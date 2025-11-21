R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L e m a l a t t i e r a r e s o n o u n o d e i s e t t o r i i n c u i l e f r a g i l i t à s t r u t t u r a l i d e l n o s t r o s i s t e m a s a n i t a r i o e m e r g o n o c o n p i ù e v i d e n z a : r i t a r d i d i a g n o s t i c i , d i s u g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i n e l l ' a c c e s s o a l l e c u r e , p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i n o n s e m p r e i n t e g r a t i e u n l i v e l l o d i c o n s a p e v o l e z z a s o c i a l e a n c o r a i n s u f f i c i e n t e . L a m i a s t e n i a g r a v i s , r a r a m a l a t t i a a u t o i m m u n e c h e c o l p i s c e i n I t a l i a a l m e n o 1 7 m i l a p a z i e n t i , r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o c o n c r e t o d i q u e s t e c r i t i c i t à , m a a n c h e l a d i m o s t r a z i o n e d i c o m e , g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i , p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i , s i a p o s s i b i l e t r a s f o r m a r e l e d i f f i c o l t à i n o p p o r t u n i t à , m i g l i o r a n d o r e a l m e n t e l a q u a l i t à d e l l ' a s s i s t e n z a e d e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e c o i n v o l t e " . L o h a r i b a d i t o U g o C a p p e l l a c c i , p r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e X I I A f f a r i s o c i a l i , C a m e r a d e i d e p u t a t i , d u r a n t e l ' e v e n t o ' T u t e l a d e l p a z i e n t e c o n m a l a t t i e r a r e : l a m i a s t e n i a g r a v i s c o m e p a r a d i g m a ' , r e a l i z z a t o d a O m a r - O s s e r v a t o r i o m a l a t t i e r a r e c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i U c b P h a r m a , s v o l t o s i i e r i p o m e r i g g i o a l M o M e c d i p i a z z a M o n t e c i t o r i o . " V i v e r e c o n l a m i a s t e n i a g r a v i s è d o p p i a m e n t e d i f f i c i l e - h a s p i e g a t o M a r c o R e t t o r e , p r e s i d e n t e A m - A s s o c i a z i o n e m i a s t e n i a O d v - p e r c h é s i t r a t t a d i u n a m a l a t t i a f o r t e m e n t e i n v a l i d a n t e , m a a n c h e e s t r e m a m e n t e f l u t t u a n t e : n e i p e r i o d i d i r e m i s s i o n e , s e l a m a l a t t i a v i e n e c o r r e t t a m e n t e c o n t r o l l a t a f a r m a c o l o g i c a m e n t e , s e g n i e s i n t o m i s o n o r e l a t i v a m e n t e c o n t e n u t i , m a q u a n d o a r r i v a n o l e c r i s i l a m a l a t t i a d i v e n t a d e v a s t a n t e , p e r d i a m o l ' a u t o n o m i a , n o n s i a m o p i ù i n g r a d o d i f a r e l e s c a l e , d i l a v a r c i i d e n t i , l a v o r a r e d i v e n t a i m p o s s i b i l e " . " L a m i a s t e n i a g r a v i s è u n a p a t o l o g i a s p e s s o i n v i s i b i l e , m a a l t a m e n t e i m p a t t a n t e - h a s p i e g a t o R e n a t o M a n t e g a z z a , p r i m a r i o e m e r i t o d i N e u r o i m m u n o l o g i a e M a l a t t i e n e u r o m u s c o l a r i , F o n d a z i o n e I r c c s I s t i t u t o n e u r o l o g i c o C a r l o B e s t a d i M i l a n o e p r e s i d e n t e A i m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a m i a s t e n i a e m a l a t t i e i m m u n o d e g e n e r a t i v e - A m i c i d e l B e s t a O d v ) - c h e c o m p r o m e t t e f o r z a , r e s i s t e n z a e c o n t i n u i t à l a v o r a t i v a , c o n e f f e t t i e c o n o m i c i e s o c i a l i s i g n i f i c a t i v i p e r p a z