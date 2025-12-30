R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ I l t e n t a t i v o d e l t u t t o i d e o l o g i c o d e l G o v e r n o M e l o n i c o n t r o l a p r i m a l e g g e r e g i o n a l e s u l f i n e v i t a è a n d a t o a v u o t o : l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e h a i n f a t t i c o n f e r m a t o , n e l l a s o s t a n z a , c h e l e r e g i o n i p o s s o n o o r g a n i z z a r e i l s e r v i z i o s a n i t a r i o p e r f a r v a l e r e d i r i t t i c h e s o n o g i à r i c o n o s c i u t i d a l l a g i u r i s p r u d e n z a " . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i . " L a l e g g e T o s c a n a r e s t a q u i n d i u n p a s s o d i c i v i l t à , r e s o n e c e s s a r i o d a l l a l a t i t a n z a d i u n P a r l a m e n t o c h e d o p o q u e s t a p r o n u n c i a d o v r e b b e v e r g o g n a r s i a n c o r a d i p i ù : a n n i d i r i n v i i , i p o c r i s i e e a m m i c c a m e n t i a l c l e r i c a l i s m o p i ù r e a z i o n a r i o s u l l a p e l l e d e l l e p e r s o n e c h e s o f f r o n o . L a s p e r a n z a , o r a , è c h e m o l t e a l t r e R e g i o n i s e g u a n o l ’ e s e m p i o t o s c a n o , p e r t u t e l a r e p i e n a m e n t e i l d i r i t t o a l l ’ a u t o d e t e r m i n a z i o n e n e l l a s u a a p p l i c a z i o n e c o n c r e t a , t e m p i c e r t i e u g u a g l i a n z a d i a c c e s s o a l l e p r a t i c h e . S i t r a t t a , s e m p l i c e m e n t e , d i c i ò c h e d a a n n i a v r e b b e d o v u t o e d o v r e b b e f a r e o r a i l P a r l a m e n t o : u n a l e g g e n a z i o n a l e s u l f i n e v i t a c h e n o n s i a r e g r e s s i v a r i s p e t t o a q u a n t o g i à g a r a n t i t o d a l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e , i n v e c e d i s c a r i c a r e l a r e s p o n s a b i l i t à s u i g i u d i c i e s u l l e R e g i o n i ” .