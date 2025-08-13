R o m a , 1 3 a g o . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L ’ e s t a t e d e i m a n a g e r i t a l i a n i n o n è m a i s t a t a c o s ì d e n s a d i s i g n i f i c a t i , e m o z i o n i e c o n n e s s i o n i . A d i r l o è l ’ i n d a g i n e c o n d o t t a d a A s t r a R i c e r c h e p e r M a n a g e r i t a l i a , l a f e d e r a z i o n e c h e r a p p r e s e n t a o l t r e 4 5 . 0 0 0 m a n a g e r e a l t e p r o f e s s i o n a l i t à d e l t e r z i a r i o i n I t a l i a . U n ’ a n a l i s i c o n d o t t a s u o l t r e 1 . 0 0 0 m a n a g e r i t a l i a n i c h e , t r a d a t i e t e n d e n z e , r a c c o n t a u n ’ e s t a t e 2 0 2 5 f a t t a d i v a c a n z e s ì , m a c o n l o s m a r t p h o n e a c c e s o , e d i u n a c r e s c e n t e c o n s a p e v o l e z z a d e l p r o p r i o r u o l o d i g u i d a p e r i l p r o p r i o g r u p p o d i l a v o r o a n c h e s o t t o l ’ o m b r e l l o n e . L ’ i n d a g i n e m o s t r a c o m e i l m a n a g e r d e l 2 0 2 5 s i a u n p r o f e s s i o n i s t a c h e n o n s i s p e g n e m a i d e l t u t t o , m a c h e i n i z i a a r i v a l u t a r e i l v a l o r e d e l t e m p o p e r s o n a l e , p u r r e s t a n d o c o n n e s s o . U n e q u i l i b r i o a n c o r a f r a g i l e , m a i n e v o l u z i o n e . M a n a g e r i t a l i a è d a s e m p r e a t t i v a n e l m o n i t o r a r e e s u p p o r t a r e q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e , a f f i n c h é i l b e n e s s e r e p e r s o n a l e e l a p e r f o r m a n c e p r o f e s s i o n a l e p o s s a n o c o n v i v e r e . “ I d a t i c o n f e r m a n o c i ò c h e v i v i a m o o g n i g i o r n o : i l m a n a g e r m o d e r n o n o n p u ò p i ù i g n o r a r e l ’ i m p o r t a n z a d i u n e q u i l i b r i o t r a v i t a p e r s o n a l e e p r o f e s s i o n a l e . E s s e r e s e m p r e r e p e r i b i l i n o n è p i ù u n v a n t o , m a u n a s f i d a d a g e s t i r e c o n c o n s a p e v o l e z z a . L e f e r i e d i v e n t a n o c o s ì u n l a b o r a t o r i o d i e q u i l i b r i o , d o v e i l v e r o e s e r c i z i o n o n è s p e g n e r s i , m a s a p e r s c e g l i e r e q u a n d o e c o m e e s s e r e c o n n e s s i ” , c o m m e n t a M a r c o B a l l a r è , p r e s i d e n t e d i M a n a g e r i t a l i a . I l 9 4 , 8 % d e i m a n a g e r h a d i c h i a r a t o d i a v e r f a t t o o d i a v e r e i n p r o g r a m m a u n a v a c a n z a t r a g i u g n o e s e t t e m b r e 2 0 2 5 . U n d a t o i n l e g g e r o c a l o r i s p e t t o a l 2 0 1 9 ( 9 5 , 6 % ) m a c o m u n q u e a l t i s s i m o . T u t t a v i a , s o l o i l 1 2 , 7 % s i d i c h i a r a c o m p l e t a m e n t e d i s c o n n e s s o d u r a n t e l e f e r i e , i n n e t t o a u m e n t o r i s p e t t o a l 7 , 9 % d e l 2 0 1 9 e a l 4 , 9 % d e l 2 0 1 4 . U n s e g n a l e d i u n l e n t o m a s i g n i f i c a t i v o c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e . E p p u r e , i l 7 3 , 7 % r e s t a s e m p r e r a g g i u n g i b i l e d a i c o l l a b o r a t o r i , e i l 6 9 , 5 % c o n t i n u a a l e g g e r e l e m a i l d i l a v o r o . N e l 2 0 1 9 e r a n o r i s p e t t i v a m e n t e l ’ 8 2 , 0 % e i l 7 4 , 5 % : u n c a l o c h e r a c c o n t a u n a n u o v a a t t e n z i o n e a l l ’ e q u