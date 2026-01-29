T o r i n o , 2 9 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - T a p p a t o r i n e s e d e l r o a d s h o w d i C d p e C o n f i n d u s t r i a p e r i l l u s t r a r e l ’ i n t e s a s i g l a t a l o s c o r s o s e t t e m b r e e f i n a l i z z a t a a s o s t e n e r e l e i m p r e s e d e l t e r r i t o r i o . O b i e t t i v o d e l l ’ i n c o n t r o u n i r e l e f o r z e p e r d a r e n u o v o i m p u l s o a l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o e s o c i a l e d e l P i e m o n t e e r i s p o n d e r e a l l e s f i d e c h e l e a z i e n d e d e v o n o a f f r o n t a r e , a c c o r c i a n d o l e d i s t a n z e t r a i s t i t u z i o n i e t e r r i t o r i . D u r a n t e l ’ e v e n t o s o n o s t a t e i l l u s t r a t e l e p r i o r i t à d e l l ’ a c c o r d o , t r a c u i s v i l u p p o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e p e r l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e p e r l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e , s u p p o r t o a g l i i n v e s t i m e n t i d e l l e i m p r e s e i n i n n o v a z i o n e e d i g i t a l i z z a z i o n e , r i l a n c i o d e l M e z z o g i o r n o e r a f f o r z a m e n t o d e l l ’ a u t o n o m i a s t r a t e g i c a n a z i o n a l e d e l l a f i l i e r a a e r o s p a z i a l e e d e l l a d i f e s a a c u i s i a g g i u n g e i l s o s t e g n o a l l a p r o m o z i o n e d e l l ’ i m p r e n d i t o r i a g i o v a n i l e n o n c h é a t u t t e q u e l l e a t t i v i t à v o l t e a l l a r i d u z i o n e d e i d i v a r i t e r r i t o r i a l i p e r u n o s v i l u p p o e c o n o m i c o p i ù e q u i l i b r a t o . G l i o b i e t t i v i v e r r a n n o p e r s e g u i t i d a C d p e C o n f i n d u s t r i a l a v o r a n d o a l l a d e f i n i z i o n e d i n u o v i s t r u m e n t i d i f i n a n z a a l t e r n a t i v a e d i s o s t e g n o a l l ’ a c c e s s o a l c r e d i t o c h e p r e v e d a n o a n c h e l ’ i m p i e g o d i r i s o r s e p u b b l i c h e e d i t e r z i , o l t r e c h e d i n a t u r a c o m u n i t a r i a . L a c o l l a b o r a z i o n e p r o m u o v e r à i n o l t r e l ’ u t i l i z z o d i s t r u m e n t i d i e q u i t y , r a f f o r z a n d o l ’ e s p a n s i o n e d e l P r i v a t e E q u i t y e d e l V e n t u r e C a p i t a l , l o s v i l u p p o d i i n i z i a t i v e p e r i l c r e d i t o a g e v o l a t o e i l p o t e n z i a m e n t o d e l s i s t e m a n a z i o n a l e d i g a r a n z i a , o l t r e c h e s o l u z i o n i r e s i d e n z i a l i a c o n d i z i o n i s o s t e n i b i l i p e r i d i p e n d e n t i a b a s s o r e d d i t o e c o n e s i g e n z e d i m o b i l i t à l a v o r a t i v a . C d p e C o n f i n d u s t r i a p o t r a n n o p o i c o n d i v i d e r e l ’ i m p e g n o p e r s o s t e n e r e l a c r e s c i t a a l l ’ e s t e r o d e l l e a z i e n d e p i e m o n t e s i a t t r a v e r s o g l i s t r u m e n t i d e d i c a t i a l l ’ e x p o r t e a l l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d a n d o s l a n c i o a l l e p r i n c i p a l i f i l i e r e s t r a t e g i c h e l o c a l i e n a z i o n a l i . I n f i n e , v e r r à p r o m o s s a l a p a r t e c i p a z i o n e d e l t e s s u t o i m p r e n d i t o r i a l e a i p r o g e t t i d e d i c a t i a l l a c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i m e r c a t i d e l C o n t i n e n t e a f r i c a n o . A l l a t a p p a t o r i n e s e d e l r o a d s h o w , c h e s e g u e q u e l l e d i R o m a , C a g l i a r i , B o l o g n a , F i r e n z e e B a r i , h a n n o p a r t e c i p a t o i l p r e s i d e n t e e l ’ a d d i C d p , G i o v a n n i G o r n o T e m p i n i e D a r i o S c a n n a p i e c o , i l v i c e p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a p e r i l C r e d i t o , l a F i n a n z a e i l F i s c o , A n g e l o C a m i l l i , i l p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a P i e m o n t e A n d r e a A m a l b e r t o e i l p r e s i d e n t e d e l l ’ U n i o n e I n d u s t r i a l i T o r i n o M a r c o G a y i n s i e m e a n u m e r o s i r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o d e l l ’ i m p r e n d i t o r i a l o c a l e .