 0 m i l a e u r o a p p l i c a b i l e s u l l a m a g g i o r e i m p o s t a d o v u t a ( + 2 % ) s o l o p e r i p e r i o d i d ' i m p o s t a 2 0 2 7 e 2 0 2 8 . S i p r e v e d e i n o l t r e i l v e r s a m e n t o c o m e a c c o n t o d e l l ' 8 5 % d e l c o n t r i b u t o s u l p r e m i o d e l l e a s s i c u r a z i o n i d e i v e i c o l i e d e i n a t a n t i d o v u t o p e r l ' a n n o p r e c e d e n t e . R C A U T O - S a l e a l 1 2 , 5 % l ' a l i q u o t a s u l l a p o l i z z a r c a u t o p e r i r i s c h i d i i n f o r t u n i o a l c o n d u c e n t e e r i s c h i d i a s s i s t e n z a s t r a d a l e p e r i c o n t r a t t i a s s i c u r a t i v i s t i p u l a t i o r i n n o v a t i a d e c o r r e r e d a l p r i m o g e n n a i o 2 0 2 6 . T O B I N T A X - D a g e n n a i o l ’ a l i q u o t a d e l l ’ i m p o s t a s u l l e t r a n s a z i o n i f i n a n z i a r i e p a s s a d a l l o 0 , 1 % a l l o 0 , 2 % s e l a c e s s i o n e a v v i e n e s u m e r c a t i r e g o l a m e n t a t i e d a l l o 0 , 2 a l l o 0 , 4 % n e g l i a l t r i c a s i . S a l e d a l l o 0 , 0 2 % a l l o 0 , 0 4 % l ’ a l i q u o t a s u l l e n e g o z i a z i o n i a d a l t a f r e q u e n z a . D I V I D E N D I H O L D I N G - L ' a c c e s s o a l r e g i m e d i e s c l u s i o n e è p r e v i s t o s o l o c o n p a r t e c i p a z i o n e d i r e t t a n e l c a p i t a l e s u p e r i o r e a l 5 % o d i v a l o r e f i s c a l e s u p e r i o r e a 5 0 0 m i l a e u r o . B U O N I P A S T O - S a l e d a 8 a 1 0 e u r o l a s o g l i a d i e s e n z i o n e f i s c a l e p e r i b u o n i p a s t o e l e t t r o n i c i . I M P R E S E , T R A N S I Z I O N E E Z E S - P r o r o g a t e a l 3 0 s e t t e m b r e 2 0 2 8 l e a g e v o l a z i o n i p e r l e i m p r e s e c h e i n v e s t o n o i n b e n i s t r u m e n t a l i , n u o v i m a t e r i a l i e i m m a t e r i a l i f u n z i o n a l i a l l a t r a s f o r m a z i o n e t e c n o l o g i c a o d i g i t a l e i n c h i a v e T r a n s i z i o n e 4 . 0 o 5 . 0 . L a m i s u r a è m a g g i o r a t a d e l 1 8 0 % p e r g l i i n v e s t i m e n t i f i n o a 2 , 5 m i l i o n i d i e u r o , d e l 1 0 0 % p e r g l i i n v e s t i m e n t i o l t r e 2 , 5 m i l i o n i d i e u r o e f i n o a 1 0 m i l i o n i d i e u r o , e n e l l a m i s u r a d e l 5 0 % p e r g l i i n v e s t i m e n t i o l t r e 1 0 m i l i o n i d i e u r o e f i n o a 2 0 m i l i o n i d i e u r o i n r e l a z i o n e " a g l i i n v e s t i m e n t i i n b e n i p r o d o t t i i n u n o d e g l i S t a t i m e m b r i d e l l ' U n i o n e e u r o p e a " o i n S t a t i a d e r e n t i a l l ' A c c o r d o s u l l o s p a z i o e c o n o m i c o e u r o p e o , e f f e t t u a t i d a l l ' 1 g e n n a i o 2 0 2 6 a l 3 0 s e t t e m b r e 2 0 2 8 . A r r i v a n o 1 , 3 m i l i a r d i p e r i l c r e d i t o d ' i m p o s t a T r a n s i z i o n e 4 . 0 , i c u i f o n d i s o n o a n d a t i e s a u r i t i ; e 5 3 2 , 6 4 m i l i o n i p e r l e a z i e n d e c h e h a n n o f a t t o d o m a n d a p e r i l c r e d i t o d ' i m p o s t a p e r l a Z e s u n i c a . R I T E N U T A A C C O N T O I M P R E S E - R i t e n u t a d ' a c c o n t o p e r l e i m p r e s e d a l 2 0 2 8 c o n u n ' a l i q u o t a r i d o t t a d e l l o 0 , 5 % , c h e s a l e a l l ' 1 % d a l 2 0 2 9 . L A V O R O , B E N E F I C I R I N N O V I - E s t e s i a i c o n t r a t t i r i n n o v a t i n e l 2 0 2 4 i b e n e f i c i d e l l a t a s s a z i o n e a g e v o l a t a a l 5 % s u g l i i n c r e m e n t i r e t r i b u t i v i c o r r i s p o s t i d a l p r i m o g e n n a i o 2 0 2 6 , c o n p l a t e a d i b e n e f i c i a r i a m p l i a t a a i r e d d i t i f i n o a 3 3 m i l a e u r o . U T I L I L A V O R A T O R I - P r o r o g a t a a n c h e p e r i l 2 0 2 6 l ' e s e n z i o n e d e l 5 0 % d e i d i v i d e n d i c o r r i s p o s t i a i l a v o r a t o r i e d e r i v a n t i d a a z i o n i a t t r i b u i t e i n s o s t i t u z i o n e d i p r e m i d i r i s u l t a t o e n t r o i l l i m i t e d i 1 . 