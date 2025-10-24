R o m a , 2 4 o t t ( A d n k r o n o s ) - " N e i g i o r n i s c o r s i è c i r c o l a t o s u i s o c i a l u n f a l s o v i d e o c h e c o i n v o l g e D o n z e l l i d i F d I i n c u i a v r e b b e a t t r i b u i t o a S i g f r i d o R a n u c c i e a l s u o o p e r a t o l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l ’ a t t e n t a t o d i n a m i t a r d o d a q u e s t ’ u l t i m o s u b i t o , e l a C o n s o b h a d e c i s o d i o s c u r a r e b e n 1 7 s i t i t r u f f a c h e u s a v a n o d e e p f a k e d i M e l o n i , S a l v i n i , S c h l e i n e C a l e n d a p e r p r o m u o v e r e c r i p t o e i n v e s t i m e n t i a b u s i v i " . L o d i c e A v s i n u n a i n t e r r o g a z i o n e a l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o a p r i m a f i r m a E l i s a b e t t a P i c c o l o t t i . " E n e l s u o p r o f i l o I n s t a g r a m l ’ e u r o d e p u t a t a d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a , I l a r i a S a l i s , h a d e n u n c i a t o l a d i f f u s i o n e , d a p a r t e d e l l ’ e s p o n e n t e v e n e t o d i F d I M a t t e o B a l d a n , d i u n d e e p f a k e n e l q u a l e l a s t e s s a S a l i s g i u s t i f i c a v a l a s t r a g e d e i C a r a b i n i e r i d i C a s t e l D ’ A z z a n o - p r o s e g u e l ' i n t e r r o g a z i o n e d i A v s - . V o g l i a m o s a p e r e d a l g o v e r n o a q u e s t o p u n t o , d i f r o n t e a l l ’ u r g e n t e n e c e s s i t à d i c o n t r a s t a r e l ’ a l l a r m a n t e d i f f u s i o n e d i d e e p f a k e , d i r e t t a a l c o n d i z i o n a m e n t o d e l l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a , q u a l i i n i z i a t i v e i n t e n d e a s s u m e r e p e r d o t a r e l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e d e l l e t e c n o l o g i e e d e g l i s t r u m e n t i n e c e s s a r i p e r l ’ a c c e r t a m e n t o d e i r e s p o n s a b i l i e p e r l a p r e v e n z i o n e d i t a l e f e n o m e n o " . " V o g l i a m o a n c h e s a p e r e d a l g o v e r n o - p r o s e g u e l a p a r l a m e n t a r e r o s s o v e r d e - q u a l i i n i z i a t i v e a n c h e n o r m a t i v e r i t i e n e o p p o r t u n o e u r g e n t e a v v i a r e , v o l t e a l l ’ i d e n t i f i c a z i o n e , t r a m i t e p e r e s e m p i o l ’ i n s e r i m e n t o d e l l a f i l i g r a n a , d e i v i d e o r e a l i z z a t i c o n s o f t w a r e d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " . ( A d n k r o n o s ) - N e l l ’ a t t o i s p e t t i v o p a r l a m e n t a r e s i r i c o r d a p o i c h e l ’ I t a l i a h a r e c e p i t o i l R e g o l a m e n t o e u r o p e o “ A I A c t ” ( R e g o l a m e n t o ( U E ) 2 0 2 4 / 1 6 8 9 ) . E t r a l e f i n a l i t à p r i n c i p a l i d e l l a L e g g e , v i è q u e l l o d i p r o m u o v e r e u n u t i l i z z o c o r r e t t o , t r a s p a r e n t e e r e s p o n s a b i l e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , g a r a n t e n d o l a p i e n a v i g i l a n z a s u i r i s c h i e c o n o m i c i e s o c i a l i c h e l ’ u t i l i z z o d e l l a s t e s s a p u ò c o m p o r t a r e , a p p o r t a n d o a n c h e d i v e r s e m o d i f i c h e a l c o d i c e p e n a l e . T r a q u e s t e m o d i f i c h e v i è l a n o r m a d e d i c a t a a l c o n t r a s t o d e l l a i l l e c i t a d i f f u s i o n e d i c o n t e n u t i g e n e r a t i o a l t e r a t i c o n s i s t e m i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . F e n o m e n o , q u e s t ’ u l t i m o , c h e p r e n d e a n c h e i l n o m e d i D e e p f a k e . E s i p r e v e d e d a u n o a c i n q u e a n n i d i r e c l u s i o n e p e r « c h i u n q u e c a g i o n a u n d a n n o i n g i u s t o a u n a p e r s o n a , c e d e n d o , p u b b l i c a n d o o a l t r i m e n t i d i f f o n d e n d o , s e n z a i l s u o c o n s e n s o , i m m a g i n i , v i d e o o v o c i f a l s i f i c a t i o a l t e r a t i m e d i a n t e l ’ i m p i e g o d i s i s t e m i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e i d o n e i a i n d u r r e i n i n g a n n o s u l l a l o r o g e n u i n i t à " .