i l i b r i o v i t a - l a v o r o , p u r i n u n a p e r s i s t e n t e c u l t u r a d e l l a r e p e r i b i l i t à . I l c o n f r o n t o t r a i l 2 0 1 9 e i l 2 0 2 5 m o s t r a u n n e t t o p e g g i o r a m e n t o d e l l e a s p e t t a t i v e e d e l l o s t a t o d ’ a n i m o d e i m a n a g e r a l r i e n t r o d e l l e f e r i e ( f o r s e d o v u t o a l l e i n c e r t e z z e d e l m u t a t o c o n t e s t o e c o n o m i c o e p o l i t i c o s e g n a t o d a g u e r r a e i n s t a b i l i t à ) . I n f o r t e c a l o l ’ o t t i m i s m o - 1 2 , 9 % , c a l a l a v o g l i a d i f a r e - 9 , 4 % ( o r a a l 4 0 , 3 % e r a 4 9 , 6 % n e l 2 0 1 9 – n o n a c a s o r a d d o p p i a l a t r i s t e z z a p e r l a f i n e d e l l e v a c a n z e : d a l l ’ 1 1 . 8 % a l 2 2 . 9 % ) . C r e s c o n o ( + 8 , 5 % ) l a c u r i o s i t à e l a v o g l i a d i v e d e r e c o m e s a r à l a r i p r e s a l a v o r a t i v a a s e t t e m b r e . I l p e r i o d o e s t i v o p e r q u a s i l a t o t a l i t à d e l l a c o m u n i t à d e i m a n a g e r i t a l i a n i è v i s s u t o c o m e u n m o m e n t o p e r s t a r e c o n l a f a m i g l i a ( 9 7 , 5 % ) , r i p o s a r e l a m e n t e ( 9 2 , 8 % ) o l t r e c h e p e r l e g g e r e l i b r i n o n c o n n e s s i a l l a p r o p r i a a t t i v i t à p r o f e s s i o n a l i ( 8 1 , 5 % ) o p i ù s e m p l i c e m e n t e f a r e q u e l l o c h e n o n s i r i e s c e a f a r e n e l l ’ a n n o a l i v e l l o e x t r a - l a v o r a t i v o ( 7 9 , 9 % ) . E s i r i l e v a n o d u e a t t i v i t à i n f o r t e c r e s c i t a : r i p o s a r e i l c o r p o ( 7 9 . 8 % : + 1 1 . 1 % r i s p e t t o a l 2 0 1 9 ) e s t a r e c o n a m i c i ( 7 8 . 1 % : + 1 9 . 2 ) : u n a v a c a n z a c o n p e r s o n e c a r e e s e m p r e p i ù n e l s e g n o d e l b e n e s s e r e d a t r o v a r e o r i t r o v a r e . N o n m a n c a n o l e r i f l e s s i o n i l e g a t e a l l a s f e r a p r o f e s s i o n a l e : i l 4 7 % u t i l i z z a l e f e r i e p e r r i p e n s a r e a l l a p r o p r i a c a r r i e r a , i l 4 1 , 7 % n e a p p r o f i t t a p e r c o n c e n t r a r s i s u r i f l e s s i o n i l a v o r a t i v e s t r a t e g i c h e d i a l t o l i v e l l o e p o c o p i ù d i u n m a n a g e r s u q u a t t o ( 2 6 , 4 % ) u s a l e f e r i e p e r f a r e c i ò c h e n o n r i e s c e a f a r e d u r a n t e l ’ a n n o a l i v e l l o l a v o r a t i v o , i n f i n e s o l o i l 1 4 % p e n s a d i u s a r e q u e s t a p a u s a e s t i v a p e r a g g i o r n a r s i o f o r m a r s i a l i v e l l o p r o f e s s i o n a l e . L ’ I t a l i a r e s t a l a m e t a p r e f e r i t a : i l 7 3 , 2 % d e i m a n a g e r s c e g l i e d i r e s t a r e n e l B e l P a e s e , u n d a t o s t a b i l e r i s p e t t o a l 2 0 1 9 . M a c r e s c e l a v o g l i a d i E u r o p a : i l 3 7 , 6 % h a s c e l t o d e s t i n a z i o n i e u r o p e e ( e s c l u s a l ’ I t a l i a ) , i n a u m e n t o d i 5 p u n t i p e r c e n t u a l i r i s p e t t o a l 2 0 1 9 . I n f o r t e c r e s c i t a a n c h e l ’ A s i a , c h e p a s s a d a l 3 , 7 % a l l ’ 8 , 1 % , s e g n o d i u n r i n n o v a t o i n t e r e s s e p e r m e t e l o n t a n e e c u l t u r a l m e n t e d i f f e r e n t i . I n c a l o i n v e c e l e v a c a n z e i n N o r d A m e r i c a ( d a l 6 , 4 % a l 3 , 9 % ) e s e m p r e m i n i m e i n O c e a n i a ( 0 , 3 % ) .