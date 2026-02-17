R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a C o m m i s s i o n e e u r o p e a h a a p p r o v a t o d e p e m o k i m a b p e r d u e i n d i c a z i o n i : c o m e t r a t t a m e n t o d i m a n t e n i m e n t o a g g i u n t i v o p e r l ' a s m a g r a v e c o n i n f i a m m a z i o n e d i t i p o 2 c a r a t t e r i z z a t a d a c o n t a e o s i n o f i l a e m a t i c a , i n a d u l t i e a d o l e s c e n t i d a i 1 2 a n n i i n s u c h e n o n s o n o a d e g u a t a m e n t e c o n t r o l l a t i n o n o s t a n t e l ' a s s u n z i o n e d i c o r t i c o s t e r o i d i i n a l a t o r i a d a l t o d o s a g g i o ( I c s ) p i ù u n a l t r o f a r m a c o p e r i l c o n t r o l l o d e l l ' a s m a ; c o m e t e r a p i a a g g i u n t i v a c o n c o r t i c o s t e r o i d i i n t r a n a s a l i p e r i l t r a t t a m e n t o d i p a z i e n t i a d u l t i c o n r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p i n a s a l i ( C r s w n p ) g r a v e , p e r i q u a l i l a t e r a p i a c o n c o r t i c o s t e r o i d i s i s t e m i c i e / o l a c h i r u r g i a n o n f o r n i s c o n o u n a d e g u a t o c o n t r o l l o d e l l a m a l a t t i a . L o a n n u n c i a i n u n a n o t a G s k , s p i e g a n d o c h e s i t r a t t a d e l p r i m o e u n i c o b i o l o g i c o a d u r a t a d ' a z i o n e u l t r a - l u n g a n e l l ' U e c o n q u e s t e i n d i c a z i o n i . L ' a p p r o v a z i o n e - s p i e g a l ' a z i e n d a - s i b a s a s u i d a t i d e g l i s t u d i d i f a s e I I I S w i f t e A n c h o r , c h e h a n n o d i m o s t r a t o u n ' e f f i c a c i a s o s t e n u t a c o n u n r e g i m e d i d o s a g g i o d i d e p e m o k i m a b 2 v o l t e a l l ' a n n o . C i a s c u n o d e i 4 s t u d i h a r a g g i u n t o i p r o p r i e n d p o i n t p r i m a r i o c o - p r i m a r i c o n r i s u l t a t i s t a t i s t i c a m e n t e e c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v i , c o n f r o n t a n d o l ' a g g i u n t a d i d e p e m o k i m a b a l l o s t a n d a r d d i c u r a r i s p e t t o a l s o l o s t a n d a r d d i c u r a s t e s s o . " L ' a p p r o v a z i o n e d i d e p e m o k i m a b n e l l ' U e - d i c h i a r a K a i v a n K h a v a n d i , S v p G l o b a l H e a d , R e s p i r a t o r y , I m m u n o l o g y & I n f l a m m a t i o n R & D d i G s k - s i g n i f i c a c h e o r a e s i s t e u n ' o p z i o n e i n n o v a t i v a a d u r a t a d ' a z i o n e u l t r a - l u n g a c h e o f f r e u n ’ e f f i c a c i a s o s t e n u t a s u 6 m e s i p e r p r o t e g g e r e i p a z i e n t i d a l l e g r a v i r i a c u t i z z a z i o n i d e l l ' a s m a e d a i s i n t o m i d e b i l i t a n t i a s s o c i a t i a l l a C r s w n p . D e p e m o k i m a b p u ò c o n t r i b u i r e a r i d e f i n i r e l a t e r a p i a p e r i m i l i o n i d i p a z i e n t i c h e c o n v i v o n o c o n q u e s t e c o n d i z i o n i p e r s i s t e n t i e g r a v o s e , s u p p o r t