R o m a , 1 3 a g o ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o s o t t o s c r i t t o i e r i n o n è u n a c c o r d o p e r f e t t o m a c e r t a m e n t e c o n s e n t e a T a r a n t o d i p o t e r g u a r d a r e a l f u t u r o c o n o t t i m i s m o " . C o s ì U b a l d o P a g a n o , M a r c o L a c a r r a e C l a u d i o S t e f a n a z z i , d e p u t a t i p u g l i e s i d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , c o m m e n t a n o i l d o c u m e n t o s i g l a t o d a g l i e n t i t e r r i t o r i a l i e i l M i m i t s u l l ’ e x I l v a . “ L a d e c a r b o n i z z a z i o n e c o m p l e t a è l ’ o b i e t t i v o c h e i n s i e m e a M i c h e l e E m i l i a n o e a l l a R e g i o n e P u g l i a c i s i a m o p o s t i s i n d a l l ’ i n i z i o e o r a p o s s i a m o d i r e d i a v e r t r a c c i a t o u n a s t r a d a c h i a r a i n q u e l l a d i r e z i o n e . L a c h i u s u r a d e l l ’ a r e a a c a l d o a c a r b o n e , s u c u i i l g o v e r n o d e v e g a r a n t i r e t e m p i b r e v i , è l a p r i o r i t à d e l p e r c o r s o d i r i n a s c i t a c h e v o g l i a m o p e r T a r a n t o , p e r c h é v u o l d i r e l i b e r a r e q u e l l a c o m u n i t à d a l l ’ i n q u i n a m e n t o m a s s i v o e r e n d e r e p o s s i b i l e u n e q u i l i b r i o a c c e t t a b i l e t r a a m b i e n t e , l a v o r o e s a l u t e . S c o n g i u r a t a l ’ i p o t e s i d e l l a n a v e r i g a s s i f i c a t r i c e , r e s t a f o n d a m e n t a l e a s s i c u r a r s i c h e g l i i m p e g n i p r e s i v e n g a n o r i s p e t t a t i f i n o i n f o n d o " , p r o s e g u o n o . " I l v e r o p r o b l e m a è c h e n o n c i s o n o s o l d i p e r f a r l a c o n c r e t a m e n t e q u e s t a d e c a r b o n i z z a z i o n e e q u i n d i U r s o s i è a s s u n t o u n a r e s p o n s a b i l i t à i m p o r t a n t e . P e r c h é s e n o n d o v e s s e a r r i v a r e u n p r i v a t o d i s p o s t o a m e t t e r c e l i d o v r à e s s e r e l o S t a t o a f a r l o . N o n t o l l e r e r e m o r i t a r d i o p a s s i i n d i e t r o , s u q u e s t o c ’ è d a e s s e r n e c e r t i ” , c o n c l u d o n o P a g a n o , L a c a r r a e S t e f a n a z z i .