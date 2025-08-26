R o m a , 2 6 a g o . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - È s t a t a p u b b l i c a t a i n G a z z e t t a U f f i c i a l e l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) p e r i l r i n n o v o d e l p o r t f o l i o d e i s u o i f a r m a c i a p p r o v a t i p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l a f i b r o s i c i s t i c a ( F c ) e l ’ a m p l i a m e n t o d e l l a r i m b o r s a b i l i t à p e r l ’ e s t e n s i o n e d i i n d i c a z i o n e d i K a f t r i o ® e K a l y d e c o ® . L o a n n u n c i a V e r t e x P h a r m a c e u t i c a l s i n u n a n o t a d i f f u s a o g g i . L ' a c c o r d o d i r i m b o r s a b i l i t à , v a l i d o p e r 2 a n n i , p e r m e t t e r à a o l t r e 2 0 0 n u o v i p a z i e n t i p e d i a t r i c i i t a l i a n i d i a c c e d e r e , p e r l a p r i m a v o l t a , a i m o d u l a t o r i d e l l a p r o t e i n a C f t r , t r a t t a m e n t i i n n o v a t i v i c h e a g i s c o n o s u l l e c a u s e a l l ’ o r i g i n e d i q u e s t a g r a v e m a l a t t i a g e n e t i c a . “ A c c o g l i a m o c o n s o d d i s f a z i o n e l a d e c i s i o n e d i A i f a d i a l l a r g a r e l ’ a c c e s s o a q u e s t e t e r a p i e i n n o v a t i v e a n c h e a i b a m b i n i c o n f i b r o s i c i s t i c a - h a a f f e r m a t o F r a n c e s c o B l a s i , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a p e r l o s t u d i o d e l l a f i b r o s i c i s t i c a ( S i f i c ) - N e l t r a t t a m e n t o d i q u e s t a p a t o l o g i a , i n f a t t i , è f o n d a m e n t a l e i n i z i a r e l a t e r a p i a c o n i m o d u l a t o r i i l p i ù p r e c o c e m e n t e p o s s i b i l e i n m o d o d a r a l l e n t a r e l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a e m i g l i o r a r n e l a g e s t i o n e ” . L a d e t e r m i n a z i o n e A i f a e s t e n d e l ’ u s o d i K a f t r i o ® , i n r e g i m e d i a s s o c i a z i o n e c o n K a l y d e c o ® , a i p a z i e n t i a f f e t t i d a F c d i e t à c o m p r e s a t r a 2 e 6 a n n i c o n a l m e n o u n a m u t a z i o n e F 5 0 8 d e l n e l g e n e C f t r e l ’ u s o d i K a l y d e c o ® a p a z i e n t i a f f e t t i d a F c d i e t à c o m p r e s a t r a 1 e m e n o d i 4 m e s i c h e h a n n o u n a m u t a z i o n e R 1 1 7 H C f t r o u n a d e l l e s e g u e n t i m u t a z i o n i d i g a t i n g ( d i c l a s s e I I I ) n e l g e n e C f t r : G 5 5 1 D , G 1 2 4 4 E , G 1 3 4 9 D , G 1 7 8 R , G 5 5 1 S , S 1 2 5 1 N , S 1 2 5 5 P , S 5 4 9 N o S 5 4 9 R . “ S e b b e n e n o n s i a a n c o r a d i s p o n i b i l e u n a c u r a d e f i n i t i v a p e r l a f i b r o s i c i s t i c a - c o m m e n t a t o F e d e r i c o V i g a n ò , C o u n t r y M a n a g e r p e r I t a l i a e G r e c i a d i V e r t e x P h a r m a c e u t i c a l s - i f a r m a c i m o d u l a t o r i d e l l a p r o t e i n a C f t r s v i l u p p a t i d a V e r t e x s t a n n o d i m o s t r a n d o d i m i g l i o r a r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l a q u a l i t à d e l l a v i t a e d i a u m e n t a r e l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a d e i p a z i e n t i , i l c h e r a p p r e s e n t a u n p r o g r e s s o f o n d a m e n t a l e n e l t r a t t a m e n t o d e l l a m a l a t t i a ” . L a f i b r o s i c i s t i c a - i n f o r m a l a n o t a - è u n a m a l a t t i a g e n e t i c a r a r a c h e c o l p i s c e o l t r e 1 0 9 m i l a p e r s o n e , d i c u i c i r c a 9 4 m i l a i n N o r d A m e r i c a , E u r o p a e d A u s t r a l i a . E ' u n a p a t o l o g i a m u l t i s i s t e m i c a p r o g r e s s i v a c h e c o l p i s c e p o l m o n i , f e g a t o , t r a t t o g a s t r o i n t e s t i n a l e , s e n i n a s a l i , g h i a n d o l e s u d o r i p a r e , p a n c r e a s e o r g a n i r i p r o d u t t i v i . È c a u s a t a d a l l ’ a s s e n z a o d a l l ’ a l t e r a t o f u n z i o n a m e n t o d e l l a p r o t e i n a C f t r , d o v u t e a m u t a z i o n i d e l g e n e C f t r . P e r c h é s i s v i l u p p i , è n e c e s s a r i o e r e d i t a r e d u e a l l e l i d e l g e n e C f t r d i f e t t o s i - u n o d a c i a s c u n g e n i t o r e - e d è p o s s i b i l e r i l e v a r l o a t t r a v e r s o u n t e s t g e n e t i c o . L a s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a d e l l e p e r s o n e c o l p i t e d a F c h a a l m e n o u n a m u t a z i o n e F 5 0 8 d e l . L e p r o t e i n e C f t r n o n f u n z i o n a n t i e / o n u m e r i c a m e n t e r i d o t t e i m p e d i s c o n o i l c o r r e t t o f l u s s o d i s a l e e a c q u a d e n t r o e f u o r i l e c e l l u l e i n a l c u n i o r g a n i . N e i p o l m o n i , q u e s t o m e c c a n i s m o p o r t a a l l ' a c c u m u l o d i m u c o a p p i c c i c o s o e v i s c o s o c h e p u ò c a u s a r e i n f e z i o n i p o l m o n a r i c r o n i c h e e d a n n i p o l m o n a r i p r o g r e s s i v i i n m o l t i p a z i e n t i f i n o a p r o v o c a r n e l a m o r t e .