a n d o l i n e l r a g g i u n g i m e n t o d e i l o r o o b i e t t i v i t e r a p e u t i c i c o n s o l e d u e d o s i a l l ' a n n o " . L ' a s m a c o l p i s c e p i ù d i 4 2 m i l i o n i d i p e r s o n e i n E u r o p a . C i r c a i l 5 - 1 0 % d e i p a z i e n t i s o f f r e d i a s m a g r a v e e m o l t i c o n t i n u a n o a m a n i f e s t a r e e s a c e r b a z i o n i e u n a r i d u z i o n e d e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a n o n o s t a n t e i l t r a t t a m e n t o . I n o l t r e , i p a z i e n t i c o n C r s w n p p r e s e n t a n o s i n t o m i q u o t i d i a n i d e b i l i t a n t i e q u a s i l a m e t à r i m a n e i n c o n t r o l l a t a . D e p e m o k i m a b - d e s c r i v e l a n o t a - è u n a n u o v a t e r a p i a c h e c o m b i n a u n ' e l e v a t a a f f i n i t à d i l e g a m e d e l l ' i n t e r l e u c h i n a - 5 ( I L - 5 ) e u n ' e l e v a t a p o t e n z a c o n u n ' e m i v i t a p r o l u n g a t a , c o n s e n t e n d o l a s o p p r e s s i o n e s o s t e n u t a d e l l ' i n f i a m m a z i o n e d i t i p o 2 , c h e c a u s a l a m a l a t t i a , c o n u n d o s a g g i o s e m e s t r a l e c h e p o t r e b b e r i s p o n d e r e a l c o n t i n u o b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o d i q u e s t e m a l a t t i e . " L e p e r s o n e a f f e t t e d a a s m a g r a v e d e v o n o a f f r o n t a r e e s a c e r b a z i o n i p e r s i s t e n t i c a u s a t e d a u n ' i n f i a m m a z i o n e d i t i p o 2 i n c o n t r o l l a t a - a f f e r m a S t e p h a n i e K o r n , r e s p o n s a b i l e d e l C e n t r o d i r i c e r c a c l i n i c a I k f P n e u m o l o g i e M a i n z , G e r m a n i a - U n a n u o v a o p z i o n e c o n s o m m i n i s t r a z i o n e s e m e s t r a l e , i n g r a d o d i g a r a n t i r e u n a s o p p r e s s i o n e p r o l u n g a t a d e l l ' i n f i a m m a z i o n e d i t i p o 2 , r a p p r e s e n t a u n ' i n n o v a z i o n e p r o m e t t e n t e p e r i p a z i e n t i e u r o p e i a f f e t t i d a a s m a g r a v e c h e n e c e s s i t a n o u r g e n t e m e n t e d i n u o v e s o l u z i o n i " . A g g i u n g e E u g e n i o D e C o r s o , p r o f e s s o r e a l l ' u n i v e r s i t à d i P e r u g i a : " L a C r s w n p h a u n i m p a t t o p r o f o n d o s u l l a v i t a q u o t i d i a n a d e l p a z i e n t e , c a u s a n d o u n ' o s t r u z i o n e n a s a l e d e b i l i t a n t e c h e p u ò r e n d e r e l a r e s p i r a z i o n e , l ' o l f a t t o , i l s o n n o e a l t r e a t t i v i t à f o n d a m e n t a l i d i f f i c i l i d a p o r t a r e a v a n t i . U n ' o p z i o n e t e r a p e u t i c a i n n o v a t i v a c o m e d e p e m o k i m a b , c h e p o t r e b b e a i u t a r e i p a z i e n t i a r a g g i u n g e r e i l o r o o b i e t t i v i t e r a p e u t i c i c o n m e n o d o s i , r a p p r e s e n t a u n i m p o r t a n t e p r o g r e s s o " . N e l d e t t a g l i o - c o n t i n u a l a n o t a - g l i s t u d i d i f a s e I I I S w i f t m o s t r a n o c h e i l t r a t t a m e n