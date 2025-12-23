T o r i n o , 2 3 d i c . ( L a b i t a l i a ) - F a t t u r a t o i n c r e s c i t a n e l l ’ e s e r c i z i o c h i u s o a l 3 1 a g o s t o 2 0 2 5 p e r F e r r e r o C o m m e r c i a l e I t a l i a c h e s i a t t e s t a o l t r e 1 , 8 m i l i a r d i d i e u r o , i n a u m e n t o 1 , 8 % r i s p e t t o a d 3 1 a g o s t o 2 0 2 4 . I n o l t r e , i b i l a n c i c i v i l i s t i c i a p p r o v a t i d a l l e s o c i e t à d e l G r u p p o F e r r e r o c o n f e r m a n o l a c e n t r a l i t à d e l l ’ I t a l i a i n t e r m i n i d i s v i l u p p o i n d u s t r i a l e : i n v e s t i t i u l t e r i o r i 1 0 8 m i l i o n i d i e u r o n e l l ’ e s e r c i z i o , n e i 4 p o l i p r o d u t t i v i ( A l b a , P o z z u o l o M a r t e s a n a , S a n t ’ A n g e l o d e i L o m b a r d i e B a l v a n o ) g a r a n t e n d o s o s t a n z i a l e s t a b i l i t à d e l l ’ o r g a n i c o . “ F e r r e r o e l e q u a t t r o s o c i e t à c o n t r o l l a t e i n I t a l i a h a n n o g a r a n t i t o d i f e s a e s t a b i l i t à d e l l i v e l l o o c c u p a z i o n a l e , i n v i r t ù d e l l a p r i o r i t à d a t a a l l e r i s o r s e u m a n e e a i v a l o r i d i S o s t e n i b i l i t à e R e s p o n s a b i l i t à S o c i a l e d ’ I m p r e s a c h e , d a s e m p r e , c a r a t t e r i z z a n o e d i s p i r a n o l a c u l t u r a d e l G r u p p o ” , s i l e g g e i n u n a n o t a i n c u i s i s o t t o l i n e a c h e s u l f r o n t e d e l l a v o r o , i n p a r t i c o l a r e , l ’ o r g a n i c o m e d i o d e l l ’ e s e r c i z i o 2 0 2 4 - 2 0 2 5 , a g g r e g a n d o i l d a t o d e l l a F e r r e r o e q u e l l o d e l l e q u a t t r o s o c i e t a ’ c o n t r o l l a t e , r i s u l t a p a r i a 6 . 9 9 2 u n i t à , i n s o s t a n z i a l e s t a b i l i t à r i s p e t t o a l l ’ e s e r c i z i o p r e c e d e n t e . L ’ o r g a n i c o p u n t u a l e a l 3 1 a g o s t o 2 0 2 5 r i s u l t a p a r i a 7 . 7 5 4 u n i t à . I n p a r t i c o l a r e , F e r r e r o C o m m e r c i a l e I t a l i a , a t t i v a n e l l ’ a m b i t o d e l l a d i s t r i b u z i o n e e d e l l a v e n d i t a d i p r o d o t t i d o l c i a r i e d a f f i n i s u l m e r c a t o i t a l i a n o , n o n c h é d e l l a g e s t i o n e d e l l e a t t i v i t à d i m a r k e t i n g , r i c e r c h e d i m e r c a t o e d a s s i s t e n z a c l i e n t i , h a r e g i s t r a t o u n a c r e s c i t a d e l l e v e n d i t e s u l m e r c a t o n a z i o n a l e d e l l ’ 1 , 8 % a v a l o r e , e u n u t i l e d i e s e r c i z i o d i 5 1 , 7 m l n . L a p e r f o r m a n c e d e l l e v e n d i t e ( s e l l - o u t ) s u l m e r c a t o n a z i o n a l e d e l l ’ i n s i e m e d e i p r o d o t t i F e r r e r o , e v i d e n z i a u n a n o t a , è s t a t a c a r a t t e r i z z a t a n o n s o l o d a c r e s c i t a a v a l o r e , m a a n c h e d a u n a c r e s c i t a d e l l e q u o t e d i m e r c a t o n e l p e r i m e t r o n a z i o n a l e . P e r i l c o n s e g u i m e n t o d i q u e s t o r i s u l t a t o è r i s u l t a t o d e c i s i v o i l v a l o r e g e n e r a t o d a l l a c r e s c i t a d e l c o r e b u s i n e s s d e l c i o c c o l a t o e d i n p a r t i c o l a r m o d o d e l l e r i c o r r e n z e , d a N u t e l l a a n c h e g r a z i e a l l a