R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a p e r l a q u o t i d i a n a c h e c i r e g a l a N o r d i o d i c e c h e n e l d n a d e g l i u o m i n i n o n c ’ è l a p a r i t à d e i s e s s i . T e m p o f a i n v e c e s o s t e n e v a i n v e c e c h e l a v i o l e n z a d e g l i u o m i n i e r a s o l o n e l l a g e n e t i c a d i a l c u n e e t n i e " . C o s ì C h i a r a B r a g a , C a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . N o r d i o v u o l e u n a g i u s t i f i c a z i o n e s c i e n t i f i c a a i s u o i i n a c c e t t a b i l i p r e g i u d i z i . E p p u r e è t u t t o m o l t o c h i a r o : n o n c ’ è n u l l a d i n a t u r a l e n e l l a s o p r a f f a z i o n e d i u n u o m o s u u n a d o n n a e l a p a r i t à t r a i s e s s i n o n è u n a r t i f i c i o m a u n a c o n q u i s t a c u l t u r a l e c h e e v i d e n t e m e n t e i l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a n o n h a r a g g i u n t o . L a d i m o s t r a z i o n e d i q u a n t o s i a n e c e s s a r i a l ’ e d u c a z i o n e s e s s u a l e e d a f f e t t i v a . A s c u o l a e n o n s o l o " .