R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S o l i d a r i e t à m i a p e r s o n a l e e d i I t a l i a V i v a a l l e R e d a z i o n i d e L a R e p u b b l i c a e d e L a S t a m p a p e r l ' a t t a c c o s u b i t o d a p a r t e d e l l ' A m b a s c i a t a r u s s a i n I t a l i a . A c c u s e s c o m p o s t e e i n a c c e t t a b i l i c h e a r r i v a n o d a l l a r a p p r e s e n t a n z a d i p l o m a t i c a d i u n P a e s e c h e , n o n a c a s o , n o n s a c o s a s i a l a l i b e r t à d i i n f o r m a z i o n e . T u t t o q u e s t o p r o p r i o n e l g i o r n o i n c u i i l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a h a m e s s o i n g u a r d i a d a ' i n e d i t i m a o p a c h i c e n t r i d i p o t e r e ' , c h e a l i m e n t a n o ' a t t i v i t à d i d i s i n f o r m a z i o n e ' " . L o d i c e i l s e n a t o r e E n r i c o B o r g h i , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a .