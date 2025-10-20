R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o i d o b b i a m o s u p e r a r e u n d e c e n n i o a b b o n d a n t e d i s o s t a n z i a l e a b b a n d o n o " , n e i c o n f r o n t i d i q u e s t o t e m a d a p a r t e d e g l i e s e c u t i v i . " A n c o r a o g g i è t r o p p o d i f f u s a l a c o n v i n z i o n e c h e t u t t o s o m m a t o l o s p i n e l l o n o n f a m a l e . U n a c o n v i n z i o n e s b a g l i a t a c h e c ' e r a g i à q u a n d o h o i n i z i a t o a f a r e i l g i u d i c e , m a o g g i l a m e d i a d i T h c è d e l 2 9 % . I l s a l t o c u l t u r a l e s t a n e l l ’ a b b a n d o n a r e l a d i s t i n z i o n e a n a c r o n i s t i c a t r a l e g g e r o e p e s a n t e , p e r c h é d i d r o g h e l e g g e r e n o n c e n e s o n o p i ù . A m e s s o c h e c i s i a n o m a i s t a t e " . C o s ì i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o c o n d e l e g a a l l e p o l i t i c h e a n t i d r o g a A l f r e d o M a n t o v a n o , d u r a n t e i l p a n e l i n t r o d u t t i v o d e l c o n v e g n o ' L i b e r i d a l l e d r o g h e , l i b e r i d a l l e p a r o l e - P e r s u p e r a r e o g n i f o r m a d i d i p e n d e n z a ' , o r g a n i z z a t o a P a l a z z o M a d a m a d a l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i . T r a i r e l a t o r i a n c h e i l m i n i s t r o p e r l a F a m i g l i a , l a N a t a l i t à e l e P a r i o p p o r t u n i t à E u g e n i a R o c c e l l a , c h e h a r i c o r d a t o l ' i m p e g n o d e l g o v e r n o n e l f i n a n z i a r e c o n 1 0 0 m i l i o n i d i e u r o i c e n t r i p e r l a f a m i g l i a , G i a m p a o l o N i c o l a s i d e l l a C o m u n i t à I n c o n t r o , D o n C o l u c c i a , R e n a t o M a n z i d e l l a f o n d a z i o n e I t a l i a p r o t a g o n i s t a , F r a n c e s c o I n n o c e n z i d i F o r z a I t a l i a G i o v a n i e i l s e n a t o r e a z z u r r o M a r i o O c c h i u t o , p r o m o t o r e d i u n a p r o p o s t a d i l e g g e p e r l ' i n t r o d u z i o n e d e l l o p s i c o l o g o s c o l a s t i c o , " g i à p r e s e n t e i n t u t t i g l i a l t r i p a e s i e u r o p e i " . " O g g i u n r a g a z z o s u s e t t e t r a g l i 1 1 e i 1 9 a n n i h a u n a d i a g n o s i l e g a t a a l l a s a l u t e m e n t a l e " , " è q u i n d i p r o p r i o d a l l e s c u o l e c h e s i p u ò e s i d e v e f a r e p r e v e n z i o n e , i n t e r v e n e n d o s u s i t u a z i o n i c h e , a l t r i m e n t i , r i s c h i a n o d i t r a s f o r m a r s i i n p a t o l o g i e . I n a l c u n e r e g i o n i , c o m e l a C a l a b r i a , l a s p e r i m e n t a z i o n e è g i à s t a t a a v v i a t a . M a s e r v e u n a l e g g e q u a d r o c h e d i a u n i n d i r i z z o n a z i o n a l e " . " L ' a t t u a l e g o v e r n o c h e è c o n s i d e r a t o d a a l c u n i ' b r u t t o , c a t t i v o e n e m i c o d e l l a d e m o c r a z i a ' - s p i e g a G a s p a r r i - è q u e l l o c h e h a p r o p o s t o d i e l e v a r e i l t e t t o d i p e n a c h e c o n s e n t e d i s c o n t a r e l a c o n d a n n a i n u n a c o m u n i t à d i r e c u p e r o . P r i m a e r a d i 4 a n n i , p o i l o a b b i a m o p o r t a t o a 6 a n n i , o r a p o t r à a r r i v a r e a 8 a n n i . I o m i a u g u r o c h e q u e s t a m i s u r a s i a p p r o v i p r e s t o , c o s ì c h e s i p o s s a a m p l i a r e l a p o s s i b i l i t à d i f r u i r e d i u n ' a l t e r n a t i v a a l c a r c e r e p e r u s c i r e d a l l a d i p e n d e n z a " . " N e l l a l o t t a a l l e t o s s i c o d i p e n d e n z e , p e r m e l a f o r m a d i g r a t i f i c a z i o n e m a g g i o r e n o n è l ' a p p r o v a z i o n e d i u n e m e n d a m e n t o o d i u n d i s e g n o d i l e g g e , m a r i c e v e r e m e s s a g g i d i p e r s o n e c h e h o a i u t a t o e c h e , a d i s t a n z a d i a n n i , m i d i c o n o c h e s i s o n o s p o s a t e o c h e h a n n o a v u t o u n f i g l i o " . " D o b b i a m o a g i r e c o n t r o l a d i s e d u c a z i o n e , f a r c a p i r e i l p e r i c o l o c h e c ' è n e l l ' u s o d e l l e d r o g h e , a i u t a r e a s u p e r a r e l e f o r m e d i d i s a g i o . Q u e s t o è i l c o m p i t o d e l l a b u o n a p o l i t i c a " , c o n c l u d e i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i a z z u r r i .