i e n t i e c a r e g i v e r . I d a t i i n t e r n a z i o n a l i m o s t r a n o r i n u n c e l a v o r a t i v e , r i d u z i o n i d i r e d d i t o e n e c e s s i t à d i a s s i s t e n z a f a m i l i a r e , m e n t r e l ' a c c e s s o a l l a l e g g e 1 0 4 r e s t a i n c e r t o e d i s o m o g e n e o a c a u s a d i v a l u t a z i o n i n o n u n i f o r m i . A n c h e l e t e r a p i e p i ù a v a n z a t e r i s u l t a n o d i f f i c i l m e n t e c o m p a t i b i l i c o n g l i i m p e g n i p r o f e s s i o n a l i e c o n l a v i t a q u o t i d i a n a , s o p r a t t u t t o a c a u s a d i b a r r i e r e l o g i s t i c h e e d i f f e r e n z e r e g i o n a l i . E ' u r g e n t e g a r a n t i r e p e r c o r s i u n i f o r m i , c r i t e r i v a l u t a t i v i a d e g u a t i e s o l u z i o n i o r g a n i z z a t i v e f l e s s i b i l i , a f f i n c h é i n c l u s i o n e e c u r a n o n d i p e n d a n o d a l c a s o m a d a d i r i t t i c o n c r e t i e r i c o n o s c i u t i " . L o r e n z o M a g g i , d i r e t t o r e N e u r o i m m u n o l o g i a e M a l a t t i e n e u r o m u s c o l a r i d e l B e s t a , h a r i c o r d a t o c h e " n e g l i u l t i m i a n n i l a m i a s t e n i a g r a v i s h a v i s s u t o u n a v e r a r i v o l u z i o n e t e r a p e u t i c a : d a u n a s i t u a z i o n e d i s o s t a n z i a l e s c a r s i t à d i o p z i o n i s i a m o p a s s a t i a l l a d i s p o n i b i l i t à d i f a r m a c i i n n o v a t i v i , m i r a t i e b i o l o g i c i , c h e a p r o n o s c e n a r i f i n o a p o c o t e m p o f a i m p e n s a b i l i . T u t t a v i a , g a r a n t i r e u n a m e d i c i n a r e a l m e n t e p e r s o n a l i z z a t a r e s t a c o m p l e s s o a l d i f u o r i d e i c e n t r i d i r i f e r i m e n t o c o n c o m p e t e n z e a l t a m e n t e s p e c i a l i z z a t e , d o v e e s p e r i e n z a c l i n i c a , m u l t i d i s c i p l i n a r i t à e c a p a c i t à d i s c e l t a t e r a p e u t i c a a v a n z a t a s o n o c o n s o l i d a t e . P e r q u e s t o è f o n d a m e n t a l e c o s t r u i r e u n a r e t e n a z i o n a l e s t r u t t u r a t a , c h e m e t t a i n c o n n e s s i o n e p r o f e s s i o n i s t i , c e n t r i e t e r r i t o r i , c o s ì d a o f f r i r e a t u t t i i p a z i e n t i l e s t e s s e o p p o r t u n i t à d i c u r a , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l u o g o i n c u i v i v o n o " . P e r E l e n a M u r e l l i , d e l l a C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i , S a n i t à , L a v o r o d e l S e n a t o , " i p a s s i a v a n t i c o m p i u t i c o n l a r i f o r m a d i A i f a e i l m i g l i o r a m e n t o d e i t e m p i d i v a l u t a z i o n e d e i f a r m a c i o r f a n i , i n n o v a t i v i , c h e r i s p o n d o n o a d u n a l t o b i s o g n o m e d i c o i n s o d d i s f a t t o , o p e r i q u a l i n o n s o n o d i s p o n i b i l i a l t e r n a t i v e t e r a p e u t i c h e a u t o r i z z a t e , s o n o s e g n a l i i m p o r t a n t i , m a n o n a n c o r a s u f f i c i e n t i p e r c h i c o n v i v e c o n p a t o l o g i e c o m p l e s s e c o m e l a m i a s t e n i a g r a v i s . P a r l i a m o d i p a z i e n t i c h e n o n p o s s o n o p e r m e t t e r s i a t t e s e p r o l u n g a t e p e r l ' a c c e s s o a t e r a p i e i n n o v a t i v e e a d a l t o v a l o r e c l i n i c o , i n p a r t i c o l a r e q u e l l e o r f a n e o s e n z a a l t e r n a t i v e d i s p o n i b i l i . E ' i n d i s p e n s a b i l e c o n t i n u a r e a s e m p l i f i c a r e i p e r c o r s