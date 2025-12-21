R o m a , 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l M i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i s a r à d o m a n i i n m i s s i o n e a G i b u t i , p e r i n c o n t r i i s t i t u z i o n a l i e p e r v i s i t a r e i l c o n t i n g e n t e d e l l a b a s e m i l i t a r e i t a l i a n a G u i l l e t , c o m p o s t o d a c i r c a c e n t o m i l i t a r i , e d e l l a f r e g a t a A n t o n i o M a r c e g l i a , p a r t e d e l l a M i s s i o n e e u r o p e a A s p i d e s ( E u n a v f o r ) p e r l a s i c u r e z z a m a r i t t i m a . L o r e n d e n o t o l a F a r n e s i n a . I l p r o g r a m m a d e l l a m i s s i o n e i n c l u d e r à i n c o n t r i c o n i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a I s m a i l O m a r G u e l l e h e c o n i l M i n i s t r o d e g l i E s t e r i A b d o k a d e r H o u s s e i n O m a r , a l q u a l e i l M i n i s t r o T a j a n i c o n f e r m e r à l ’ i n t e r e s s e a r a f f o r z a r e i r a p p o r t i b i l a t e r a l i e l a c o l l a b o r a z i o n e p e r l a s i c u r e z z a n e l C o r n o d ’ A f r i c a e n e l M a r R o s s o . N e l s e t t o r e d e l l a d i f e s a e s i c u r e z z a , T a j a n i v a l o r i z z e r à l ’ e c c e l l e n t e c o o p e r a z i o n e f o n d a t a i n p r i m o l u o g o s u l l a p r e s e n z a i t a l i a n a n e l l a b a s e m i l i t a r e a G i b u t i , c h e d a l 2 0 1 4 a d o g g i h a c o n t r i b u i t o a l l a f o r m a z i o n e d i c i r c a 9 . 0 0 0 o p e r a t o r i d i s i c u r e z z a g i b u t i a n i e s o m a l i . N e l l ' a g e n d a d e i c o l l o q u i , l ’ a z i o n e d i G i b u t i p e r l a s t a b i l i t à r e g i o n a l e a l l a l u c e d e l l e n u o v e t e n s i o n i d e g l i u l t i m i m e s i , a t t r a v e r s o l ’ a c c o g l i e n z a d i m i g r a n t i e r i f u g i a t i e i l l a v o r o d e i m i l i t a r i g i b u t i a n i n e l l a m i s s i o n e d i s t a b i l i z z a z i o n e d e l l a S o m a l i a A u s s o m , s o t t o l a g u i d a d e l l ’ U n i o n e A f r i c a n a . U n i m p e g n o , q u e s t ’ u l t i m o , c h e l ’ I t a l i a i n t e n d e s o s t e n e r e f a v o r e n d o u n a m e d i a z i o n e r e g i o n a l e c h e i n c l u d a t u t t i i P a e s i d e l C o r n o , m e t t e n d o a l c e n t r o l o s v i l u p p o d e g l i i n v e s t i m e n t i e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e , a n c h e p o r t u a l i , c o m e v e i c o l o d i d i a l o g o e c r e s c i t a c o n d i v i s a s e g u e n d o l ’ a p p r o c c i o d e l P i a n o M a t t e i . I n q u e s t o c o n t e s t o , T a j a n i s o t t o l i n e e r à l ’ i n t e r e s s e a c o l l a b o r a r e n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g e t t o “ D j i b o u t i V i s i o n 2 0 3 5 ” , m i r a t o a v a l o r i z z a r e i l r u o l o d e l P a e s e q u a l e h u b c o m m e r c i a l e e l o g i s t i c o , f a c e n d o l e v a s u l l a q u a l i f i c a t a p r e s e n z a i m p r e n d i t o r i a l e i t a l i a n a . N e g l i i n c o n t r i i s t i t u z i o n a l i s i d i s c u t e r à a n c h e d e l c o m u n e s o s t e g n o a l S u d a n : G i b u t i h a a t t i v a m e n t e c o n t r i b u i t o a l l a m e d i a z i o n e t r a l e p a r t i , n e l q u a d r o d e l l ’ A u t o r i t à I n t e r g o v e r n a t i v a p e r l o S v i l u p p o ( I g a d ) , d i c u i o s p i t a l a S e d e e c o - p r e s i e d e i l F o r u m d e i d o n a t o r i a s s i e m e a l l ’ I t a l i a . T a j a n i r i c o r d e r à l ’ i n i z i a t i v a “ I t a l y f o r S u d a n ” , m i r a t a a d a l l e v i a r e l e s o f f e r e n z e d e g l i s f o l l a t i e d i n p a r t i c o l a r e d o n n e , g i o v a n i e b a m b i n i , c h e a v v i e r à l a s u a p r i m a f a s e c o n i l v o l o d i a i u t i i n p a r t e n z a d a R o m a p e r P o r t S u d a n i l 2 4 d i c e m b r e p r o s s i m o , p o r t a n d o u n m e s s a g g i o d i s p e r a n z a a l l a v i g i l i a d e l N a t a l e .