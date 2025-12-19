( A d n k r o n o s ) - C ’ è u n a d o n n a i n d a g a t a , a q u a n t o a p p r e n d e l ’ A d n k r o n o s , n e l l ’ a m b i t o d e l l ’ i n c h i e s t a d e l l a p r o c u r a d i R o m a s u l l a s c o m p a r s a d i E m a n u e l a O r l a n d i . L ’ a c c u s a c h e l e v i e n e c o n t e s t a t a è d i f a l s e i n f o r m a z i o n i a l p u b b l i c o m i n i s t e r o . D a l l a r i a p e r t u r a d e l l ’ i n d a g i n e n e l m a g g i o d e l 2 0 2 3 p e r s e q u e s t r o d i p e r s o n a a s c o p o d i e s t o r s i o n e i p m c a p i t o l i n i , i n s i e m e a i c a r a b i n i e r i d e l N u c l e o i n v e s t i g a t i v o d i R o m a a c u i s o n o s t a t i d e l e g a t i g l i a c c e r t a m e n t i , s t a n n o p o r t a n d o a v a n t i u n l a v o r o d i r i l e t t u r a e a n a l i s i d i t u t t i g l i a t t i r e l a t i v i a l l a s c o m p a r s a d e l l a c i t t a d i n a v a t i c a n a . A q u a r a n t a d u e a n n i d a l l a s p a r i z i o n e , a v v e n u t a i l 2 2 g i u g n o d e l 1 9 8 3 , u n n u o v o i m p u l s o a l l e i n d a g i n i è a r r i v a t o d a l l ’ a p p r o f o n d i m e n t o d i e l e m e n t i e t e s t i m o n i a n z e i n p a r t i c o l a r e s u l l e o r e p r e c e d e n t i a l l a s c o m p a r s a . L a d o n n a , i s c r i t t a n e l r e g i s t r o d e g l i i n d a g a t i , è s t a t a s e n t i t a q u e s t a m a t t i n a a p i a z z a l e C l o d i o d a g l i i n q u i r e n t i a c c o m p a g n a t a d a l s u o d i f e n s o r e . L a d o n n a i n d a g a t a , a q u a n t o a p p r e n d e l ' A d n k r o n o s , è u n ' e x a l l i e v a d e l l a s c u o l a d i m u s i c a f r e q u e n t a t a a n c h e d a E m a n u e l a O r l a n d i . L . C . , a l l ' e p o c a d e i f a t t i , e r a d i q u a l c h e a n n o p i ù g r a n d e d i E m a n u e l a e c a n t a v a c o n l e i n e l c o r o . L a d o n n a s a r e b b e s t a t a i n d i c a t a d a a l c u n i t e s t i m o n i c o m e l ' u l t i m a a d a v e r v i s t o E m a n u e l a p r i m a d e l l a s c o m p a r s a . O l t r e u n a n n o f a e r a s t a t a a n c h e s e n t i t a i n a u d i z i o n e d a v a n t i a l l a c o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d i i n c h i e s t a s u l l a s c o m p a r s a d i E m a n u e l a O r l a n d i e d i M i r e l l a G r e g o r i . ( d i A s s u n t a C a s s i a n o ) “ F u u n a d e l l e p r i m e a u d i z i o n i d e l l a C o m m i s s i o n e , c h e t r a l e v a r i e p i s t e h a u n a n i m e m e n t e s c e l t o d i d a r e m o l t a a t t e n z i o n e a l l ’ e s a m e d i q u e l 2 2 g i u g n o 1 9 8 3 e a l l a s c e n a d e l l a s c u o l a d i m u s i c a . L ’ a u d i z i o n e c i a p p a r v e m o l t o c o n t r a d d i t t o r i a , c o m e s e l a a u d i t a v o l e s s e t o g l i e r s i d a l l a s c e n a ” . A d a f f e r m a r l o i l p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d i i n c h i e s t a s u l l a s c o m p a r s a d i E m a n u e l a O r l a n d i e d i M i r e l l a G r e g o r i A n d r e a D e P r i a m o . “ S u c c e s s i v i a c c e r t a m e n t i c i f a n n o t u t t ’ o r a r i t e n e r e c h e p o s s a e s s e r e s t a t a u n a d e l l e u l t i m i s s i m e s e n o n l ’ u l t i m a p e r s o n a a d a v e r v i s t o E m a n u e l a a C o r s o R i n a s c i m e n t o e l ’ u f f i c i o d i p r e s i d e n z a d e l l a C o m m i s s i o n e a v e v a g i à i n s e r i t o i l s u o n o m e t r a l e p e r s o n e d a r i s e n t i r e , n o n e s c l u d e n d o d i f a r l o a t t r a v e r s o l a f o r m a d e l l ’ e s a m e t e s t i m o n i a l e e n o n q u e l l a d e l l a l i b e r a a u d i z i o n e ” , h a c o n c l u s o . " A p p r e n d o l a n o t i z i a d a l l a v o s t r a a g e n z i a , n o n n e s a p e v o n u l l a : c i ò c h e h a c a r a t t e r i z z a t o f i n o r a l a p r o c u r a d i R o m a è i l f a t t o d i a g i r e n e l m a s s i m o r i s e r b o q u i n d i c i ò s i c u r a m e n t e r i e n t r a , l a d d o v e l a n o t i z i a s i a v e r i f i c a t a , n e l m o d u s o p e r a n d i d e l l a p r o c u r a . D a p a r t e n o s t r a c ' è l a m a s s i m a s t i m a e i l m a s s i m o r i s p e t t o n e i c o n f r o n t i d e i m a g i s t r a t i d e l l a p r o c u r a d i R o m a c h e s i s t a n n o o c c u p a n d o d e l l a v i c e n d a d i E m a n u e l a " . C o s ì l ' a v v o c a t a L a u r a S g r ò , l e g a l e d e l l a f a m i g l i a d i E m a n u e l a O r l a n d i , c o m m e n t a a l l ' A d n k r o n o s l a n o t i z i a d e l l a d o n n a i n d a g a t a . " S e h a n n o i s c r i t t o q u e s t a p e r s o n a n e l r e g i s t r o d e g l i i n d a g a t i c i s a r a n n o d e i m o t i v i " , s o t t o l i n e a l a l e g a l e .