R o m a , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ e d u c a z i o n e r i c h i a m a l ’ a t t e n z i o n e s u u n t e m a c e n t r a l e p e r l a c r e s c i t a d e l l a s o c i e t à . È f o n d a m e n t a l e s a p e r r i c o n o s c e r e e v a l o r i z z a r e i t a l e n t i d e i p i ù g i o v a n i , a c c o m p a g n a n d o l i i n u n p e r c o r s o d i s v i l u p p o p e r s o n a l e e u m a n o . E d u c a z i o n e è f o r m a z i o n e a i v a l o r i , a s s u n z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à , c o s t r u z i o n e p i e n a d e l l a p e r s o n a . È u n b e n e p u b b l i c o e s s e n z i a l e , p e r c h é f a v o r i s c e l e l i b e r t à , r a f f o r z a i l s e n s o d i c o m u n i t à e a i u t a l e n u o v e g e n e r a z i o n i a d i v e n t a r e p r o t a g o n i s t e c o n s a p e v o l i d e l f u t u r o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a .