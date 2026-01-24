R o m a , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o i l 1 2 g i u g n o 2 0 2 3 , g i o r n o d e l l a s c o m p a r s a d e l p r e s i d e n t e B e r l u s c o n i , c i d a v a n o t u t t i p e r e s t i n t i : o g g i s i a m o o r g o g l i o s i d i p o t e r d i r e c h e F o r z a I t a l i a c ' è e n e l 2 0 2 5 h a r a g g i u n t o 2 5 0 m i l a i s c r i t t i . S o t t o l a g u i d a d i A n t o n i o T a j a n i c i s i a m o t u t t i r i m b o c c a t i l e m a n i c h e d i v e n t a n d o i l t e r z o p a r t i t o i t a l i a n o e l a s e c o n d a f o r z a d e l c e n t r o d e s t r a . L o a b b i a m o f a t t o m e t t e n d o i l c o n n u b i o t r a l i b e r t à e d i g n i t à , n o s t r i v a l o r i f o n d a n t i , a l l a b a s e d e l l ’ a z i o n e p o l i t i c a q u o t i d i a n a d i F o r z a I t a l i a ” . L o h a s o t t o l i n e a t o , i n t e r v e n e n d o a l l ’ e v e n t o ‘ P i ù l i b e r t à , p i ù d i g n i t à ” o r g a n i z z a t o d a F o r z a I t a l i a a N a p o l i , i l d e p u t a t o T u l l i o F e r r a n t e , r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e A d e s i o n i d e l p a r t i t o e s o t t o s e g r e t a r i o a l M i t . “ Q u e s t o c o n n u b i o - h a a g g i u n t o - g u i d a i l n o s t r o i m p e g n o s u l t e m a d e l l e c a r c e r i : s i a m o l ’ u n i c o p a r t i t o c h e h a a c c e s o u n f a r o s u l l e c o n d i z i o n i d e l s i s t e m a p e n i t e n z i a r i o p e r c h é , c o m e i l n o s t r o s e g r e t a r i o A n t o n i o T a j a n i a m a r i p e t e r e , i l u o g h i d i p r i v a z i o n e d e l l a l i b e r t à n o n p o s s o n o m a i d i v e n t a r e l u o g h i d i p r i v a z i o n e d e l l a d i g n i t à . S i a m o l ' u n i c o p a r t i t o c h e h a s e m p r e p a r l a t o d e l d i r i t t o a l l a c a s a c o m e d i r i t t o n a t u r a l e , n o n s o l t a n t o p o r t a n d o a v a n t i i l P i a n o c a s a d u r a n t e i g o v e r n i B e r l u s c o n i m a i n q u a d r a n d o l o a n c h e n e l l ' a m b i t o d i u n t e m a d i c u i s i d i b a t t e d a 3 2 a n n i : l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a , u n a r i f o r m a c h e g r a z i e a F o r z a I t a l i a e n t r o q u e s t ’ a n n o d i v e n t e r à l e g g e . S i a m o l ' u n i c o p a r t i t o c h e p a r l a d a s e m p r e d i g r a n d i o p e r e p u b b l i c h e , p e r c h é s o n o m o t o r e d i s v i l u p p o e s t r u m e n t o d i l i b e r t à e d i g n i t à p e r i n o s t r i t e r r i t o r i : s t i a m o i n v e s t e n d o m i l i a r d i d i e u r o p e r r e a l i z z a r e i n f r a s t r u t t u r e c h e r i v o l u z i o n e r a n n o l a g e o g r a f i a d e l M e z z o g i o r n o , d a l l ’ a l t a v e l o c i t à N a p o l i - B a r i a l l a S a l e r n o - R e g g i o C a l a b r i a , d a l l a F e r r a n d i n a - M a t e r a a l l a P a l e r m o - M e s s i n a - C a t a n i a , f i n o a l P o n t e s u l l o S t r e t t o , s u p e r a n d o l a p o l i t i c a d e i v e t i d i u n a s i n i s t r a i d e o l o g i z z a t a " . " I l p r e s i d e n t e B e r l u s c o n i d i c e v a c h e s o g n a v a u n a s o c i e t à l i b e r a , d i d o n n e e d i u o m i n i , d o v e n o n c ’ e r a s p a z i o p e r l a p a u r a . E b b e n e n o n s i a m o s t a t i , n o n s i a m o e n o n s a r e m o m a i i l p a r t i t o c h e s o f f i a s u l f u o c o d e l l a p a u r a d e l l a g e n t e p e r r a c c a t t a r e q u a l c h e v o t o , s i a m o e s a r e m o i l p a r t i t o d e l l a r e s p o n s a b i l i t à , d e l l a c o n c r e t e z z a , d e l p r a g m a t i s m o e d e l l a c o e r e n z a p e r c h é , s e o g g i p a r l i a m o d i g a r a n t i s m o , s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , g r a n d i o p e r e p u b b l i c h e , t u t e l a d e l l a c a s a , a t l a n t i s m o e d e u r o p e i s m o , l o d o b b i a m o - h a c o n c l u s o F e r r a n t e - a l n o s t r o p r e s i d e n t e S i l v i o B e r l u s c o n i c h e , 3 2 a n n i f a , c i h a m e s s o d a l l a p a r t e g i u s t a d e l l a s t o r i a ” .