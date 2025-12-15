R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a n o t a d e l l ’ a m b a s c i a t a r u s s a c h e a t t a c c a L a R e p u b b l i c a e L a S t a m p a , a u s p i c a n d o u n c a m b i o d i p r o p r i e t à e d i l i n e a e d i t o r i a l e , è u n a g r a v e e i n a c c e t t a b i l e i n g e r e n z a n e g l i a f f a r i i n t e r n i d e l l ’ I t a l i a . S i t r a t t a d i u n a t t a c c o d i r e t t o a l p l u r a l i s m o e a l l a l i b e r t à d i s t a m p a , v a l o r i c o s t i t u z i o n a l i c h e a M o s c a s o n o n o t o r i a m e n t e s c o n o s c i u t i " . C o s ì , i n u n a n o t a , A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " U n ’ a m b a s c i a t a s t r a n i e r a n o n h a a l c u n t i t o l o p e r g i u d i c a r e i l l a v o r o d e i g i o r n a l i s t i i t a l i a n i n é p e r i n t e r v e n i r e s u u n a v i c e n d a d e l i c a t i s s i m a c h e r i g u a r d a l ’ a s s e t t o p r o p r i e t a r i o d i u n g r a n d e g r u p p o e d i t o r i a l e . L a v e n d i t a d i G e d i è u n a q u e s t i o n e i n t e r n a , s o g g e t t a a l l e l e g g i i t a l i a n e e a l c o n t r o l l o d e l l e i s t i t u z i o n i c o m p e t e n t i , n o n c e r t o a l g r a d i m e n t o d e l C r e m l i n o . A q u e s t o p u n t o è l e g i t t i m o p o r s i u n a d o m a n d a p o l i t i c a c h i a r a : l ’ a u s p i c i o e s p r e s s o d a l l a R u s s i a d i u n c a m b i o d i p r o p r i e t à p e r o t t e n e r e u n c a m b i o d i l i n e a e d i t o r i a l e è s o l o u n a d i c h i a r a z i o n e p r o p a g a n d i s t i c a o s e g n a l a u n t e n t a t i v o d i c o n d i z i o n a m e n t o d e l l ’ i n f o r m a z i o n e i t a l i a n a a t t r a v e r s o g r u p p i e c o n o m i c i e s t e r i ? " . " G o v e r n o e P a r l a m e n t o h a n n o i l d o v e r e d i i n t e r v e n i r e s u l l a v e n d i t a d i L a R e p u b b l i c a e L a S t a m p a p e r g a r a n t i r e i l i v e l l i o c c u p a z i o n a l i e r e s p i n g e r e c o n f e r m e z z a o g n i i n t e r f e r e n z a s t r a n i e r a c h e m i r i a c o l p i r e i l p l u r a l i s m o e l ’ i n d i p e n d e n z a d e l l ’ i n f o r m a z i o n e n e l n o s t r o P a e s e " .