t o c o n d e p e m o k i m a b h a d e t e r m i n a t o u n a s i g n i f i c a t i v a r i d u z i o n e d e l 5 8 % e d e l 4 8 % d e l t a s s o d i r i a c u t i z z a z i o n i a s m a t i c h e a n n u a l i z z a t e ( a t t a c c h i d ' a s m a ) n e l l ' a r c o d i 5 2 s e t t i m a n e . I n u n e n d p o i n t s e c o n d a r i o d e g l i s t u d i S w i f t - 1 e S w i f t - 2 , i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n d e p e m o k i m a b h a n n o a v u t o u n n u m e r o i n f e r i o r e d i r i a c u t i z z a z i o n i r i c h i e d e n t i o s p e d a l i z z a z i o n e e / o v i s i t a a l p r o n t o s o c c o r s o ( 1 % e 4 % ) r i s p e t t o a l p l a c e b o ( r i s p e t t i v a m e n t e 8 % e 1 0 % ) . U n ' a n a l i s i a g g r e g a t a p r e d e f i n i t a d e i 2 s t u d i h a m o s t r a t o u n a r i d u z i o n e d e l 7 2 % d e l t a s s o a n n u a l i z z a t o d i e s a c e r b a z i o n i c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v e r i c h i e d e n t i o s p e d a l i z z a z i o n e e / o v i s i t a a l p r o n t o s o c c o r s o s u 5 2 s e t t i m a n e p e r i l t r a t t a m e n t o r i s p e t t o a l p l a c e b o . I r i s u l t a t i c o m p l e t i d e g l i s t u d i s o n o s t a t i p r e s e n t a t i a l l a C o n f e r e n z a i n t e r n a z i o n a l e d e l l a E u r o p e a n R e s p i r a t o r y S o c i e t y d e l 2 0 2 4 e p u b b l i c a t i s u l ' N e w E n g l a n d J o u r n a l o f M e d i c i n e ' . I n o l t r e , n e g l i s t u d i d i f a s e I I I A n c h o r , i l t r a t t a m e n t o c o n d e p e m o k i m a b h a d e t e r m i n a t o u n m i g l i o r a m e n t o ( r i d u z i o n e ) r i s p e t t o a l b a s a l e n e l p u n t e g g i o d e i p o l i p i n a s a l i ( s c a l a : 0 - 8 ) a 5 2 s e t t i m a n e e n e l l a s c a l a d i r i s p o s t a v e r b a l e a l l ' o s t r u z i o n e n a s a l e ( s c a l a : 0 - 3 ) n e l l e s e t t i m a n e 4 9 - 5 2 . I r i s u l t a t i c o m p l e t i s o n o s t a t i p r e s e n t a t i a l C o n g r e s s o c o n g i u n t o d e l l ' A m e r i c a n A c a d e m y o f A l l e r g y , A s t h m a a n d I m m u n o l o g y ( A a a a i ) e d e l l a W o r l d A l l e r g y O r g a n i z a t i o n ( W a o ) d e l 2 0 2 5 e p u b b l i c a t o s u ' T h e L a n c e t ' . I n t u t t i q u e s t i s t u d i , d e p e m o k i m a b è s t a t o b e n t o l l e r a t o , c o n p a z i e n t i c h e h a n n o m a n i f e s t a t o u n a f r e q u e n z a e u n a g r a v i t à d e g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i s i m i l i a q u e l l e d e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n p l a c e b o . D e p e m o k i m a b h a r e c e n t e m e n t e r i c e v u t o l ' a p p r o v a z i o n e n e g l i S t a t i U n i t i p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l ' a s m a g r a v e , n o n c h é l ' a u t o r i z z a z i o n e a l l ' i m m i s s i o n e i n c o m m e r c i o n e l R e g n o U n i t o e i n G i a p p o n e p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l ' a s m a g r a v e e d e l l a C r s w n p .