n c i o d i N u t e l l a P l a n t B a s e d e d a l l a n c i o d i T r o n k y S a n d w i c h . F e r r e r o I n d u s t r i a l e I t a l i a , a t t i v a n e l l a l a v o r a z i o n e e t r a s f o r m a z i o n e d i m a t e r i e p r i m e i n p r o d o t t i f i n i t i n o n c h é n e l l a g e s t i o n e d e i r a p p o r t i c o n i t e r z i s t i e d e i c o n t r o l l i i n e r e n t i l a q u a l i t à a t t r a v e r s o i q u a t t r o s t a b i l i m e n t i d i A l b a , P o z z u o l o M a r t e s a n a , B a l v a n o e S a n t ’ A n g e l o d e i L o m b a r d i h a r e a l i z z a t o u n f a t t u r a t o a l 3 1 a g o s t o 2 0 2 5 p a r i a 8 8 5 , 9 m l n ( + 2 , 9 % ) e u n u t i l e d i 6 4 , 7 m l n . I n m a t e r i a d i i n v e s t i m e n t i p r o d u t t i v i , l ’ a z i e n d a h a c o n f e r m a t o i l p r o p r i o i m p e g n o n e l c o n t e s t o i t a l i a n o i n v e s t e n d o n e l l ’ e s e r c i z i o t r a m i t e F e r r e r o I n d u s t r i a l e I t a l i a 1 0 8 m l n i n b e n i m a t e r i a l i . N e g l i u l t i m i 1 0 a n n i d i a t t i v i t à e n e l s o l o p e r i m e t r o n a z i o n a l e g l i i n v e s t i m e n t i i n d u s t r i a l i r e a l i z z a t i d a l G r u p p o F e r r e r o s u l t e r r i t o r i o h a n n o r a g g i u n t o 1 , 4 m i l i a r d i d i e u r o . F e r r e r o M a n a g e m e n t S e r v i c e s I t a l i a , a t t i v a n e l l ’ a m b i t o d e i s e r v i z i d i n a t u r a a m m i n i s t r a t i v a , d i f i n a n z a e c o n t r o l l o , l e g a l i e d i g e s t i o n e d e l p e r s o n a l e a l 3 1 a g o s t o 2 0 2 5 h a r e a l i z z a t o u n f a t t u r a t o p a r i a 7 5 , 1 m l n ( + 0 , 9 % ) e u n u t i l e d e l l ’ e s e r c i z i o d i 1 , 5 m l n . F e r r e r o T e c h n i c a l S e r v i c e s , a t t i v a n e l l ’ a m b i t o d e l l o s v o l g i m e n t o d i a t t i v i t à d i n a t u r a t e c n i c a e d i n f o r m a t i c a , n e l l a f o r n i t u r a d i s e r v i z i d i i n g e g n e r i a , d i s v i l u p p o g r a f i c o d e l p a c k a g i n g , d i o r g a n i z z a z i o n e e c o o r d i n a m e n t o d e i p r o c e s s i d o c u m e n t a l i e d i s v i l u p p o d e i s i s t e m i d i p r o d u z i o n e a l 3 1 a g o s t o 2 0 2 5 h a r e a l i z z a t o u n f a t t u r a t o p a r i a 2 2 0 , 5 m l n ( + 6 , 6 % ) e u n u t i l e d e l l ’ e s e r c i z i o d i 1 5 , 7 m l n . I n f i n e F e r r e r o s p a , h o l d i n g d e l l e a t t i v i t à i t a l i a n e , h a g e n e r a t o u n u t i l e d ’ e s e r c i z i o d i 2 0 2 , 4 m l n , d e t e r m i n a t o d a l l ’ i n c r e m e n t o s i a d e i r i c a v i n e t t i , p a r i a 2 5 8 , 5 m l n d i e u r o , i n a u m e n t o d i 2 2 , 9 m l n d i e u r o r i s p e t t o a l l ’ e s e r c i z i o p r e c e d e n t e , s i a d e l r i s u l t a t o d e l l a g e s t i o n e f i n a n z i a r i a . F e r r e r o s p a h a n o m i n a t o i l n u o v o c d a : B a r t o l o m e o S a l o m o n e , p e r r a g g i u n t i l i m i t i d i e t à , l a s c i a d o p o s e i a n n i l a c a r i c a d i p r e s i d e n t e , a l s u o p o s t o e ’ s t a t o n o m i n a t o M a s s i m o M i c i e l i . I l c d a d i F e r r e r o S p a , p e r t a n t o r i s u l t a c o m p o s t o o l t r e a l l o s t e s s o M i c i e l i d a G i a n M a u r o P e r r o n e , F a b r i z i o G a v e l l i , M a t t e o R a v e r a , P a o l o V e r t e m a t i .