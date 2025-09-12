R o m a , 1 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a l i b e r t à n o n è s o l o u n d i r i t t o , m a s o p r a t t u t t o u n d o v e r e . P e r g a r a n t i r e l a n o s t r a l i b e r t à s e r v e u n a d i f e s a E u r o p a p i ù f o r t e d a v a n t i a l l e m i n a c c e d e l l e a u t o c r a z i e , c o n i l r a f f o r z a m e n t o d e l p i l a s t r o e u r o p e o d e l l a N a t o . O c c o r r e r a f f o r z a r e i l r u o l o d e l l ' E u r o p a n e l c a m p o d e l l a d i f e s a e d e l l a s i c u r e z z a , p e r c o r s o c h e p a s s a p e r l a c r e s c i t a e c o n o m i c a e q u i n d i d a l l a c o m p e t i t i v i t à d e l l a U e p e r o t t e n e r e r i s o r s e d a d e s t i n a r e a l l a g a r a n z i a d e i d i r i t t i s o c i a l i m a a n c h e d e l d i r i t t o a l l a d i f e s a ” . L o h a a f f e r m a t o l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , N i c o l a P r o c a c c i n i , c o - p r e s i d e n t e d e l G r u p p o d e i c o n s e r v a t o r i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o , n e l c o r s o d e l s u o i n t e r v e n t o a l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e d i c a t a a D i f e s a , S p a z i o e C y b e r s e c u r i t y , i n c o r s o a F r a s c a t i n e l c e n t r o E s a ( A g e n z i a s p a z i a l e e u r o p e a ) .