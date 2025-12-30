R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a s e n t e n z a d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e c o n f e r m a u n p u n t o f o n d a m e n t a l e : l ’ i m p i a n t o d e l l a l e g g e r e g i o n a l e d e l l a T o s c a n a s u l f i n e v i t a r e g g e e d è p i e n a m e n t e c o e r e n t e c o n i l q u a d r o t r a c c i a t o d a l l a s t e s s a C o n s u l t a n e l l e s u e p r e c e d e n t i p r o n u n c e ” . L o a f f e r m a l a s e n a t r i c e d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , M a r i o l i n a C a s t e l l o n e . “ L a C o r t e – a g g i u n g e - h a c h i a r i t o c h e l e R e g i o n i p o s s o n o i n t e r v e n i r e s u l p i a n o o r g a n i z z a t i v o p e r d a r e c o n c r e t a a t t u a z i o n e a i d i r i t t i g i à r i c o n o s c i u t i , n e l r i s p e t t o d e i p r i n c i p i f i s s a t i a l i v e l l o n a z i o n a l e . L e c e n s u r e a c c o l t e r i g u a r d a n o s i n g o l i p r o f i l i p r o c e d u r a l i , m a n o n s c a l f i s c o n o l ’ a r c h i t e t t u r a c o m p l e s s i v a d e l l a l e g g e , c h e r e s t a i n p i e d i e c o n f e r m a l a c e n t r a l i t à d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o p u b b l i c o n e l g a r a n t i r e p e r c o r s i c e r t i , t r a s p a r e n t i e u n i f o r m i ” . S e c o n d o l a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , l a s e n t e n z a r a p p r e s e n t a a n c h e “ l ’ e n n e s i m o r i c h i a m o a l P a r l a m e n t o , c h e d a a n n i c o n t i n u a a s o t t r a r s i a l l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à s u u n t e m a d e l i c a t i s s i m o , l a s c i a n d o c h e s i a n o i g i u d i c i e l e R e g i o n i a c o l m a r e u n v u o t o n o r m a t i v o p r o d o t t o d a l l ’ i n e r z i a p o l i t i c a , i n p a r t i c o l a r e d e l c e n t r o d e s t r a . N o n è p i ù r i n v i a b i l e – c o n c l u d e C a s t e l l o n e – u n a l e g g e n a z i o n a l e s u l f i n e v i t a c h e d i a c e r t e z z e a i c i t t a d i n i , a i m e d i c i e a l l e s t r u t t u r e s a n i t a r i e . M a u n a c o s a d e v e e s s e r e c h i a r a : n o n s i p u ò p e n s a r e d i n o r m a r e q u e s t a m a t e r i a e s p e l l e n d o i p e r c o r s i d i f i n e v i t a d a l p e r i m e t r o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . F a r l o s i g n i f i c h e r e b b e a p r i r e l a s t r a d a a n u o v e e i n a c c e t t a b i l i d i s u g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i e s o c i a l i , t r a d e n d o i l p r i n c i p i o d i u g u a g l i a n z a e i l d i r i t t o u n i v e r s a l e a l l a t u t e l a d e l l a s a l u t e ” .