5 0 0 e u r o a n n u i . U N M E S E I N P I U ' P E R A N D A R E P E N S I O N E D A 2 0 2 7 - L a m a n o v r a a l l i n e a g r a d u a l m e n t e n e l l ' a r c o d i u n b i e n n i o i r e q u i s i t i p e r l a p e n s i o n e d i v e c c h i a i a a l l ' a l l u n g a m e n t o d e l l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a . I n v e c e d i 6 7 a n n i e t r e m e s i i n p i ù t o u t c o u r t , i l d d l i m p o n e s o l o 1 m e s e i n p i ù n e l 2 0 2 7 e t r e m e s i i n t u t t o d a l 2 0 2 8 . S T O P A N T I C I P O P E N S I O N E C O N P R E V I D E N Z A C O M P L E M E N T A R E - S t o p a l l a p o s s i b i l i t à d i a c c e d e r e a l l a p e n s i o n e a n t i c i p a t a d i v e c c h i a i a c u m u l a n d o l a r e n d i t a d e i f o n d i c o m p l e m e n t a r i . M E N O F O N D I P E R P R E C O C I - A u m e n t a n o i t a g l i a l l ’ a n t i c i p o p e n s i o n i s t i c o p e r i l a v o r a t o r i p r e c o c i , c i o è c o l o r o c h e h a n n o r a g g i u n t o a l m e n o 1 2 m e s i d i c o n t r i b u t i p r i m a d e l c o m p i m e n t o d e i 1 9 a n n i d i e t à . I l t a g l i o a m m o n t a a 2 0 m i l i o n i d a l 2 0 2 7 , a 6 0 m i l i o n i d a l 2 0 2 8 e a 9 0 m i l i o n i d a l 2 0 2 9 a l 2 0 3 2 , m e n t r e p e r i l 2 0 3 3 l a r i d u z i o n e s a r à d i 1 4 0 m i l i o n i d i e u r o e 1 9 0 m i l i o n i d a l 2 0 3 4 . T F R - D a l p r i m o g e n n a i o o b b l i g o d i v e r s a m e n t o d e l T f r a l F o n d o I n p s a n c h e p e r l e a z i e n d e c o n 5 0 d i p e n d e n t i . D a l 2 0 3 2 l e m a g l i e s i a m p l i a n o a n c o r a i n c l u d e n d o n e l l ’ o b b l i g o d i v e r s a m e n t o l e i m p r e s e c o n n u m e r o p a r i o s u p e r i o r e a 4 0 d i p e n d e n t i . T F R N E O A S S U N T I - A d e s i o n e a u t o m a t i c a a l l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e p e r i n e o a s s u n t i d e l s e t t o r e p r i v a t o d a l u g l i o 2 0 2 6 . E n t r o s e s s a n t a g i o r n i d a l l ' a s s u n z i o n e i l l a v o r a t o r e p u ò c o m u n q u e o p t a r e p e r l a r i n u n c i a a l l ' a d e s i o n e a u t o m a t i c a . P O N T E S T R E T T O - V e n g o n o r i f i n a n z i a t i g l i s t a n z i a m e n t i r e l a t i v i a l P o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a , " a l l a l u c e d e l l ’ a g g i o r n a m e n t o d e l l ’ i t e r a m m i n i s t r a t i v o e d e l n o n p e r f e z i o n a m e n t o d e g l i i m p e g n i r e l a t i v i a l l e s o m m e i s c r i t t e i n b i l a n c i o n e l l ’ a n n o 2 0 2 5 i n c o n t o r e s i d u i r i n v e n i e n t i d a l l ’ a n n o 2 0 2 4 , p r e v e d e n d o u n i n c r e m e n t o d e l l e r i s o r s e n e g l i a n n i 2 0 3 2 e 2 0 3 3 t a l i d a l a s c i a r e i n a l t e r a t o i l v a l o r e c o m p l e s s i v o d e l l e s o m m e a u t o r i z z a t e " . P I A N O C A S A - L e r i s o r s e p e r i l P i a n o c a s a i n m a n o v r a c a l a n o a 2 0 0 m i l i o n i n e l b i e n n i o 2 0 2 6 - 2 0 2 7 ( 1 0 0 m i l i o n i l ’ a n n o ) . A F F I T T I B R E V I - A l i q u o t a a l 2 1 % s u l l a p r i m a c a s a i n a f f i t t o i n f e r i o r e a 3 0 g i o r n i e a l 2 6 % s u l l a s e c o n d a ; o l t r e i d u e i m m o b i l i d i v e n t a r e d d i t o d i i m p r e s a . I S E E E C A S A - S a l e a 2 0 0 m i l a e u r o i l l i m i t e d e l v a l o r e d e l l a c a s a p e r l ' e s c l u s i o n e d a l l ' I s e e p e r l e a b i t a z i o n i d e l l e f a m i g l i e r e s i d e n t i n e l l e c i t t à m e t r o p o l i t a n e ( R o m a C a p i t a l e , T o r i n o , M i l a n o , V e n e z i a , G e n o v a , B o l o g n a , F i r e n z e , B a r i , N a p o l i , R e g g i o C a l a b r i a , C a g l i a r i , C a t a n i a , M e s s i n a , P a l e r m o , S a s s a r i ) . R A I - O l t r e 1 0 m i l i o n i d i s f o r b i c i a t a p e r l a R a i . F O N D I U E - I l F o n d o p e r l o s v i l u p p o e l a c o e s i o n e v i e n e r i d o t t o d i 3 0 0 m i l i o n i d i e u r o p e r i l 2 0 2 6 e d i 1 0 0 m i l i o n i p e r c i a s c u n o d e g l i a n n i 2 0 2 7 е 2 0 2 8 .