i , r a f f o r z a r e i m e c c a n i s m i d i a c c e s s o p r e c o c e e u n i f o r m e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . L a t u t e l a d e l d i r i t t o a l l a c u r a d e v e e s s e r e u n a p r i o r i t à c o n c r e t a , n o n s o l o d i c h i a r a t a " . D u r a n t e l ' e v e n t o s o n o s t a t i n u m e r o s i g l i i n t e r v e n t i i s t i t u z i o n a l i , a p a r t i r e d a i s a l u t i i n v i a t i d a l s o t t o s e g r e t a r i o M a r c e l l o G e m m a t o . S o n o p o i i n t e r v e n u t i i l s e n a t o r e G u i d o Q u i n t i n o L i r i s , d e l l a V C o m m i s s i o n e p e r m a n e n t e d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , i l s e n a t o r e O r f e o M a z z e l l a , v i c e p r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e X , l ' o n o r e v o l e M a r i a E l e n a B o s c h i , l a s e n a t r i c e D a n i e l a S b r o l l i n i , l ' o n o r e v o l e I l e n i a M a l a v a s i , l ' o n o r e v o l e G i a n A n t o n i o G i r e l l i , l ' o n o r e v o l e E l e n a B o n e t t i . A c c a n t o a i g r a n d i p r o g r e s s i t e r a p e u t i c i , p e r m a n e u n a f o r t e d i s o m o g e n e i t à n e l l e o r g a n i z z a z i o n i r e g i o n a l i d e d i c a t e a l l a m i a s t e n i a g r a v i s , c h e s i t r a d u c e i n o p p o r t u n i t à e l i v e l l i d i a s s i s t e n z a n o n o m o g e n e i s u b a s e g e o g r a f i c a . " I n S a r d e g n a , d o v e i l n u m e r o d i p a z i e n t i è p a r t i c o l a r m e n t e e l e v a t o , l a r e t e c l i n i c a è s t a t a a g g i o r n a t a , m a l a n o s t r a a s s o c i a z i o n e r i t i e n e c h e s i a n e c e s s a r i o a g g i u n g e r e u l t e r i o r i n o d i a l l a r e t e , e a q u e s t o f i n e c i o r g a n i z z e r e m o p e r a t t i v a r e u n ' i n t e r l o c u z i o n e d i r e t t a c o n l ' a s s e s s o r a t o " , h a s p i e g a t o M a y a U c c h e d d u , d e l l ' A i m S a r d e g n a . I n P u g l i a " s i s t a l a v o r a n d o a t t i v a m e n t e a l l a d e f i n i z i o n e d i p e r c o r s i c h i a r i e c o n d i v i s i , c o n l ' o b i e t t i v o d i g a r a n t i r e u n ' a s s i s t e n z a q u a l i f i c a t a e m u l t i d i s c i p l i n a r e - h a n n o d e t t o A n t o n i a O c c h i l u p o , s e g r e t a r i a e r e s p o n s a b i l e s c i e n t i f i c a d e l l ' A s s o c i a z i o n e m i a s t e n i a g r a v i s A p s L e c c e , e P a o l o A l b o i n i , d e l l ' U n i t à d i N e u r o l o g i a I r c c s o s p e d a l e C a s a S o l l i e v o d e l l a S o f f e r e n z a S a n G i o v a n n i R o t o n d o d i F o g g i a - m a c ' è a n c o r a m o l t o l a v o r o d a f a r e , e u n r e g i s t r o n a z i o n a l e d e i p a z i e n t i è c e r t a m e n t e u n o s t r u m e n t o e s s e n z i a l e p e r p e r m e t t e r e u n a c o r r e t t a p i a n i f i c a z i o n e d e l l e r i s o r s e a n c h e a l i v e l l o r e g i o n a l e " . I n S i c i l i a " l a p r e s e n z a d i p o c h i c e n t r i a l t a m e n t e s p e c i a l i z z a t i r e n d e p i ù c o m p l e s s o l ' a c c e s s o t e m p e s t i v o a c o m p e t e n z e a v a n z a t e e a t e r a p i e i n n o v a t i v e " , h a r i m a r c a t o C a r m e l o R o d o l i c o , r e s p o n s a b i l e C e n t r o d i r i f e r i m e n t o r e g i o n a l e r i c e r c a d i a g n o s i e c u r a d e l l a m i a s t e n i a d i M e s s i n a e d i r e t t o r e U n i t à d i N e u r o l o g i a e M a l a t t i e n e u r o m u s c o l a r i , a z i e n d a o s p e d a l i e r a u n i