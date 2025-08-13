R o m a , 1 3 a g o ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n d o h o l e t t o q u e s t a s t o r i a n o n v o l e v o c r e d e r c i . F r a t e l l i d ’ I t a l i a , q u e l l i c h e a o g n i c o m i z i o g i u r a n o g u e r r a a l l e o c c u p a z i o n i , a i “ c e n t r i s o c i a l i ” e a g l i “ a b u s i v i ” , a R o m a s i s c o p r o n o i m p r o v v i s a m e n t e … o c c u p a n t i . S ì , p e r c h é l a g i o v e n t ù m e l o n i a n a , q u e l l a c r e s c i u t a a p a n e e o r d i n e p u b b l i c o , h a d e c i s o d i o c c u p a r e l a s t o r i c a s e d e d i v i a d i S o m m a c a m p a g n a 2 9 , t r a s f o r m a n d o l a n e l l o r o p e r s o n a l e c e n t r o s o c i a l e i n g i a c c a e c r a v a t t a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l D a v i d e F a r a o n e , d e p u t a t o d i I v . " I l m o t i v o ? L a n u o v a s e g r e t e r i a r o m a n a , g u i d a t a d a M a r c o P e r i s s a , h a d e c i s o d i s f r a t t a r l i e t r a s f e r i r l i a l l a G a r b a t e l l a , n e l l a s e z i o n e s t o r i c a d o v e l a p r e m i e r m u o v e v a i p r i m i p a s s i . L a d e c i s i o n e è d e l l a f o n d a z i o n e d i A n , p r o p r i e t a r i a d e g l i i m m o b i l i . R i s u l t a t o : u n a g u e r r a t u t t a i n t e r n a , c o n d i s p e t t i , c a m b i d i s e r r a t u r e e , a l l a f i n e , i l b l i t z n o t t u r n o . S t a m a t t i n a , a p r e s i d i a r e l a s e d e , n o n c ’ e r a n o i s o l i t i ' z e c c h e ' o ' c o m p a g n i ' c h e F d I a m a i n s u l t a r e : c ’ e r a l a p o l i z i a , c h i a m a t a d a l l o s t e s s o p a r t i t o , a s g o m b e r a r e i s u o i r a g a z z i . S i a m o a l l e c o m i c h e " , a g g i u n g e F a r a o n e .