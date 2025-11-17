R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - E ' i l g i o r n o d e l b o n u s e l e t t r o d o m e s t i c i . A p a r t i r e d a l l e 7 . 0 0 d i o g g i , m a r t e d ì 1 8 n o v e m b r e , s i a p r e i n f a t t i i l c l i c k d a y p e r l a r i c h i e s t a d e l l ' i n c e n t i v o p e r l a s o s t i t u z i o n e d i a p p a r e c c h i o b s o l e t i c o n m o d e l l i a d a l t a e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a , c h e c o p r e f i n o a l 3 0 % d e l c o s t o d ' a c q u i s t o . G r a z i e a l b o n u s , a c q u i s t a r e e l e t t r o d o m e s t i c i a d a l t a e f f i c i e n z a n o n s o l o r i d u c e i c o s t i e n e r g e t i c i , m a c o n t r i b u i s c e a n c h e a l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , p r o m u o v e n d o u n u s o p i ù c o n s a p e v o l e d e l l ’ e n e r g i a i n c a s a . P o s s o n o b e n e f i c i a r e d e l c o n t r i b u t o l e p e r s o n e f i s i c h e , m a g g i o r e n n i , r e s i d e n t i i n I t a l i a , s e c o n d o l e m o d a l i t à d i a c c e s s o p r e v i s t e , i n p a r t i c o l a r e , d a l l ’ a r t i c o l o 5 d e l d e c r e t o d i r e t t o r i a l e 2 2 o t t o b r e 2 0 2 5 . I l v o u c h e r h a u n t e t t o m a s s i m o d i 1 0 0 e u r o p e r n u c l e o f a m i l i a r e e d i 2 0 0 e u r o p e r f a m i g l i e c o n I s e e i n f e r i o r e a 2 5 . 0 0 0 e u r o . M a c o s a s i p u ò c o m p r a r e ? E ' b e n e r i c o r d a r e c h e s o n o a m m e s s i e s c l u s i v a m e n t e g l i e l e t t r o d o m e s t i c i a d e l e v a t a e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a - c o m e a d e s e m p i o l a v a t r i c i , l a v a s t o v i g l i e , f r i g o r i f e r i , f o r n i , p i a n i c o t t u r a - , d i s t i n t i p e r c a t e g o r i a d i p r o d o t t o . Q u i l a l i s t a d i t u t t i g l i e l e t t r o d o m e s t i c i a m m e s s i a l c o n t r i b u t o . I l c o n t r i b u t o è s p e n d i b i l e p r e s s o i l v e n d i t o r e p e r l ’ a c q u i s t o d i u n s o l o e l e t t r o d o m e s t i c o p e r f a m i g l i a a n a g r a f i c a . I l c o n t r i b u t o s a r à e r o g a t o f i n o a d e s a u r i m e n t o d e l l e r i s o r s e d i s p o n i b i l i e l e r i c h i e s t e s a r a n n o g e s t i t e i n o r d i n e c r o n o l o g i c o . L e e v e n t u a l i r i c h i e s t e e c c e d e n t i l e r i s o r s e d i s p o n i b i l i c o n f l u i r a n n o i n u n a l i s t a , i n a t t e s a d e l l e p o s s i b i l i d i s p o n i b i l i t à d e i f o n d i n e l l ’ a m b i t o d e l l a m i s u r a . M a c o m e s i p r e s e n t a l a d o m a n d a ? G l i u t e n t i f i n a l i p o s s o n o c h i e d e r e d i a d e r i r e t r a m i t e l ' a p p I o e l a p i a t t a f o r m a P a r i d i P a g o p a a c u i è i n t e g r a t a o a t t r a v e r s o i l s i t o w e b d e d i c a t o . P e r p r o c e d e r e , l ' u t e n t e d o v r à a g g i o r n a r e l ' a p p I o a l l ' u l t i m a v e r s i o n e d i s p o n i b i l e , a c c e d e r e a l l a s e z i o n e ' s e r v i z i ' , s e l e z i o n a r e ' b o n u s e l e t t r o d o m e s t i c i ' e s e g u i r e l a p r o c e d u r a i n d i c a t a i n a p p . I n a l t e r n a t i v a , s a r à p o s s i b i l e f a r e r i c h i e s t a d e l b o n u s a c c e d e n d o c o n S p i d o C i e . G l i u t e n t i r i c e v e r a n n o u n m e s s a g g i o s u I o c o n l ' e s i t o p o s i t i v o d e l l a r i c h i e s t a d o p o l a v e r i f i c a d e i r e q u i s i t i . I t e m p i p o s s o n o v a r i a r e d a p o c h e o r e a q u a l c h e g i o r n o , i n b a s e a l v o l u m e d i r i c h i e s t e . S e a p p r o v a t o , i l b o n u s s a r à d i s p o n i b i l e n e l l a s e z i o n e P o r t a f o g l i o d e l l ’ a p p e d o v r à e s s e r e s p e s o e n t r o 1 5 g i o r n i d a l m e s s a g g i o d i c o n f e r m a d e l l ’ a t t i v a z i o n e p e r a c q u i s t i p r e s s o i c o m m e r c i a n t i c o n v e n z i o n a t i . L ’ e r o g a z i o n e d e i v o u c h e r s a r à g e s t i t a f i n o a e s a u r i m e n t o f o n d i . L e r i c h i e s t e p e r v e n u t e s u c c e s s i v a m e n t e a l t e r m i n e d e l l e r i s o r s e d i s p o n i b i l i v e r r a n n o a u t o m a t i c a m e n t e i n s e r i t e i n u n a l i s t a d ' a t t e s a . I n l i n e a c o n l e d i n a m i c h e d e l l ' i n i z i a t i v a , q u a l o r a i v o u c h e r p r e c e d e n t e m e n t e e r o g a t i n o n v e n i s s e r o s p e s i d a i p r i m i b e n e f i c i a r i e n t r o i l p e r i o d o m a s s i m o d i 1 5 g i o r n i d a l l ' a t t i v a z i o n e , i f o n d i t o r n e r a n n o d i s p o n i b i l i e g l i u t e n t i i n l i s t a d ' a t t e s a r i c e v e r a n n o u n m e s s a g g i o t r a m i t e l ’ a p p I o c h e c o n f e r m a i l d i r i t t o a l c o n t r i b u t o .