T o r i n o , 2 3 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - I l G r u p p o G e d i c o m u n i c a d i a v e r s o t t o s c r i t t o u n a c c o r d o p r e l i m i n a r e p e r l a c e s s i o n e d e l l a t e s t a t a L a S e n t i n e l l a d e l C a n a v e s e ( e d e l l e r e l a t i v e a t t i v i t à d i g i t a l i ) a l l a S o c i e t à L e d i , s o c i e t a ’ d e t e n u t a a l 1 0 0 % d a l l a ‘ F o n d a z i o n e C a r e l l a D o n a t a ’ c h e s v o l g e l ’ a t t i v i t à e d i t o r i a l e a t t r a v e r s o l a p u b b l i c a z i o n e d e l l a t e s t a t a q u o t i d i a n a ‘ L ’ E d i c o l a ’ . I l p e r f e z i o n a m e n t o d e l l a c e s s i o n e è p r e v i s t o e n t r o i l m e s e d i g e n n a i o c o n e f f i c a c i a 1 ° f e b b r a i o 2 0 2 6 . L a c e s s i o n e , s i l e g g e i n u n a n o t a , è s u b o r d i n a t a a l l ’ e s p l e t a m e n t o d e l l e u s u a l i p r o c e d u r e s i n d a c a l i n o n c h é a l l a s t i p u l a z i o n e d e l c o n s e g u e n t e a t t o n o t a r i l e d e f i n i t i v o .