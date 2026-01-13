R o m a , 1 3 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S t a f f e t t a g e n e r a z i o n a l e , m a n a g e r i a l i z z a z i o n e d i 2 0 m i l a p m i i n d u s t r i a l i e u n a r i f l e s s i o n e s u l l a b a s e f i s c a l e d e l f u t u r o : s o n o q u e s t e l e t r e l e v e s t r a t e g i c h e i n d i c a t e d a F e d e r m a n a g e r n e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o ' W o r k s h o r t a g e e s f i d a d e m o g r a f i c a : v e r s o u n n u o v o p a r a d i g m a d e l l a v o r o ' , p r o m o s s o d a F e d e r m a n a g e r i n s i e m e a l l ’ A s s o c i a z i o n e A l l i e v i d e l l a S c u o l a n a z i o n a l e d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e . “ L ’ I t a l i a - h a s p i e g a t o V a l t e r Q u e r c i o l i , p r e s i d e n t e d i F e d e r m a n a g e r - d e v e m e t t e r e i n c a m p o u n a v e r a s t a f f e t t a g e n e r a z i o n a l e p e r n o n p e r d e r e f u t u r o . I l w o r k s h o r t a g e n o n è m a n c a n z a d i c o m p e t e n z e , m a i n c a p a c i t à d i v a l o r i z z a r l e . O g n i m a n a g e r c h e l a s c i a i l l a v o r o s e n z a t r a s f e r i r e k n o w - h o w è u n p e z z o d i c o m p e t i t i v i t à c h e i l P a e s e p e r d e . O r a s e r v o n o d e c i s i o n i , n o n r i n v i i ” . N e l s u o i n t e r v e n t o , Q u e r c i o l i h a r i c h i a m a t o l a n e c e s s i t à d i u n a l e t t u r a s t r u t t u r a l e d e l w o r k s h o r t a g e , l e g a t a a l l ’ a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o c h e s t a r i d u c e n d o l a f o r z a l a v o r o e m e t t e n d o s o t t o p r e s s i o n e i l s i s t e m a e c o n o m i c o e s o c i a l e . S e c o n d o l e p i ù r e c e n t i p r e v i s i o n i d i I s t a t e d E u r o s t a t , n e i p r o s s i m i d i e c i a n n i l ’ I t a l i a r i s c h i a d i p e r d e r e o l t r e 4 m i l i o n i d i l a v o r a t o r i , c o n u n i m p a t t o d e s t i n a t o a p r o t r a r s i f i n o a l 2 0 5 0 . I n q u e s t o c o n t e s t o n a s c e l a p r o p o s t a d i s t a f f e t t e g e n e r a z i o n a l i s t r u t t u r a t e , n o n e p i s o d i c h e , c h e c o n s e n t a n o a m a n a g e m e n t s e n i o r e g i o v a n i p r o f e s s i o n i s t i d i l a v o r a r e i n s i e m e i n p e r c o r s i p r o g r a m m a t i d i m e n t o r i n g , a d v i s o r y , t e m p o r a r y m a n a g e m e n t e f l e s s i b i l i t à o r g a n i z z a t i v a . U n n u o v o p a t t o g e n e r a z i o n a l e c h e p e r m e t t a d i m a n t e n e r e a t t i v o i l c a p i t a l e u m a n o p i ù e s p e r t o , a c c e l e r a r e l a c r e s c i t a d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i e r i d u r r e l a p r e s s i o n e s u l w e l f a r e p u b b l i c o . M a s e c o n d o F e d e r m a n a g e r l a r i s p o s t a a l l a c r i s i d e m o g r a f i c a n o n p u ò f e r m a r s i a l s o l o n u m e r o d i o c c u p a t i . “ C o n m e n o p e r s o n e a l l a v o r o - h a p r o s e g u i t o Q u e r c i o l i - l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a d i p e n d e r à s e m p r e d i p i ù d a l v a l o r e a g g i u n t o p r o d o t t o p e r a d d e t t o . P e r q u e s t o p r o p o n i a m o u n p r o g r a m m a d i m a n a g e r i a l i z z a z i o n e d i a l m e n o 2 0 m i l a p m i i n d u s t r i a l i e d i s e r v i z i a l l e i m p r e s e , o g g i p o c o s t r u t t u r a t e m a c o n a l t o p o t e n z i a l e d i c r e s c i t a . A t t u a l m e n t e s o l o i l 5 % d e l l e i m p r e s e i n d u s t r i a l i i t a l i a n e è m a n a g e r i a l i z z a t o , m a p r o d u c e l a g r a n p a r t e d e l v a l o r e d e l M a d e i n I t a l y c o m p e t i t i v o s u i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i , c o n l i v e l l i d i p r o d u t t i v i t à c o m p a r a b i l i a q u e l l i d i G e r m a n i a e F r a n c i a ” . Q u e s t o q u a d r o r e n d e i n e v i t a b i l e u n a r i f l e s s i o n e s u l l a b a s e f i s c a l e d e l f u t u r o : “ s e u n a q u o t a c r e s c e n t e d i v a l o r e a g g i u n t o s a r à g e n e r a t a d a a u t o m a z i o n e e s i s t e m i d i g i t a l i , s e n z a t r a d u r s i i n b a s e o c c u p a z i o n a l e , d i v e n t e r à n e c e s s a r i o i n t e r r o g a r s i s u c o m e q u e l v a l o r e p o s s a c o n t r i b u i r e i n m o d o e q u o e s o s t e n i b i l e a l f i n a n z i a m e n t o d e l w e l f a r e , e v i t a n d o c h e i l c a r i c o r i c a d a s u u n n u m e r o s e m p r e p i ù r i s t r e t t o d i l a v o r a t o r i ” . “ L a d e m o g r a f i a a g i s c e l e n t a m e n t e , m a i s u o i e f f e t t i s u l l a v o r o s o n o g i à q u i e n o n a m m e t t o n o s c o r c i a t o i e - h a c o n c l u s o Q u e r c i o l i - F e d e r m a n a g e r c o n t i n u e r à a p o r t a r e l a v o c e d e l m a n a g e m e n t n e l d i a l o g o c o n l e i s t i t u z i o n i , p e r c h é i l f u t u r o d e l l a v o r o s i c o s t r u i s c e o r a , c o n s c e l t e t e m p e s t i v e , c o e r e n t i e d u r a t u r e ” .