v e r s i t a r i a ' G . M a r t i n o ' d i M e s s i n a . " I n T o s c a n a , i l c e n t r o d i P i s a r a p p r e s e n t a i n o l t r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n a z i o n a l e , a c c o g l i e n d o n u m e r o s i p a z i e n t i f u o r i r e g i o n e c o n i n e v i t a b i l i d i f f i c o l t à l e g a t e a l l a g e s t i o n e a m m i n i s t r a t i v a e a l r i m b o r s o d e i f a r m a c i " , h a s p i e g a t o M i c h e l a n g e l o M a e s t r i T a s s o n i , D i p a r t i m e n t o d i N e u r o s c i e n z e , a z i e n d a o s p e d a l i e r a u n i v e r s i t a r i a p i s a n a . " Q u e s t o a n c o r a u n a v o l t a c o n f e r m a l a n e c e s s i t à d i u n c o o r d i n a m e n t o c h e s u p e r i l a r e g i o n a l i z z a z i o n e d e l l a s a n i t à , a l m e n o p e r p a t o l o g i e c o m p l e s s e c o m e l e m a l a t t i e r a r e . " " I n C a m p a n i a s t i a m o l a v o r a n d o p e r c o s t r u i r e u n P d t a r e g i o n a l e s e c o n d o u n m o d e l l o h u b & s p o k e - h a r i f e r i t o F r a n c e s c o H a b e t s w a l l n e r , d i r e t t o r e d e l l ' U n i t à N e u r o f i s i o p a t o l o g i a A o r n C a r d a r e l l i d i N a p o l i - i n g r a d o d i c o n n e t t e r e c e n t r i d i r i f e r i m e n t o e s t r u t t u r e t e r r i t o r i a l i e d i a s s i c u r a r e u n a p r e s a i n c a r i c o i n t e g r a t a . T u t t a v i a è e v i d e n t e c h e a l i v e l l o n a z i o n a l e p e r m a n g o n o d e l l e c r i t i c i t à o p e r a t i v e , a p a r t i r e p r o p r i o d a l l a d i s o m o g e n e i t à d i a c c e s s o a l l a p r e s a i n c a r i c o d i a g n o s t i c a , a s s i s t e n z i a l e e t e r a p e u t i c a , c h e o s t a c o l a n o l ' u n i f o r m i t à d e l l ' a s s i s t e n z a " . U n ' a l t r a e s p e r i e n z a p o s i t i v a a r r i v a d a l V e n e t o , d o v e e s i s t e u n a r e t e o r g a n i z z a t a e f u n z i o n a n t e . " T u t t o q u e s t o c o n f e r m a l a n e c e s s i t à d i u n c o o r d i n a m e n t o n a z i o n a l e c a p a c e d i f a r e r e t e - h a c o m m e n t a t o R e t t o r e - s t a n d a r d i z z a r e i p e r c o r s i e g a r a n t i r e p a r i o p p o r t u n i t à d i c u r a s u t u t t o i l t e r r i t o r i o , s e n z a e c c e z i o n i n é d i s p a r i t à " . S u l t e m a r e g i o n a l e è i n t e r v e n u t a l a s e n a t r i c e S b r o l l i n i , c o m p o n e n t e d e l l ' I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e M a l a t t i e r a r e : " C l i n i c i , p a z i e n t i e i s t i t u z i o n i d e v o n o l a v o r a r e i n s i e m e p e r f a r s ì c h e l e p o l i t i c h e s a n i t a r i e n o n r e s t i n o s o l o s u l l a c a r t a : d e v o n o t r a d u r s i i n a z i o n i a l i v e l l o r e g i o n a l e , e q u e s t o è p o s s i b i l e s o l o a t t r a v e r s o u n a c o n d i v i s i o n e d i p r i o r i t à e i n v e s t i m e n t i t r a S t a t o e R e g i o n i . C o m e I n t e r g r u p p o M a l a t t i e r a r e - h a c o n c l u s o - c o n t i n u e r e m o a e s s e r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o i n P a r l a m e n t o p e r i n d i r i z z a r e l e s c e l t e d e l G o v e r n o e f a v o r i r e p o l i t i c h e c h e m e t t a n o a l c e n t r o i p a z i e n t i . Q u e s t o è l ' i m p e g n o c h e p r e n d o o g g i : a p r i r e u n t a v o l o d i c o n f r o n t o c o n l e a s s o c i a z i o n i e c o n i c l i n i c i , p e r t r a d u r r e q u e s t e p r i o r i t à i n a z i o n i c o n c r e t e " .