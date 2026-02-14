R o m a , 1 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I n a c c e t t a b i l i e v e r g o g n o s i g l i e n n e s i m i s a b o t a g g i a l l a l i n e a f e r r o v i a r i a c o m m e s s i d a c r i m i n a l i c h e , a n c h e o g g i , h a n n o m e s s o i n g i n o c c h i o m e z z a I t a l i a c r e a n d o d i s a g i a i v i a g g i a t o r i d e l l ’ A l t a v e l o c i t à . A u s p i c h i a m o c h e i r e s p o n s a b i l i v e n g a n o i n d i v i d u a t i i n t e m p i r a p i d i e c o n d a n n a t i c o n p e n e e s e m p l a r i . S i a m o s e m p r e p i ù c o n v i n t i e c o n s a p e v o l i d e l l a n e c e s s i t à d i p e n e p i ù s e v e r e e d i u n a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a c h e n e c o n s e n t a f i n a l m e n t e l ’ a p p l i c a z i o n e g r a z i e a g i u d i c i t e r z i e i m p a r z i a l i ” . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a , G a l e a z z o B i g n a m i .