R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ U n a d o p p i e t t a n o t e v o l e : l a m i n i s t r a p e r l e p a r i o p p o r t u n i t à c h e a f f e r m a l ’ i n u t i l i t à d e l l ’ e d u c a z i o n e n e l c o n t r a s t o a l f e m m i n i c i d i o e i l m i n i s t r o d e l l a g i u s t i z i a t e s t i m o n i a l d e l l a s u p e r i o r i t à d e l m a s c h i o p e r ' c o d i c e g e n e t i c o ' . L a m i n i s t r a R o c c e l l a p l a u d e a d p r e s u n t o r a l l e n t a m e n t o d e l n u m e r o d e i f e m m i n i c i d i . M a i n I t a l i a s i a m o a d u n a d o n n a a m m a z z a t a o g n i t r e g i o r n i . M a l a m i n i s t r a v i v e f o r s e n e l m o n d o d e l l e f a v o l e f e l i c i " . C o s ì i n u n p o s t s u i s o c i a l l ’ e u r o d e p u t a t a d e l P d A l e s s a n d r a M o r e t t i . " P u r t r o p p o l a r e a l t à è d r a m m a t i c a : L a l o t t a c o n t r o l a v i o l e n z a d i g e n e r e n e c e s s i t a d i u n i n t e r v e n t o e d u c a t i v o a t u t t o c a m p o , l o d i c o n o g l i s t u d i i n t e r n a z i o n a l i c h e e v i d e n t e m e n t e l a m i n i s t r a i g n o r a , a p o c h i g i o r n i d a l l a g i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e c o n t r o l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e . L ’ o s c u r a n t i s m o è i l p a n e q u o t i d i a n o d e l g o v e r n o , n e a b b i a m o a v u t o p r o v a a n c h e c o n q u e s t e d i c h i a r a z i o n i , a p o c h i g i o r n i d a l l a g i o r n a t a c o n t r o l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e ” .