R o m a , 1 3 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L a s o l u z i o n e , a m i o m o d o d i v e d e r e , p a s s a i n n a n z i t u t t o d a l l a f o r m a z i o n e . D o b b i a m o m e t t e r e i n s i e m e l e i m p r e s e , i l t e s s u t o s c o l a s t i c o e i g i o v a n i , m a n o n s o l o : è f o n d a m e n t a l e a n c h e r i q u a l i f i c a r e i d i v e r s a m e n t e g i o v a n i , c o m e g l i o v e r 5 5 . S o l o c o s ì r i u s c i r e m o a m a n t e n e r e l ’ o c c u p a b i l i t à e g a r a n t i r e l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a " . Q u e s t e l e p a r o l e d i G a b r i e l e F a v a , p r e s i d e n t e d e l l ' I n p s , d u r a n t e i l c o n v e g n o ' W o r k s h o r t a g e e s f i d a d e m o g r a f i c a : v e r s o u n n u o v o p a r a d i g m a d e l l a v o r o ' , p r e s s o P a l a z z o W e d e k i n d , a R o m a . L ' i n i z i a t i v a d i F e d e r m a n a g e r e d e l l ’ a s s o c i a z i o n e a l l i e v i S n a , m i r a a d a n a l i z z a r e l ’ i m p a t t o d e l l ’ a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o s u u n m o n d o d e l l a v o r o i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e . “ A i u t a r e l e i m p r e s e a e s s e r e c o m p e t i t i v e , m i g l i o r a r e s t i p e n d i c o m p a t i b i l m e n t e a l l a p r o d u t t i v i t à e a c c o m p a g n a r e i g i o v a n i c o n s t r u m e n t i c h i a r i c o m e l ’ e s t r a t t o c o n t o c o n t r i b u t i v o c o s t i t u i s c o n o i p i l a s t r i p e r u n f u t u r o s t a b i l e e g r a t i f i c a n t e s u l p i a n o p r o f e s s i o n a l e ” , h a s p i e g a t o F a v a . I l p r e s i d e n t e I n p s h a s o t t o l i n e a t o a n c h e l ’ i m p o r t a n z a d i s t r u m e n t i d i g i t a l i e s e r v i z i p e r s o n a l i z z a t i p e r i p i ù g i o v a n i : “ A b b i a m o l a n c i a t o u n p o r t a l e d e d i c a t o a i g i o v a n i , c h e o f f r e c i r c a 5 0 s e r v i z i p e r s o n a l i z z a t i . I n p o c h i m e s i a b b i a m o r e g i s t r a t o o l t r e 2 m i l i o n i d i a c c e s s i r e a l i . P r e s t o p a r t i r à u n a c a m p a g n a d i e d u c a z i o n e p r e v i d e n z i a l e m i r a t a , c o n u n l i n g u a g g i o c h i a r o e d i r e t t o , p e r a c c o m p a g n a r e i r a g a z z i n e l m o n d o d e l l a v o r o , p e r s o n a l e , s o c i a l e e p r o f e s s i o n a l e , r e n d e n d o l ’ i n s e r i m e n t o c r e d i b i l e e t r a s p a r e n t e ” .